La montée en puissance de Covid prévoit d’être activée alors que des milliers d’agents de santé doivent redéployer

Des milliers d’agents des services de santé sont sur le point d’être redéployés et un accord permettant l’utilisation de la capacité des hôpitaux privés doit être déclenché cette semaine afin de faire face à l’augmentation sans précédent des cas de Covid-19.

Les responsables avertissant que jusqu’à 2500 patients infectés par le virus pourraient potentiellement avoir besoin d’un lit d’hôpital dans les deux prochaines semaines, et 400 d’entre eux pourraient nécessiter un traitement de soins intensifs (USI), des plans de surtension devraient être activés dans les prochains jours.

Malgré les signes de stabilisation du nombre de cas, le service de santé devrait subir une pression intense pendant la semaine ou deux à mesure que les hospitalisations et les admissions aux USI augmentent encore avant que la situation ne commence à s’améliorer.

Le nombre de patients atteints de Covid-19 en USI, actuellement à 146, devrait dépasser le pic du printemps dernier dès aujourd’hui. La moitié de ces patients sont sous ventilateurs.

Les responsables ont déclaré lundi soir qu’avec la stabilisation du nombre de cas à environ 6000 par jour, les hospitalisations culmineront à 2200 à 2500 personnes dans 10 à 14 jours, avec 200 à 400 personnes en réanimation.

Le professeur Philip Nolan avertit que les chiffres seront dans le pire des cas si les gens ne s’en tiennent pas aux mesures de verrouillage. Photographie: Colin Keegan, Collins Dublin



Les chiffres se situeront au pire bout du spectre si les gens ne s’en tiennent pas aux mesures de verrouillage, a averti le professeur Philip Nolan de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

La capacité de l’USI est d’environ 300, mais cela peut être étiré par des mesures de surtension tandis que certains patients peuvent recevoir de l’oxygène à haut débit dans les salles ordinaires.

Il y avait de meilleures nouvelles lundi sur les vaccins. Les fournitures du Moderna jab, qui a été autorisée la semaine dernière, arriveront en Irlande en fin de semaine. Par ailleurs, de grandes quantités du vaccin Oxford AstraZeneca devraient être disponibles ici immédiatement après l’autorisation si, comme prévu, elle est donnée par l’Agence européenne des médicaments à la fin du mois, ont déclaré des responsables.

Taux les plus élevés

Huit autres décès et 4 929 cas de Covid-19 ont été signalés lundi, poussant le nombre total de cas au-dessus de 150 000 à peine huit jours après le dépassement de 100 000 cas. L’Irlande a le taux le plus élevé de Covid-19 au monde, selon les chiffres publiés lundi.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré que des plans de surtension étaient en place, ce qui serait nécessaire dans la période à venir. Il a déclaré que les hospitalisations «continueraient à augmenter» et que cela se produirait relativement rapidement.

Les responsables du Nphet ont refusé de prévoir le nombre de décès susceptibles de se produire, affirmant qu’ils voulaient soutenir le HSE et se concentrer sur ce qui était «évitable».

La variante hautement transmissible identifiée pour la première fois au Royaume-Uni représente désormais près de la moitié de tous les échantillons testés dans l’État, selon un briefing du Nphet, et devrait rapidement devenir la souche dominante ici.

Interrogé pour savoir si les restrictions devraient rester en vigueur pendant toute l’année en conséquence, le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré que c’était «une chose inconnue» pour le moment.

Le HSE a identifié 1 300 infirmières à travers le système qui ont une expérience en soins intensifs et pourraient être déployées pour le traitement des patients les plus malades.

M. Donnelly a déclaré que l’État prévoyait d’en vacciner 700000 d’ici la fin du premier trimestre de l’année, ce qui couvrirait presque tous les plus de 70 ans, les travailleurs de la santé de première ligne, les résidents et le personnel des maisons de retraite. Mais cet objectif repose sur la livraison de 600 000 doses du vaccin Oxford AstraZeneca non encore approuvé. Le Cabinet doit être mis à jour sur ces chiffres mardi.