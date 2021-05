La campagne de vaccination contre le Covid-19 en Inde entravée par de graves pénuries

La deuxième vague rampante de Covid-19 en Inde a dépassé les 400000 nouveaux cas quotidiens pour la première fois samedi, alors que le pays ouvrait sa campagne de vaccination massive à tous les adultes, bien que plusieurs États aient mis en garde contre de graves pénuries.

Les autorités ont signalé 401 993 nouveaux cas au cours des 24 heures précédentes, le nombre quotidien le plus élevé au monde, après 10 jours consécutifs sur 300 000. Les décès dus à Covid-19 ont bondi de 3 523, portant le bilan total en Inde à 211 853, selon les données du ministère fédéral de la Santé.

Le plus grand producteur mondial de vaccins Covid-19 dispose d’un nombre limité de vaccins disponibles, ce qui aggrave une flambée d’infections qui a submergé les hôpitaux et les morgues alors que les familles se bousculent pour les rares médicaments et oxygène.

L’état indien du Bengale occidental n’a pas pu démarrer samedi une campagne de vaccination pour les adultes âgés de 18 à 45 ans en raison du manque de vaccins et a exhorté le gouvernement fédéral à fournir plus de fournitures, a déclaré un haut responsable de la santé de l’État, refusant d’être nommé car il ne l’était pas. autorisé à parler avec les médias.

Le ministre en chef de l’État durement touché de Delhi a imploré vendredi les gens de ne pas faire la queue dans les centres de vaccination, promettant que plus de vaccins arriveraient «demain ou après-demain».

L’Etat indien d’Odisha, dans l’est de l’Inde, a déclaré vendredi qu’il avait reçu un envoi de 150 000 coups de feu mais qu’il ne permettrait qu’à quelques personnes de se faire tirer dessus en raison des restrictions de verrouillage empêchant les mouvements.

À Ahmedabad, la principale ville commerciale du Gujarat, État d’origine du Premier ministre Narendra Modi, des centaines de personnes ont été vues en train de faire la queue.

«J’ai pris ma première dose et j’exhorte tous les étudiants à prendre le vaccin et à être en sécurité», a déclaré Raj Shah, un étudiant de 27 ans à Ahmedabad.

Pénurie

Les patients de Covid ont continué à arriver dans les hôpitaux samedi malgré une pénurie de lits.

À bout de souffle, Vijay Gupta, 62 ans, a été refoulé par l’hôpital Holy Family, un établissement privé à but non lucratif situé dans le sud-est de la capitale indienne, car tous ses 385 lits étaient pleins.

En attendant à l’extérieur de l’hôpital, sa famille et ses amis ont débattu de ce qu’il fallait faire ensuite.

«Nous errons depuis 6 heures du matin à la recherche d’un lit», a déclaré Rajkumar Khandelwal, l’ami de M. Gupta. « Où devrions-nous aller? »

Un incendie dans un hôpital à environ 190 km au sud d’Ahmedabad a tué 16 patients atteints de coronavirus et deux membres du personnel, le dernier d’une série d’accidents mortels dans des hôpitaux.

M. Modi a présenté ses condoléances aux familles des victimes sur Twitter, quelques heures après avoir publié des photos de lui-même en train de prier dans un temple sikh de la capitale New Delhi.

Certains experts ont blâmé les rassemblements religieux de masse et les rassemblements politiques pour la gravité de la deuxième vague de l’Inde, qui a pris le gouvernement au dépourvu.

Les infections quotidiennes ont grimpé en flèche depuis le début du mois d’avril, dépassant facilement le précédent record mondial de 297 430 un jour de janvier aux États-Unis, où les taux d’infection ont fortement baissé depuis.

Un forum de conseillers scientifiques mis en place par l’administration Modi a averti les responsables indiens début mars d’une nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus qui s’installe dans le pays, ont déclaré à Reuters cinq scientifiques qui font partie du forum.

Malgré l’avertissement, quatre des scientifiques ont déclaré que le gouvernement fédéral ne cherchait pas à imposer des restrictions majeures pour contenir la propagation du virus. Des millions de personnes, en grande partie démasquées, ont assisté à des rassemblements religieux et à des rassemblements électoraux organisés par M. Modi, des dirigeants du parti au pouvoir Bharatiya Janata et des politiciens de l’opposition.

Le nombre total de cas de Covid-19 en Inde a dépassé 19 millions. Alors que la deuxième vague s’est accélérée, l’Inde a ajouté environ 7,7 millions de caisses depuis la fin du mois de février, selon un décompte de Reuters. En revanche, il a fallu à l’Inde près de six mois pour ajouter les 7,7 millions de cas précédents.

L’Inde pourrait recourir à un arrêt temporaire et doit faire vacciner davantage de personnes pour contenir le virus, a déclaré Anthony Fauci, le principal médecin américain en matière de maladies infectieuses et conseiller médical à la Maison Blanche, au journal Indian Express dans une interview.

La flambée des cas a conduit le président américain Joe Biden à imposer vendredi de nouvelles restrictions de voyage à l’Inde, empêchant la plupart des citoyens non américains d’entrer aux États-Unis.

Des responsables australiens ont déclaré que les résidents et les citoyens qui se trouvaient en Inde dans les 14 jours suivant la date à laquelle ils prévoyaient de rentrer chez eux seraient interdits d’entrer en Australie à partir de lundi, et que ceux qui désobéiraient s’exposeraient à des amendes et à des peines de prison.

D’autres pays et territoires ont également imposé des restrictions de voyage à l’Inde, notamment la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie et Singapour, tandis que le Canada, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande ont suspendu tous les voyages commerciaux avec l’Inde.