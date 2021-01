Le Portugal impose un nouveau verrouillage du coronavirus

Le gouvernement portugais a annoncé mercredi un nouveau verrouillage national en réponse à la flambée du taux d’infection au COVID-19.

Les nouvelles restrictions entreront en vigueur jeudi à minuit et seront similaires à celles imposées au printemps, fermant les entreprises non essentielles et disant aux citoyens de rester à la maison.

«La règle est claire: restez à la maison», a déclaré le Premier ministre António Costa lors d’une conférence de presse. «Le télétravail est obligatoire dans la mesure du possible.»

Costa a annoncé les mesures le jour où la nation de 10 millions d’habitants a enregistré 10 556 nouveaux cas, son niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie. Les 156 décès annoncés mercredi constituent également un nouveau record.

Contrairement à la période de confinement printanière, les écoles resteront ouvertes.

Les magasins d’alimentation et les pharmacies peuvent rester ouverts, bien que la plupart des autres magasins doivent fermer. Les restaurants seront limités aux services à emporter. Costa a déclaré que l’aide économique et les accords de congé seraient renforcés. Les amendes pour infraction aux règles seront doublées.

Les restrictions seront assouplies pour permettre aux citoyens de voter aux élections présidentielles du 24 janvier. Cependant, la pandémie perturbe la campagne et les taux d’abstention devraient grimper.

Le président Marcelo Rebelo de Sousa, candidat à sa réélection, a reçu lundi un test positif qui s’est avéré être une fausse alerte. Il a ensuite reçu deux tests négatifs, mais on lui a dit d’éviter les foules.

Costa a appelé le nouveau verrouillage quelques heures après que le Parlement a voté à plus de 90% pour prolonger l’état d’urgence, ce qui donne au gouvernement des pouvoirs extraordinaires.

Les restrictions seront évaluées après deux semaines, mais Costa a averti qu’elles seraient prolongées à moins qu’il n’y ait une baisse significative des taux d’infection.

Cela pourrait prendre huit semaines avant que les taux d’infection ne tombent aux niveaux d’avant Noël, a déclaré mardi Manuel Carmo Gomes, épidémiologiste à l’Université de Lisbonne, lors d’une réunion d’experts médicaux et de dirigeants politiques.

Le Portugal a échappé au pire de la première vague de la pandémie au printemps, mais les infections ont bondi en novembre et ont atteint des niveaux records depuis le début de l’année. Les nouveaux cas ont été en moyenne d’environ 9 000 par jour au cours de la semaine dernière.

Les experts accusent un assouplissement des restrictions de distanciation sociale pendant les vacances de Noël pour le pic.