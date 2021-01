L’impénétrable «Globish» de l’UE est mort. Longue vie le Français – ou du moins «diversité linguistique».

Avec le Brexit et l’accord commercial UE-Royaume-Uni finalement conclu, l’UE devrait cesser de parler « une sorte d’anglais cassé », a déclaré mardi Clément Beaune, ministre français des Affaires européennes. Au lieu de cela, une action concrète est nécessaire pour renforcer la «diversité linguistique», a-t-il déclaré aux journalistes.

« Il sera plus difficile pour les gens de comprendre, après le Brexit, que nous nous en tenons tous à un type d’anglais cassé », a déclaré Beaune. «Habituons-nous à parler à nouveau nos langues!»

S’adressant aux journalistes en français, Beaune a déclaré que l’UE27 s’était habituée à travailler et à tenir des discussions presque exclusivement en anglais. «Je pense que nous devons nous en sortir», a-t-il déclaré. Comme de nombreux fonctionnaires nationaux actifs à Bruxelles, Beaune lui-même parle bien l’anglais.

L’anglais a longtemps été la principale langue de travail de l’UE – en particulier après la dernière vague d’élargissement qui a amené des fonctionnaires et des diplomates des pays d’Europe centrale et orientale qui avaient étudié la langue de Shakespeare plutôt que celle de Voltaire.

Cependant, beaucoup se plaignent que la version utilisée à l’intérieur de la bulle bruxelloise est devenue un type de «Globish» rempli d’excentricités non natives.

La Grande-Bretagne étant désormais un pays non membre de l’UE, il n’y a que deux membres relativement petits de l’UE – l’Irlande et Malte – qui indiquent toujours l’anglais comme langue officielle. Et ils l’utilisent aux côtés de l’irlandais et du maltais. Pour tout le monde, l’anglais est, au mieux, une deuxième langue.

L’utilisation de l’anglais est devenue si répandue à Bruxelles que plusieurs institutions ont déployé des efforts en coulisse pour rationaliser les coûts ou améliorer l’efficacité en privilégiant un format uniquement en anglais ou en ajoutant l’anglais aux réunions où le français était autrefois utilisé exclusivement.

Les fonctionnaires français, jusqu’au plus haut niveau, ont longtemps défendu l’usage de leur langue dans l’UE.

Beaune n’a pas explicitement plaidé pour que le français remplace l’anglais après le Brexit. Cependant, il a déclaré qu’une Europe post-Brexit «qui ne fonctionnerait que dans une seule langue, ne communiquerait que dans une seule langue serait une erreur».

La France assurera la présidence tournante du Conseil de l’UE au premier semestre 2022. En préparation, a déclaré Beaune, Paris prendrait des «initiatives concrètes» pour valoriser les langues européennes. Cela comprendra une formation linguistique et la garantie que les institutions européennes sont «très vigilantes» sur la diversité linguistique dans les processus de recrutement.

« Ce n’est pas une action d’arrière-garde ou le combat d’un seul pays », a déclaré Beaune. «C’est vraiment un combat pour la diversité linguistique européenne.»