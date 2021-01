La recherche d’un bébé par la star hollywoodienne a mis l’accent sur les adoptions irlandaises

La publicité entourant l’acteur hollywoodien Jane Russell et son adoption d’un bébé irlandais a provoqué la colère du gouvernement d’alors parce qu’il décrivait l’Irlande comme « exportant des bébés » au profit d’Américains riches qui voulaient des enfants.

Russell était l’une des artistes les plus célèbres au monde lorsqu’en novembre 1951, elle adopta Thomas Kavanagh, un jeune de 15 mois né de parents irlandais à Londres.

L’adoption a presque saboté sa carrière et a conduit à des allégations dans la presse internationale selon lesquelles les institutions irlandaises vendaient effectivement des bébés au plus offrant.

La mère de Tommy, Florrie, est arrivée au Savoy Hotel à Londres après avoir entendu que Russell cherchait à adopter un enfant irlandais. Les autorités irlandaises se sont impliquées lorsque Russell s’est plaint publiquement que la loi britannique ne lui permettait pas de sortir l’enfant de Grande-Bretagne, ce qui avait mis fin à la pratique en 1948.

Tommy a ensuite reçu un passeport et un visa irlandais et emmené aux États-Unis. La hâte avec laquelle l’ambassade d’Irlande à Londres a accordé un passeport à l’enfant a été largement condamnée.

Bien que Tommy Kavanagh n’ait pas été adopté d’une mère et d’un bébé irlandais à la maison, cela leur a attiré une attention défavorable au niveau international.

‘Anneau d’escrocs’

Selon le rapport de la Commission d’enquête sur les foyers pour mères et bébés, un article paru dans Empire News déclarant que «la police canadienne pense avoir trébuché sur une bande d’escrocs qui vendaient des bébés pour jusqu’à 1 785 £ chacun» avec des médecins et des avocats. impliqué dans cela.

Cela a suscité des inquiétudes chez les fonctionnaires du ministère des Affaires extérieures (DEA), qui est devenu plus tard le ministère des Affaires étrangères, selon lequel si les bébés étaient amenés aux États-Unis avec des passeports irlandais et vendus au plus offrant, ils seraient blâmés.

En janvier 1952, un fonctionnaire de l’ambassade d’Irlande à Londres a contacté le département de Dublin au sujet de la délivrance d’un passeport pour un enfant qui avait été placé dans un couple de l’armée américaine basé en Grande-Bretagne. L’enfant a été emmené au Royaume-Uni depuis l’Irlande sans aucun document de voyage et de là aux États-Unis.

Un fonctionnaire du ministère a répondu en déclarant que même si les papiers d’adoption de Russell étaient en règle, cela «ne nous a pas évités des ennuis».

Références

Les atteintes à la réputation de l’Irlande étaient telles que l’archevêque de Dublin de l’époque, John Charles McQuaid, rédigea de nouvelles directives au début des années 1950. L’église a déclaré qu’elle n’accepterait plus les références d’individus tels que des employeurs ou des amis de la famille, mais uniquement des organisations caritatives catholiques et des diocèses aux États-Unis.

On attendait des parents américains potentiels qu’ils jurent par affidavit qu’ils étaient catholiques, qu’ils élèveraient leurs enfants catholiques et les éduqueraient dans des écoles et universités catholiques.

La commission a conclu qu’un resserrement des lois sur les adoptions à l’étranger était le résultat d’une mauvaise presse.

«Dans la mesure où les contrôles étaient exercés par la DEA par l’intermédiaire du Bureau des passeports, ils étaient en grande partie exercés par souci de bien-être des enfants. Certaines des mesures prises étaient motivées par des préoccupations concernant la mauvaise publicité, mais elles ont néanmoins promu le bien-être des enfants.

La commission a eu connaissance d’un certain nombre de «certificats de remise» signés par des mères abandonnant leurs enfants pour adoption.

Promettre

L’un a confié à une mère et son bébé à la maison «la garde et le contrôle complets de mon enfant, avec le pouvoir de le placer dans une famille en vue de son adoption légale, que ce soit hors d’Éire ou autrement; et j’accepte et je promets de ne pas tenter de reprendre ledit enfant en bas âge ni de l’inciter à quitter tout endroit où il / elle pourrait être trouvé. »

La commission a constaté que sur les 1 638 adoptés dans des établissements pour mères et bébés entre 1922 et 1998, 1 427 enfants avaient été adoptés aux États-Unis et 149 en Grande-Bretagne. Parmi ces adoptions, 508, de loin la plupart, provenaient de l’abbaye de Sean Ross dans le comté de Tipperary.

L’adopté le plus célèbre était le fils de Philomena Lee, Anthony, qu’elle a été forcée de renoncer pour adoption en 1952 à la famille Hess aux États-Unis. Son histoire a été racontée dans le film à succès Philomena sorti en 2013.

Michael Hess a ensuite été conseiller juridique en chef des administrations Reagan et George W. Bush. Il est mort du sida en 1995 avant que Mme Lee ne puisse le retrouver.