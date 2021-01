Le sans-abri de l’UCD, Old Man Belfield, a offert son dernier repos

Dans la vie, Michael Byrne, surnommé affectueusement «Old Man Belfield» pour avoir sillonné le campus de l’UCD pendant trois décennies, n’avait pas de maison. Dans la mort, il se voit offrir une «maison loin de chez soi».

Le sans-abri de 71 ans, retrouvé mort dans un sac de couchage sur le terrain de l’université lundi, se voit offrir un dernier lieu de repos dans la campagne du sud de Dublin.

Après avoir vu l’effusion sur les médias sociaux après sa mort, les directeurs funéraires de Kilternan Cemetery Park et Massey Bros lui offrent gratuitement des funérailles, un enterrement, un complot et une pierre tombale.

«C’est un endroit approprié car pour un gars qui vivait dans la nature, sous les étoiles et sous les arbres autour de l’UCD, il se rend dans un endroit comme celui où il a vécu, un endroit naturel. Notre cimetière est à la campagne. C’est le même type de paysage », a déclaré le directeur du cimetière Rory Mulhall.

«Il va vraiment chez lui. Ce qui nous a émus, c’est tout le truc des médias sociaux. Des milliers de personnes sur les réseaux sociaux parlaient de lui et se souvenaient de lui.

Les funérailles de M. Byrne auront lieu mercredi à l’église Notre-Dame de la Sagesse de l’UCD à Belfield et sa dépouille sera ensuite emmenée à Kilternan pour y être enterrée. Susan Maguire, directrice générale de Massey Bros sur Newtownpark Avenue à Blackrock, organise ses funérailles.

Parc du cimetière de Kilternan



Les funérailles seront diffusées par UCD sur son site Web. Les restrictions publiques de Covid-19 s’appliquent aux funérailles, les restrictions actuelles de niveau 5 limitant la présence des personnes en deuil à 10.

La semaine dernière, la publication de l’UCD sur les réseaux sociaux alertant le public de la mort d’une «personne farouchement privée» qui était tranquillement soignée par le personnel et les étudiants pendant plus de 30 ans a attiré des flots dans les souvenirs de l’homme décrit comme une «âme douce» et un « gardien silencieux de l’UCD.

M. Mulhall a déclaré qu’il se souvenait bien du «Old Man Belfield» de son temps à travailler comme entrepreneur de pierre à UCD au cours des 20 dernières années. Il rencontrait régulièrement M. Byrne.

«J’étais là-bas tôt le matin. Je lui aurais donné des sandwichs. La plupart du temps, il ne vous enlèverait rien. Il vous enlèverait une cigarette. Le moment très étrange où il prenait un sandwich », dit-il.

«De toutes les années que j’ai passées là-bas, je ne l’ai jamais entendu prononcer un mot. Il s’est toujours éloigné des gens. C’est un homme fascinant d’avoir tout gardé pendant si longtemps. Je connais des tas de gens dans ou autour de l’UCD et je ne connais personne à qui il a jamais parlé.

M. Byrne n’a aucun membre de sa famille connu et ses plus proches parents, un homme qui ne voudrait être identifié que comme «Sam», a déclaré qu’il espérait que la publicité autour de la mort de l’homme pourrait amener un membre de la famille à se manifester.