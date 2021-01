La réponse du Royaume-Uni aux coronavirus plaide pour le maintien de l’Écosse, selon le secrétaire à la Santé

Le secrétaire britannique à la Santé a utilisé un briefing quotidien sur les coronavirus pour lancer une nouvelle version d’un vieil argument: que le Royaume-Uni est «plus fort ensemble».

S’exprimant lundi à la suite d’un 20e sondage consécutif indiquant une avance du «oui» dans tout éventuel référendum sur l’indépendance de l’Écosse, Matt Hancock a déclaré que les ambulanciers paramédicaux étirés avaient plaidé en faveur de la place de l’Écosse au Royaume-Uni.

Le Scottish Ambulance Service a appelé à une aide supplémentaire au cours du week-end après avoir été poussé au point de crise – Hancock soulignant que les services d’ambulance de toute l’Union européenne «se sont mobilisés pour aider».

«Nos systèmes de santé à travers le Royaume-Uni travaillent régulièrement en étroite collaboration pour offrir un soutien en cas de besoin», a-t-il déclaré. «Des vaccinations aux services d’ambulance, nous sommes plus forts ensemble et le Royaume-Uni est plus fort ensemble dans la lutte contre la pandémie.»

Interrogé plus tard sur le taux de vaccination en Écosse, Hancock a déclaré que le programme britannique de jabs plaide pour le Royaume-Uni comme «un syndicat capable de se rassembler lorsque les choses deviennent difficiles».

«Ce vaccin britannique, délivré par des collègues gallois, écossais et nord-irlandais du NHS ainsi que dans toute l’Angleterre, est un exemple réel de ce pays tirant à tous les cylindres», a-t-il déclaré. «Si cette pandémie nous a appris quelque chose, c’est que nous comptons tous les uns sur les autres et travaillons mieux comme un seul Royaume-Uni.»

La ligne de Hancock sur le syndicat intervient un jour après que le Sunday Times a annoncé que le gouvernement lancerait une campagne pour «persuader les Écossais des avantages» de rester au Royaume-Uni Le rapport indiquait que le déploiement du vaccin et d’autres mesures COVID du gouvernement britannique seraient des éléments cruciaux de l’argument.

En réponse à la déclaration de Hancock, la ministre du gouvernement écossais Roseanna Cunningham, du Parti national écossais (SNP), pro-indépendance, a accusé Hancock d’utiliser la conférence de presse du gouvernement – diffusée en direct sur la BBC – pour marquer des points politiques.

«Lors du briefing du COVID de Westminster juste là, Matt Hancock a choisi de faire des déclarations ouvertement politiques sur le syndicat». elle a tweeté. «Je ne peux pas imaginer la fureur si [Scottish First Minister] Nicola Sturgeon a choisi de faire la même chose.

Lundi, l’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown a lancé son propre appel pour que les politiciens tentent de contrer l’indépendance de l’Écosse, avertissant la Grande-Bretagne de faire le choix «entre un État réformé et un État en faillite».

Brown aurait eu des entretiens avec le ministre du gouvernement conservateur Michael Gove, alors que les pro-syndicalistes réfléchissent à la manière de répondre au soutien croissant en faveur d’une Écosse indépendante.

Les sondages suggèrent que les élections au Parlement écossais plus tard cette année donneront un nouvel élan au SNP, une décision qui renforcerait la demande de longue date du parti pour un nouveau référendum sur l’indépendance après sa défaite en 2014.