La France demande la suspension du différend commercial UE-États-Unis

Le président élu de l’UE et des États-Unis, Joe Biden, devrait «trouver une méthode» pour suspendre un différend commercial qui «a empoisonné tout le monde», a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dans une interview publiée aujourd’hui.

«Le problème qui a empoisonné tout le monde est celui de la hausse des prix et des taxes sur l’acier, le numérique, Airbus et plus particulièrement notre secteur vitivinicole», a déclaré Le Drian au journal hebdomadaire Le Journal du Dimanche.

« Si nous pouvions trouver rapidement une méthode qui nous permettrait de résoudre ce différend avec l’Europe et la France, ce serait un pas en avant », a ajouté Le Drian. « Cela peut prendre du temps mais, en attendant, nous pouvons toujours ordonner des moratoires. »

Les commentaires de Le Drian coïncident avec ceux d’autres responsables de l’UE, qui cherchent à tourner la page sur quatre ans de tension transatlantique avec le président américain Donald Trump et sa stratégie «America First».

L’administration Trump a annoncé lundi qu’elle commencerait à percevoir de nouvelles taxes sur les pièces d’aéronefs et d’autres produits de France et d’Allemagne tels que le vin dans le cadre de la lutte de longue date sur les subventions aux avionneurs Airbus et Boeing.

