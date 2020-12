Comment rendre le pacte migratoire de l’UE plus humain

Appuyez sur play pour écouter cet article

Imogen Subdery est le directeur des politiques et du plaidoyer de l’International Rescue Committee en Europe.

Alors que l’Europe tente de trouver un accord sur un nouveau pacte européen en matière de migration et d’asile, quelque 15 000 réfugiés et demandeurs d’asile restent coincés dans des camps sur les îles grecques avec peu d’espoir et dans des conditions de plus en plus difficiles.

Sur l’île de Lesbos, un nouveau camp – construit après que Moria, célèbre pour ses conditions inhumaines, a été détruit dans un incendie en septembre – offre peu d’abri ou de confort. Le camp est sujet aux inondations et les tentes y sont battues par des vents violents. Il n’y a pas d’électricité et pratiquement pas d’eau courante, ce qui oblige beaucoup à se baigner dans la mer froide.

Il ne s’agit là que de la dernière d’une longue série d’indignités auxquelles sont confrontés des personnes qui, ayant risqué leur vie pour rejoindre l’Europe à la recherche de sécurité, se retrouvent au contraire piégées dans des conditions dangereuses et dans un cycle sans fin de retards bureaucratiques et de confinement.

Comme Fariba, une Afghane de 32 ans maintenant bloquée sur l’île de Samos avec ses deux jeunes enfants, nous a dit: «En Afghanistan, nous avions peur des kamikazes et je pensais que partir là-bas serait mon salut. Mais c’est pire ici.

Cela a des ramifications critiques pour la santé physique et mentale des réfugiés en Grèce, comme l’a constaté le Comité international de secours dans un nouveau rapport. Les trois quarts des personnes aidées par l’IRC dans les îles entre mars 2018 et octobre de cette année ont déclaré avoir ressenti des symptômes de troubles de santé mentale. De manière alarmante, sur les 904 personnes qui ont reçu des conseils IRC, plus d’une personne sur trois a déclaré avoir eu des pensées suicidaires, tandis que près d’une personne sur cinq a déclaré avoir tenté de se suicider – soit lors de leurs voyages en Grèce ou pendant leur séjour dans les îles.

La plus grande tragédie est peut-être que cette souffrance aurait pu être évitée. Le sentiment de désespoir et de désespoir ressenti par les personnes emprisonnées dans des camps sur les îles grecques peut être attribué aux décisions politiques concrètes et aux lacunes politiques prises par l’UE et les gouvernements nationaux.

Le pacte de l’UE sur la migration et l’asile offre aux décideurs une occasion en or de réparer ce système cassé. Pourtant, une fois de plus, il semble que les pays membres ont du mal à s’entendre sur les plus petites étapes vers ces réformes urgentes.

Pire encore, ils semblent prêts à répéter les mêmes erreurs, notamment en renforçant les politiques d’endiguement le long des frontières de l’Europe qui ne feront qu’entraîner de plus grandes souffrances humaines.

Au lieu de cela, les dirigeants européens devraient travailler pour mettre fin à la surpopulation dans les îles, ouvrir davantage de voies légales aux demandeurs d’asile pour faire des demandes en Europe et créer des mécanismes justes et significatifs de solidarité entre les pays de l’UE.

Les propositions de la Commission européenne d’introduire un pré-dépistage aux frontières de l’UE risquent d’exacerber le stress et les souffrances subis par les nouveaux arrivants et de se traduire par plus de camps, pas moins.

La priorité immédiate devrait plutôt être de mettre fin à cette misère en accélérant les transferts sécuritaires de personnes depuis les hotspots. Cela comprend l’augmentation des transferts vers des logements plus appropriés sur le continent grec et l’intensification de la relocalisation des personnes vers d’autres pays membres de l’UE. Les plus vulnérables – y compris les enfants non accompagnés, les familles avec enfants et les personnes souffrant de problèmes de santé – doivent être prioritaires jusqu’à ce qu’un mécanisme de réinstallation plus permanent, équitable et viable soit en place.

Quiconque reste pris au piège sur les îles doit bénéficier d’un logement sûr et digne, avec des dispositions d’urgence et de remplacement en place pour les groupes vulnérables. Tout le monde doit avoir accès aux services essentiels tels que l’eau et l’assainissement afin de pouvoir se protéger correctement du COVID-19, et des soins de santé de qualité – y compris des soins de santé mentale – doivent être garantis pour tous.

Les dirigeants européens doivent également repenser l’objectif actuel du pacte migratoire visant à empêcher les personnes d’atteindre le sol européen par des voies irrégulières. Ce n’est ni juste ni efficace, surtout s’ils ne fournissent pas des voies plus sûres et légales pour ceux qui ont besoin de protection.

Sous la houlette de l’UE, la mer Méditerranée est devenue un cimetière pour les personnes qui ont risqué leur vie pour chercher protection en Europe. Si elle espère éviter davantage de décès inutiles, l’UE doit saisir cette opportunité pour ouvrir de nouvelles voies légales vers la sécurité et étendre celles existantes.

Il est également essentiel que les pays de l’UE renouvellent leurs engagements de réinstaller 30000 réfugiés en 2020 – un objectif qui n’a pas été atteint, en partie à cause de la pandémie – jusqu’en 2021, tout en s’engageant également à ouvrir au moins 35000 places supplémentaires. L’UE dispose de suffisamment de richesses et de ressources pour accepter nos appels à la réinstallation de 250 000 réfugiés d’ici 2025.

En attendant, il est clair que les pays membres de première ligne comme la Grèce ne peuvent pas continuer à faire face seuls aux pressions migratoires. Cependant, les propositions visant à introduire de nouveaux «parrainages de retour» comme option de démonstration de solidarité soulèvent de nombreuses préoccupations d’ordre pratique, de droits de l’homme et juridiques.

Cette année, deux événements tragiques – la pandémie mondiale et les incendies de septembre qui ont détruit le camp de Moria sur l’île de Lesbos – ont déclenché l’action d’une coalition de pays de l’UE qui se sont portés volontaires pour relocaliser plus de 500 enfants des îles grecques. Cet effort prouve que ce n’est pas une chimère de demander aux pays d’en faire plus. La volonté politique et une action coordonnée peuvent transformer la vie des personnes détenues dans les camps insulaires.

Le moment est venu pour la Grèce et l’UE de continuer dans cet esprit. Ils doivent abandonner une approche ad hoc axée sur la crise et en adopter une qui réponde aux besoins des migrants et corresponde aux réalités de la migration, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE.

Les négociations sur le pacte migratoire sont la dernière chance pour le Parlement européen et les gouvernements nationaux d’emmener l’UE sur une voie différente. Cela exigera un réel courage politique, mais, fait correctement, cela pourrait mettre en place le système juste, humain et prévisible dont l’UE a désespérément besoin et mettre enfin un terme définitif à la cruauté de l’endiguement.