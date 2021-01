Les députés demandent si l’Écosse et le Pays de Galles peuvent rejoindre le programme d’étudiants Erasmus

LONDRES – Au moins 145 députés font pression sur la Commission européenne pour une solution qui permette à l’Écosse et au Pays de Galles de rejoindre le programme de mobilité Erasmus + du bloc.

Dans une lettre Vendredi à la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et à la commissaire à l’éducation Mariya Gabriel, les eurodéputés se sont dits «profondément attristés et préoccupés» par la décision du gouvernement britannique de ne pas participer au programme après le Brexit, car il est trop cher.

Citant «une aspiration prononcée en provenance d’Ecosse et du Pays de Galles» à participer, la lettre demande à la Commission si elle pourrait voir une «voie» pour l’implication des étudiants et des jeunes professionnels dans les deux pays britanniques.

« Il n’y a aucune garantie que ce sera possible, mais nous voulions au moins tout explorer … comment trouver une bonne solution à cette situation », Terry Reintke, un eurodéputé vert allemand à la tête de la lettre, a écrit sur Twitter.

La lettre demande à la Commission de rencontrer les gouvernements écossais et gallois pour discuter des options politiques. Selon le Times, Gabriel a déjà pratiquement rencontré Richard Lochhead, le ministre écossais de l’enseignement supérieur, pour discuter de la collaboration.

L’eurodéputé allemand David McAllister, allié de la chancelière Angela Merkel et Radek Sikorski, ancien ministre polonais des Affaires étrangères, ont également organisé la lettre.

Le gouvernement britannique prévoit de remplacer sa participation à Erasmus par le programme Turing, qui devrait être lancé en septembre avec un financement initial de 100 millions de livres sterling. Les étudiants nord-irlandais continueront de participer à Erasmus + grâce au financement du gouvernement irlandais.

Le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a insisté vendredi sur le fait que le programme britannique serait adapté aux besoins de la Grande-Bretagne, en mettant l’accent sur la mobilité sociale.

Mais les critiques soulignent le fait que Turing ne couvre pas les coûts des étudiants entrants en provenance de l’UE.

«Je suis absolument convaincu que le programme de Turing ne remplace pas Erasmus +», a déclaré la secrétaire galloise à l’éducation, Kirsty Williams, lors d’un conférence de presse lundi, déclarant qu’elle travaillait avec des collègues en Écosse et en Irlande du Nord pour essayer de conserver son adhésion au programme.

Bethan Sayed, porte-parole de l’enseignement supérieur du parti nationaliste gallois Plaid Cymru, a déclaré qu’Erasmus «ne consiste pas seulement à envoyer des étudiants britanniques en Europe pour quelques mandats, mais à faire en sorte que les étudiants européens puissent venir ici et nous offrir leurs talents et renforcer nos universités et collèges. »

