La pandémie de coronavirus a considérablement «affaibli» l’état de droit dans plusieurs pays de l’UE, selon un rapport publié mardi par l’Union des libertés civiles pour l’Europe.

Le rapport s’est penché sur 14 pays membres de l’UE et comprend des données fournies par les organismes de surveillance des droits de l’homme et d’autres organisations non gouvernementales tout au long de 2020. Il a constaté qu’une législation de sécurité accélérée – conçue pour réduire le taux d’infections à coronavirus – a été utilisée par inadvertance ou à dessein «Comme excuse» pour affaiblir les institutions démocratiques.

« Des pays comme la Hongrie, la Pologne ou la Slovénie viennent de profiter de la pandémie pour renforcer leur emprise sur le pouvoir et limiter les critiques du gouvernement », a déclaré Linda Ravo, conseillère principale de l’ONG, dans un communiqué.

Le rapport fait valoir que les attaques contre les médias et les limitations de l’accès du public à l’information sont de plus en plus présentes dans «des pays aux fortes traditions démocratiques» comme la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

Les pressions exercées sur les entreprises de médias, les perturbations lors des rassemblements et davantage de «poursuites abusives» ont tous été attribués à de nouvelles règles créées en réaction à la pandémie, allant de l’Espagne restreignant l’accès aux médias lors des premiers briefings du gouvernement sur la sécurité en mars 2020, à la Slovénie, menaçant «régulièrement» des critiques journalistes – ce qui conduit certains à autocensurer leurs reportages pour éviter de nouveaux harcèlements.

Le rapport a également révélé que les militants polonais et espagnols étaient la cible de plus de poursuites, car il y a eu une augmentation significative des soi-disant SLAPP – ou «litiges stratégiques contre la participation du public».