Les dessinateurs du monde sur les événements de cette semaine

Agenda 2020 2021 - Agenda Hebdomadaire et Mensuel avec Onglets, de Juillet 2020 à Juin 2021, Fermeture Élastique et papier Épais, Pochette Arrière avec 21 Pages de Notes, 5"x 8"

★ L'année universitaire avec ce planificateur datée de juillet 2020 à juin 2021. ★ Chaque écart mensuel contient un aperçu du mois et une section de notes. L'écart hebdomadaire inclut un espace pour écrire votre emploi du temps quotidien. ★ 12 onglets du calendrier mensuel permettent un accès facile aux plans de chaque mois. 21 pages lignées peuvent enregistrer vos émotions, événements ou agendas supplémentaires. La fermeture élastique peut produire votre agenda. La poche intérieure pour stocker des reçus, des notes ou des listes. ★ 4 pages de modules à l'avant du planificateur contiennent les informations de référence rapide / Vue d'ensemble annuelle / Jours fériés / Contacts. Une image des États, des capitales et des fuseaux horaires à l'arrière du planificateur. ★ Satisfaire les minimalistes les plus exigeants, et assez cool pour tout le monde, le planificateur Maalbok offre une conception de qualité supérieure, axée sur la mode, qui aura l'air aussi belle qu'elle se sent et est performante.