Donald Trump destitué pour la deuxième fois par la Chambre des représentants américaine

Le président américain Donald Trump est entré dans l’histoire mercredi, devenant le premier pays à être destitué à deux reprises.

Juste un an après sa destitution pour avoir encouragé l’ingérence dans les élections américaines, la Chambre des représentants l’a mis en accusation une deuxième fois – cette fois pour avoir incité à l’insurrection de la semaine dernière dans le Capitole américain.

S’exprimant à la Chambre avant le vote, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que M. Trump était un «danger clair et présent pour la nation».

«Le président des États-Unis a incité cette insurrection, cette rébellion armée contre notre pays commun», a-t-elle déclaré. « Il doit partir. »

Exactement une semaine après qu’une foule soutenant Trump a envahi le Capitole, le corps de 435 membres s’est réuni pour débattre et voter sur la destitution, la colère lors de l’attaque de la semaine dernière ne montrant aucun signe de ralentissement.

Des milliers de militaires armés ont patrouillé dans le bâtiment à la suite de la panne de sécurité de la semaine dernière et avant l’inauguration présidentielle de la semaine prochaine.

La Chambre a voté pour destituer M. Trump pour «crimes et délits graves» sur la base d’un article de destitution – l’incitation à une insurrection.

M. Trump a répondu à sa deuxième mise en accusation en appelant les Américains à s’unir et à éviter de nouvelles violences.

«Je condamne sans équivoque la violence que nous avons vue la semaine dernière», a déclaré M. Trump dans une déclaration vidéo publiée par la Maison Blanche mercredi soir. «La violence de la foule va à l’encontre de tout ce en quoi je crois et de tout ce que notre mouvement défend. Aucun de mes véritables partisans ne pourra jamais approuver la violence politique. »

Il a ajouté qu’il avait été informé par les services secrets américains des «menaces potentielles» à Washington et dans tout le pays. Sa déclaration n’a pas directement répondu au vote de destitution.

«Que vous soyez à droite ou à gauche, démocrate ou républicain, il n’y a jamais de justification à la violence. Aucune excuse, aucune exception. L’Amérique est une nation de lois. Ceux qui ont participé aux attentats de la semaine dernière seront traduits en justice. »

Il a également critiqué les grandes entreprises technologiques pour, comme il l’a dit, avoir supprimé la liberté d’expression. Les grandes entreprises de médias sociaux ont réagi à la violence de la semaine dernière en partie en gelant les propres comptes de M. Trump, tout en en purgeant d’autres liées aux théories du complot et aux menaces.

Des membres de la Garde nationale marchent devant le bâtiment du Capitole américain à Washington, DC mercredi. Photographie: Sarah Silbiger / Bloomberg



Dix républicains

Contrairement à la première destitution de M. Trump, à laquelle tous les membres républicains de la Chambre se sont opposés, 10 républicains se sont joints aux démocrates pour voter pour destituer le président.

Cela incluait Liz Cheney, la troisième républicaine. S’exprimant avant le vote, elle a défendu sa décision par conscience, rejetant les appels de certains républicains pour qu’elle démissionne de sa présidence de la conférence républicaine de la Chambre.

Bien que la grande majorité des 211 républicains de la Chambre n’aient pas voté pour destituer le président mercredi, beaucoup ont rompu avec M. Trump pour la première fois.

Kevin McCarthy, le plus haut rang républicain et chef de facto du parti à la 435 chambre, a déclaré: «Le président porte la responsabilité de l’attaque de mercredi contre le Congrès par des émeutiers de la mafia. Il aurait dû immédiatement dénoncer la foule quand il a vu ce qui se déroulait.

Mais il s’est arrêté avant de voter pour la destitution, arguant que cela «diviserait davantage cette nation. . . et attiser davantage les flammes de la division partisane ».

Les membres de la Garde nationale se reposent dans le centre des visiteurs du Capitole sur Capitol Hill à Washington, DC mercredi. Photographie: Saul Loeb / AFP via Getty



Procès du Sénat

À moins de sept jours de la présidence de M. Trump, l’attention se tourne maintenant vers le Sénat où le procès de destitution aura lieu. Le principal républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui est devenu de plus en plus critique à l’égard de M. Trump ces derniers jours, a indiqué qu’un procès commencerait après l’investiture de Joe Biden le 20 janvier.

Cependant, il n’est pas encore clair si M. McConnell votera pour condamner M. Trump pendant le procès, une décision qui pourrait encourager un noyau de sénateurs républicains à rompre avec le président.

M. Trump, qui a été banni de Twitter depuis vendredi, a publié une déclaration à la Maison Blanche alors que le débat était en cours. «À la lumière des informations faisant état d’autres manifestations, je demande instamment qu’il n’y ait AUCUNE violence, AUCUNE infraction à la loi et AUCUN vandalisme d’aucune sorte», a-t-il déclaré. «Ce n’est pas ce que je représente, et ce n’est pas ce que représente l’Amérique. J’appelle TOUS les Américains à aider à apaiser les tensions et à calmer les esprits. Je vous remercie. »

Cela intervient au milieu des informations selon lesquelles AirBnB annule les réservations à Washington DC la semaine prochaine, craignant que des manifestants ne descendent sur la ville pour coïncider avec l’inauguration présidentielle.

Tout au long de la journée, les démocrates ont pris la parole pour exhorter les membres à destituer le président.

«Il y a actuellement plus de soldats à Washington DC qu’en Afghanistan – et ils sont ici pour nous défendre contre le commandant en chef. . . et sa foule », a déclaré le représentant Seth Moulton, faisant référence à la forte présence policière autour du Capitole.

Le membre du Congrès du Maryland Jamie Raskin, qui a perdu son fils de 25 ans par suicide il y a deux semaines, mais qui mène la campagne de destitution depuis la semaine dernière, a souligné le danger très réel posé par les émeutiers la semaine dernière. «Ils recherchaient peut-être [Mike] Pence ou Pelosi pour mettre en scène leur coup d’État. . . Mais chacun de nous dans cette pièce aurait pu être tué », a-t-il déclaré.

Furieux

Le membre du Congrès du Texas, Joaquin Castro, qui en tant que l’un des responsables de la mise en accusation choisis par Mme Pelosi jouera un rôle clé dans le procès au Sénat, était furieux. «Donald Trump est l’homme le plus dangereux à avoir jamais occupé le bureau ovale», a-t-il déclaré.

Les républicains, dirigés par l’allié de Trump Jim Jordan, qui a reçu lundi la médaille présidentielle de la liberté par le président, ont exposé les arguments contre la destitution.

«Bienvenue à la deuxième extravagance annuelle de mise en accusation», a déclaré le républicain californien Doug La Malfa.

D’autres ont admis que le comportement de M. Trump était inacceptable alors même qu’ils avaient déclaré qu’ils ne voteraient pas pour le destituer.

Le représentant du Texas, Chip Roy, a illustré cette approche, déclarant que le président avait «commis une infraction imputable», mais affirmant que le processus de destitution était «défectueux».

Malgré la grande majorité des républicains opposés à la destitution, le vote final garantit que M. Trump, avec moins d’une semaine à sa présidence, aura la distinction douteuse d’être destitué deux fois. – Reportage supplémentaire de Bloomberg