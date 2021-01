Quand serez-vous vacciné? Quatre questions clés sur le déploiement

Après une semaine de querelles internationales, de récriminations et d’incertitudes, les projets de déploiement du vaccin dans les pays de l’Union européenne, y compris l’Irlande, ont été remis en question. Cela a mis le ministre de la Santé Stephen Donnelly sous les projecteurs. La dispute porte davantage sur ce qu’il a promis que sur ce qui peut être livré – ce dernier point relève des négociations au niveau de l’UE.

Voici les questions clés:

1. Quel est l’impact des livraisons de vaccins retardées? AstraZeneca a averti l’UE qu’elle ne pouvait pas respecter ses engagements de livraison du premier trimestre pour un vaccin qu’elle a développé avec l’Université d’Oxford. Ce vaccin a joué un rôle clé dans les premiers plans visant à accélérer les livraisons en Irlande et à faire vacciner 700 000 personnes – dont toutes les personnes de plus de 70 ans – d’ici la fin mars. Le manque à gagner pourrait réduire l’offre totale au premier trimestre de 1,4 million de doses à un peu plus de 1 million, bien que les négociations avec la société se poursuivent.

Cela signifierait que l’objectif de fin mars de vacciner les 70 ans et plus sera manqué. Le gouvernement a déclaré que les groupes d’âge plus âgés – plus de 85 ans puis plus de 80 ans – ont la priorité. Mais la manière dont le gouvernement traitera cela dépendra essentiellement d’une décision de l’Agence européenne des médicaments (EMA), prévue vendredi

2. Qu’est-ce que l’EMA doit décider? L’agence devrait approuver le vaccin AstraZeneca pour une utilisation dans l’UE, mais les conditions dans lesquelles elle le fera seront essentielles. Le comité consultatif allemand du vaccin a recommandé que le vaccin AstraZeneca ne soit administré qu’aux moins de 65 ans, affirmant qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour le recommander à toute personne plus âgée. Si l’EMA est d’accord, l’Irlande et les autres pays de l’UE devront alors réduire leurs plans de vaccination des personnes âgées en premier – et la date de leurs vaccinations sera repoussée.

L’Irlande devrait également décider comment utiliser le vaccin précoce AstraZeneca que le pays a commandé. Viennent ensuite sur la liste des priorités après les plus de 65 ans des groupes tels que les travailleurs clés impliqués dans la mise en œuvre du programme de vaccination et les personnes âgées de 18 à 64 ans souffrant de certaines conditions médicales.

Le vaccin Oxford / AstraZeneca a déjà été administré à des personnes âgées en Irlande du Nord et au Royaume-Uni. Il n’y a aucune suggestion de risque; le problème est de savoir comment cela fonctionne pour ce groupe. D’autres essais en cours aux États-Unis et l’expérience au Royaume-Uni apporteront la réponse.

3. Qu’en est-il des autres vaccins? L’Irlande comptait sur 3,7 millions de vaccins arrivant au deuxième trimestre 2021 et 3,8 millions au troisième; il lui en faudra maintenant un peu plus pour rester sur la bonne voie après le déficit du premier trimestre. Une question vitale sera de savoir si un vaccin à dose unique de Johnson & Johnson sera mis en service, peut-être fin mars ou début avril. Un autre vaccin d’une société allemande, CureVac, est également en préparation. Il reste à voir comment AstraZeneca compense le déficit initial et ce que Pfizer peut encore offrir.

4. Quelle est la ligne de fond? Le gouvernement avait espéré faire vacciner tous les plus de 70 ans, ou du moins avoir reçu une injection d’un processus à deux doses, d’ici la fin du mois de mars – avec les agents de santé de première ligne. plus de 65 ans en mai, tous plus de 55 ans à la fin de juin et le reste de la population adulte à la fin de septembre, ou peu de temps après. Le niveau de population clé de 70% pourrait avoir été atteint en août. Les ministres ont souligné que tout cela dépendait de l’offre, mais font maintenant face aux critiques de l’opposition.

Le gouvernement peut contrôler la livraison des vaccins après leur arrivée – mais quand ils débarquent, cela dépend toujours de la Commission européenne.

La commission fait maintenant face à des critiques pour une partie de sa gestion des achats de vaccins, expliquant sa réaction tranchante aux nouvelles d’AstraZeneca cette semaine. Le mécontentement dans les pays de l’UE et au Royaume-Uni progressant rapidement – plus de 65 ans en Irlande du Nord s’inscrivent maintenant pour leurs coups – la pression politique restera dans les semaines à venir.