La décision virtuelle de Leave.EU suscite la colère en Irlande

DUBLIN – Un groupe de droite provocateur qui a fait campagne pour le Brexit, Leave.EU, a immigré en Irlande – et au moins un législateur veut qu’il soit expulsé.

Neale Richmond, du parti de coalition gouvernementale Fine Gael, a dénoncé Leave.EU pour avoir transféré son enregistrement de domaine à Waterford, dans le sud-est de l’Irlande, depuis son ancien domicile à Bristol, en Angleterre.

«Cette organisation est une menace pour notre démocratie. C’est une organisation politiquement subversive qui, si elle est autorisée à prendre pied dans notre démocratie, aura un effet absolument néfaste », a déclaré Richmond aux législateurs jeudi.

Leave.EU a pris la décision de conserver la possibilité de fonctionner en ligne avec ses adresses de suffixe .eu, y compris ses comptes de messagerie.

La société bruxelloise qui gère les domaines Web .eu, EURid, a déclaré à 80000 clients basés au Royaume-Uni qu’ils perdraient le contrôle de leurs comptes à compter du 1er janvier, à moins qu’ils ne soient redomiciliés dans un pays de l’UE.

Le site Leave.EU, soutenu par un millionnaire Arron Banks, propose aujourd’hui des pages de recherche de dons et de nouveaux membres, une boutique vendant des articles tels que des t-shirts «Leave.EU One Size Doesn’t Fit All» et un blog qui ne semble pas avoir été mis à jour depuis mars 2020. Il contient des liens sur le compte Twitter bien plus actif de Leave.EU.

Richmond, un europhile engagé qui travaillait auparavant comme conseiller politique à Bruxelles, a dénoncé Leave.EU en tant que pourvoyeur de haine et d’intolérance qui va bien au-delà du Brexit. Il a noté que leurs comptes sur les réseaux sociaux s’inscrivaient dans une ligne anti-immigrée et pro-Trump.

Leurs dirigeants «recourent également au niveau d’insultes qu’on n’entendrait pas dans une cour d’école», a-t-il dit.

Le directeur de la communication de l’UE, Andy Wigmore, a rejeté les critiques de Richmond en les qualifiant de «non-événement d’un député européen fanatique et pathétique de troisième ordre».

Interrogé trois fois par POLITICO sur les raisons pour lesquelles Leave.EU s’était enregistré à Waterford, une ville d’environ 50 000 habitants, mieux connue dans le monde pour le cristal, Wigmore n’a offert aucune réponse sérieuse.

« Plus de bêtises de la part des amoureux de Bruxelles comme vous et nous pourrions décider de mettre tout le poids de Leave.EU derrière Irexit », a-t-il déclaré.

Le domaine de Leave.EU est enregistré au nom de Sean Power, directeur général du Business Services Group basé à Waterford. Le cabinet propose des services de comptabilité et de secrétariat, une expertise en création d’entreprise et l’enregistrement de marques.

Power n’a pas répondu à un message demandant un commentaire. La semaine dernière, il a déclaré au Guardian qu’il n’avait «rien à voir avec Leave.EU et n’en avait jamais entendu parler avant hier».

«Mes avocats étudient cette question en mon nom actuellement», a-t-il déclaré.

