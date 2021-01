Le Royaume-Uni ne lèvera pas les restrictions à l’exportation de médicaments contre les coronavirus

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Le Royaume-Uni ne supprimera pas les contrôles à l’exportation de dizaines de médicaments, a déclaré le porte-parole de Boris Johnson, malgré l’affirmation du Premier ministre britannique cette semaine selon laquelle il ne voulait pas de « restrictions sur l’approvisionnement en médicaments à travers les frontières ».

Répondant aux informations selon lesquelles l’UE pourrait imposer des contrôles sur les exportations de vaccins mardi, Johnson a déclaré qu’il était « assez commun » de ne pas restreindre l’approvisionnement transfrontalier de médicaments, de vaccins ou de leurs ingrédients.

Ses commentaires sont survenus malgré l’imposition par le Royaume-Uni en 2020 de restrictions à l’exportation sur environ 100 médicaments qui pourraient être utilisés pour traiter le COVID-19 en plus de dizaines de médicaments connexes, comme l’a rapporté POLITICO.

Interrogé jeudi sur le point de savoir si les commentaires de Johnson signalaient un changement de politique, le porte-parole du Premier ministre a déclaré jeudi: «Vous êtes au courant des contrôles à l’exportation qui sont en place. Je ne suis au courant d’aucun changement prévu « , ajoutant: » Il reste que nous voulons nous assurer que nous sommes en mesure de traiter ceux qui sont hospitalisés pour un coronavirus de la manière la plus efficace possible. «

Jusqu’à présent, les limites britanniques sur les exportations sont concentrées sur les intermédiaires ou les grossistes qui achètent des médicaments destinés aux patients dans un pays afin de les revendre à un prix plus élevé à l’étranger. Certains pays membres de l’UE ont eu des contrôles similaires. Cela signifie que les fabricants de médicaments disposant de l’autorisation de mise sur le marché appropriée pour un médicament sont toujours en mesure de l’exporter.

Mercredi, un porte-parole du ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales a déclaré dans un communiqué que les médicaments «fabriqués et destinés aux marchés étrangers ne sont pas soumis aux restrictions à l’exportation».

L’Association de l’industrie pharmaceutique britannique a déclaré que le gouvernement britannique «ne restreignait pas les exportations des fabricants de médicaments ou de vaccins», ajoutant que limiter les soi-disant «exportations parallèles» pendant la pandémie était «une décision sensée et prise par un certain nombre de pays, y compris dans l’UE. »

La confirmation que la politique du Royaume-Uni en matière de contrôle des exportations serait maintenue est intervenue au milieu des retombées de plus en plus acrimonieuses de l’affrontement de l’UE avec les fabricants de vaccins sur l’approvisionnement des pays membres. Au milieu des appels de l’UE pour que les doses de vaccin AstraZeneca fabriquées au Royaume-Uni soient redirigées vers l’UE, le ministre du Cabinet Michael Gove a déclaré jeudi que le Royaume-Uni voulait faire « tout son possible pour s’assurer que le plus grand nombre de personnes dans les pays qui sont nos amis et les voisins sont vaccinés. «

Cependant, il a déclaré que le gouvernement n’autoriserait pas l’arrivée de vaccins dans l’UE à ce stade. « La chose critique est que nous devons nous assurer que le calendrier qui a été convenu et sur lequel notre programme de vaccination a été basé et planifié va de l’avant », a-t-il déclaré au programme Today de la BBC.

Le Royaume-Uni a jusqu’à présent programmé la première phase de son plan de vaccination, qui consiste à administrer une première dose à tous les adultes de plus de 50 ans, aux travailleurs de la santé et aux résidents des centres de soins. Le porte-parole de Johnson a refusé de dire directement si, une fois cette phase terminée, les doses de vaccin pourraient être envoyées à l’UE.

