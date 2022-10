Guide SMS PRO 2022 : Pourquoi utiliser le SMS professionnel et ainsi mieux communiquer

Depuis l’avènement du marketing moderne, le SMS professionnel est devenu le canal privilégié pour communiquer et réussir ses campagnes de communication, facile rapide et très peu cher, il s’intègre parfaitement à des campagnes existantes, et il présente l’un des meilleurs ROI du marché de la communication d’entreprise.

Guide SMS PRO 2022, les raisons professionnelles d’utiliser le SMS pour mieux communiquer.

En tant que marketeur, vous devez sans cesse réfléchir à des moyens créatifs et efficaces de faire passer vos messages aux clients et prospects potentiels tout en veillant obtenir de bons résultats par rapports aux efforts fournis.

Si vous voulez des résultats satisfaisants, ajoutez l’envoi de sms pro à la liste de vos canaux marketing d’engagement client privilégiés.

Le SMS PRO est en effet aujourd’hui au cœur des préoccupations, tant l’utilisation du smartphone s’est démocratisée. Il s’est imposé comme un canal incontournable et tend même de plus en plus à remplacer l’emailing.

Un taux de lecture de 97 %, un taux d’ouverture de 83% dans les 90 secondes qui suivent leur réception, un taux de retour de plus de 15 % ou encore la possibilité de personnalisation des messages, les atouts du SMS PRO sont nombreux.

Mais malgré tout cela, toutes les entreprises ne l’utilisent pas encore, ne sachant pas toujours exactement quoi en faire et pensant que son utilisation est restreinte. Envie d’en savoir davantage sur les SMS ?

Dans ce guide SMS Professionnels 2022, découvrez les raisons professionnelles d’utiliser le SMS préconisées par les pro d’utiliser le SMS pour mieux communiquer. découvrez les, dans les lignes qui suivent !

Le SMS Pro, un outil de communication multi-usages

Le Texto peut sembler simple, voire très limité puisqu’il ne peut contenir que 160 caractères au maximum.

Et là encore, il vous faudra utiliser des caractères standards à 7 bits. Et pourtant, dans les faits, le texto peut être utilisé à des usages divers et variés selon votre domaine d’activité et vos objectifs.

Pourquoi utiliser le SMS professionnel

Vous pouvez intégrer le SMS Pro dans votre communication pour satisfaire les usages suivants (liste non exhaustive) :

Fidélisation des clients.

Il existe plusieurs types de SMS pour fidéliser les clients. Il y a notamment les SMS pro « relation client » qui relaient des offres exclusives de promotions, annoncent les ventes privées, livrent des codes de réduction et bien d’autres encore ; les SMS « Drive to store » qui invitent les clients à se rendre dans votre magasin pour un événement. De plus en plus d’entreprises utilisent aussi les SMS pour souhaiter un joyeux anniversaire à leurs clients, la bienvenue ou bien leur remercier après un achat ou un abonnement afin de les fidéliser.

Diffusion d’informations importantes.

Utilisez le SMS Pro pour informer en temps réel vos clients à chaque étape de leur commande (validation, traitement, expédition, livraison) ou de leur réservation, de la disponibilité d’un nouveau produit, de votre actualité, des événements à venir…

Diffusion d’alertes.

Avec un taux d’ouverture supérieur à 83% dans les 90 secondes, l’envoi de SMS Pro est pertinent pour la diffusion d’informations urgentes. Si par exemple vous êtes dans le secteur de l’éducation, l’envoi de SMS Pro vous permettra par exemple d’alerter dans l’immédiat l’absence d’élève ou de professeur aux personnes concernées.

Prospection.

La prospection SMS rêve de tous les responsables, consiste à envoyer des offres promotionnelles par SMS à des prospects qualifiés pour les convertir en clients, ou bien de d’envoyer de la communication à des clients existants pour leur proposer de nouveaux catalogues produits.

La communication en interne.

Transmettre les plannings client à vos employés, leurs ordres de missions sous forme d’alerte SMS, rappeler les réunions, communiquer avec ses employés nomades, envoyer des messages RH… Voilà quelques cas d’utilisation du SMS en communication interne.

Des fonctionnalités qui renforcent l’impact de vos campagnes SMS marketing

Si vous utilisez une plateforme professionnelle d’envoi de SMS, vous profiterez de puissantes fonctionnalités qui renforcent l’impact de vos campagnes SMS marketing :

L’automatisation d’envoi.

Il s’agit d’une fonctionnalité qui vous offre la possibilité d’envoyer automatiquement vos messages texte selon un calendrier prédéfini et aussi de répartir l’envoi de messages dans le temps en utilisant un planificateur.

L’envoi de SMS de masse.

Bulk SMS en anglais, l’envoi de SMS de masse fait référence à l’envoi d’un très grand nombre de messages texte vers des numéros mobiles. Il s’agit d’une fonctionnalité indispensable pour booster l’efficacité de vos campagnes marketing. Sans elle, vos messages texte n’atteindront pas au même moment vos cibles.

Segmentation des contacts.

Rendez vos SMS plus pertinents en ciblant de petits groupes de contacts qualifiés pour vos campagnes. Certaines plateformes d’envoi de SMS permettent une segmentation des contacts suivants des critères de base comme la date d’inscription, la date de premier achat, les centres d’intérêt, l’âge, le sexe, la localisation, l’emploi, le profil social…

Envoi SMS à l’international.

Peu importe où se trouvent vos cibles, le SMS Pro permet de les atteindre même s’ils sont dans d’autres pays.

SMS Pro : de nombreuses fonctionnalités qui vous facilitent la vie

Notez que pour profiter des fonctionnalités suivantes vous devez obligatoirement utiliser des plateformes professionnelles d’envoi de SMS :

Gestion des « STOP SMS ».

La mention « STOP SMS » protège les consommateurs contre le SPAM SMS et leur offre aussi la possibilité de ne plus recevoir de SMS de n’importe quelle marque à tout moment. Les plateformes professionnelles d’envoi de SMS sont configurées de manière à ce que quand un contact répond à un SMS par la mention « STOP SMS », il est retiré automatiquement de la liste des contacts.

Personnalisation du nom de l’émetteur.

À la différence des SMS classiques, avec les SMS Pro, vous avez la possibilité de personnaliser votre nom. À la place du traditionnel numéro de téléphone, vous pouvez afficher un nom de votre choix, votre nom d’enseigne par exemple ou encore votre marque.

Accusé de réception.

Avec le SMS pro, vous n’aurez qu’à accéder à l’interface de votre plateforme SMS pour savoir dans le cadre d’une campagne combien de SMS ont été reçus, lus, cliqués.

SMS Long.

La longueur d’un SMS standard est limité à 160 caractères. Sachez cependant que certains outils Les SMS (RICH SMS) pro peuvent être enrichis

Un Rich Sms ou SMS enrichi est tout simplement un sms comprenant un lien hypertexte. Vous pouvez enrichir un SMS simple en y insérant un lien vers une landing page. Sachez que tous les outils d’envoi de SMS ne permettent pas l’insertion de liens hypertextes ; elle nécessite l’usage de plateforme professionnelle proposant cette fonctionnalité.

Le Rich SMS peut aussi contenir des images, de la vidéo, de l’audio, des couleurs, des formulaires, des appels à l’action (CTA) et d’autres mises en forme qui rendent le message plus interactif, engageant et convaincant qu’un simple message texte. Mais quoi qu’il en soit, son but reste la même : amener la cible à cliquer sur le lien pour qu’elle atterrisse sur la page de destination.

D’autres raisons professionnelles d’utiliser le SMS Pro

Taux de lecture élevé :

Le taux de lecture immédiat est l’un de ses principaux atouts, il varie d’un SMS varie aux alentours de 95% à 100%, contre 15 à 25 % pour les e-mails.

Facile à consulter :

D’abord, tout le monde sait ouvrir et lire un SMS. Ensuite, contrairement aux mails ou aux messages sur les réseaux sociaux, la consultation d’un SMS ne requiert de se connecter à un compte, qui est parfois une action affligeante pour les destinataires, et peut s’avérer impossible par manque de réseau.

Très abordable, en termes de prix :

L’envoi de SMS pro est généralement plus abordable comparé à d’autres options marketing telles que l’achat d’un spot publicitaire Facebook, la prospection téléphonique ou encore la campagne d’e-mailing…

Le prix d’un message est de quelques centimes, surtout si vous faites l’acquisition d’un pack important de SMS, à utiliser durant toute la période souhaitée (y inclus pour plusieurs campagnes de communication.

Message direct, qui va droit au but :

Avec seulement 160 caractères autorisés lors de l’envoi d’un message texte, cela garantit que votre message est clair et concis, chose que les consommateurs apprécient énormément.

Messages dits longs :

Pratiquement toutes les plateformes, permettent d’envoyer des messages longs, cela sous entend que l’on peut préparer plusieurs messages courts, qui à l’arrivée pourront se lire comme un seul et unique message, sans les ponctuations, ni les séparateurs.

C’est un véritable outil de communication, car il permet de s’exprimer clairement, et surtout d’être parfaitement dans son message au client final.

Il ne nécessite pas de conception, ni de graphisme particulier :

contrairement aux mails et autres supports marketing, le SMS pro ne nécessite pas de conception et de graphisme. Faites tout simplement preuve de créativité avec vos messages pour avoir le potentiel de devenir viral et d’atteindre plus de personnes !

Auteur Antonio Rodriguez-Mota Editeur et Directeur de Clever Technologies