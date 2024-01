Microsoft Teams débarque sur Android Auto : communication et travail facilités en voiture dès février 2024

Sommaire









Microsoft Teams arrive sur Android Auto pour faciliter la communication pendant vos trajets

La célèbre application de communication et de collaboration professionnelle, Microsoft Teams, débarque enfin sur les écrans d’infodivertissement des voitures équipées d’Android Auto. Cette intégration tant attendue offre de nouvelles possibilités pour rester connecté et productif même en voiture.

Découvrons ensemble les fonctionnalités apportées par cette nouveauté.

Une disponibilité prévue pour février 2024

Après une intégration réussie sur CarPlay, c’est au tour des utilisateurs d’Android Auto de profiter de la présence de Microsoft Teams dans leur véhicule. La firme américaine a annoncé que l’application serait disponible dès le mois prochain, neuf mois après sa première annonce.

Fonctionnalité permettant de rejoindre facilement des réunions depuis le calendrier

Appels rapides grâce à la numérotation abrégée de contacts

Affichage des appels récents sur votre téléphone Android

Notez toutefois que les vidéoconférences ne seront pas accessibles sur Android Auto, pour des raisons de sécurité routière évidentes.

Pourquoi intégrer Microsoft Teams à Android Auto ?

Faciliter la gestion des appels professionnels

Jusqu’à présent, répondre ou passer un appel sur Teams lors de ses déplacements en voiture pouvait représenter un véritable casse-tête. Grâce à l’intégration de Microsoft Teams sur Android Auto, cette problématique est désormais résolue. En adaptant son interface pour une utilisation simplifiée et agréable au sein du véhicule, l’application améliore nettement la gestion des appels professionnels.

Maintenir une certaine productivité sur la route

Les travailleurs nomades ou ceux qui passent beaucoup de temps en voiture connaissent bien les contraintes liées à la route. L’accès à Microsoft Teams via Android Auto permet de rester connecté avec ses collaborateurs et clients même lorsqu’on se déplace, contribuant ainsi à maintenir une certaine productivité lors des trajets.

La démarche est simple et prend peu de temps à être mise en place. Voici les étapes à suivre :

Vérifiez que votre voiture est équipée d’Android Auto

Assurez-vous que votre téléphone Android utilise la dernière version de l’application Android Auto

Téléchargez et installez l’application Microsoft Teams sur votre téléphone depuis le Google Play Store

Connectez votre téléphone à votre voiture via un câble USB compatible

Ouvrez l’application Android Auto sur l’écran de votre voiture et sélectionnez Microsoft Teams

Une fois l’installation effectuée, vous pourrez accéder à toutes les fonctionnalités offertes par Microsoft Teams via Android Auto.

Android Auto : un système d’infodivertissement ouvert aux applications professionnelles

L’intégration de Microsoft Teams sur Android Auto est loin d’être anecdotique puisqu’elle confirme l’intérêt croissant pour les outils professionnels dans le secteur de l’automobile. Après l’ouverture d’Android Auto à des applications telles que Google Workspace (anciennement G Suite) en septembre 2023, cette arrivée marque une nouvelle étape pour ces logiciels.

Nul doute que d’autres acteurs du monde professionnel pourraient être tentés de suivre la tendance et proposer des applications adaptées à Android Auto. L’horizon semble donc prometteur pour rendre nos trajets toujours plus productifs et interactifs.

L’arrivée de Microsoft Teams sur Android Auto est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs qui souhaitent garder contact avec leurs collègues et clients tout en restant mobiles.

La technologie permet aujourd’hui de travailler depuis n’importe où, et intégrer ses solutions professionnelles à son véhicule participe activement à cette transformation digitale.

Grâce à cet ajout prévu dès février 2024, les détenteurs d’une voiture équipée d’Android Auto verront leur quotidien facilité et leurs communications optimisées.