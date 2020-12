Q&A: Comment avons-nous fini par revenir au verrouillage de niveau 5?

Revenir au niveau 5 à part entière alors? Et plus tôt qu’on ne le pensait. Pourquoi cela se produit-il maintenant?

Une réunion d’urgence du Cabinet a eu lieu mercredi soir, avec une flambée des infections à Covid-19 et une augmentation alarmante du nombre dans les hôpitaux avec le virus. Après la réunion, Taoiseach Micheál Martin a confirmé que le pays revenait au niveau 5 dans le cadre de Living with Covid-19.

Pourquoi le renforcement des restrictions a-t-il été accepté?

Tout est question de chiffres. Alors que le Cabinet se réunissait, 1718 autres cas de coronavirus ont été annoncés, portant le nombre total de cas depuis le début de la pandémie à 90157 dans la République. Le chiffre de mercredi était le décompte quotidien le plus élevé depuis le début de la crise en février. Treize autres décès liés à Covid-19 ont également été annoncés, portant le nombre total de décès liés au virus à 2226.

Ces chiffres sont-ils aussi terribles qu’ils en ont l’air?

Oui, et il a été largement anticipé que les choses ne feront qu’empirer dans les jours à venir. «C’est peut-être le moment le plus dangereux pour le pays depuis le début de Covid-19», a déclaré un ministre avant la réunion.

Comment se déroulent les tests?

Il approche de la capacité. Avec une transmission généralisée du virus qui se produit maintenant dans la communauté, l’avantage des individus qui prennent des mesures pour prévenir l’infection «l’emporte de loin» sur ce que les tests et le traçage peuvent réaliser, selon le directeur général de HSE, Paul Reid.

Alors, qu’est-ce qui a été décidé lors de la réunion du Cabinet?

Toutes les restrictions de niveau 5 – y compris la fermeture jeudi soir des commerces non essentiels ainsi que la réimposition de restrictions de mouvement à moins de 5 km des maisons à partir de mercredi minuit – entreront en vigueur. Les gymnases et les piscines doivent rester fermés à partir de la fermeture des bureaux le jeudi. Les rassemblements organisés en plein air ne sont pas autorisés. Les funérailles sont limitées à 10 personnes en deuil. Les mariages sont limités à six personnes à partir du 3 janvier. On demande aux gens de travailler à domicile. Et les vacances scolaires doivent être prolongées de près d’une semaine.

Rien d’autre?

Oui. Même les plus petites fêtes à la maison du réveillon du Nouvel An ont été frappées à la tête. Le gouvernement met fin à une concession qui aurait permis à deux familles de socialiser dans une maison jusqu’au 31 décembre.

Et les règles déjà en place resteront-elles?

Les gastro-pubs et les restaurants devront rester fermés, mais les services de plats à emporter et de livraison seront autorisés. Les coiffeurs, salons, cinémas, galeries et musées ont également fermé la veille de Noël et le resteront. Les services de masse et religieux ont été transférés en ligne uniquement.

Et les écoles?

Les écoles doivent rester fermées jusqu’au 11 janvier. Les étudiants devaient rentrer le 6 janvier.

Quoi d’autre?

Le ministère du Logement a confirmé qu’un moratoire sur les expulsions serait rétabli à partir de minuit mercredi jusqu’au 10 février en raison des restrictions sur les déplacements.

Et quand toutes les nouvelles restrictions prendront-elles fin?

C’est difficile à dire avec certitude. Le Taoiseach a déclaré que les restrictions seraient en place jusqu’à la fin du mois de janvier. Cependant, il a admis que de nombreuses mesures pourraient rester au-delà de ce point. Le Tánaiste Leo Varadkar a précédemment indiqué qu’il est possible que les restrictions de niveau 5 restent en place jusqu’à ce que les personnes les plus à risque soient vaccinées.

Et les vaccins?

Il y a eu des nouvelles mitigées sur ce front. À la fin de la semaine, environ 40 000 doses du vaccin Pfizer / BioNTech devraient être dans le pays. Cela sera suivi de 40 000 par semaine en janvier et début février, qui seront en grande partie destinés aux maisons de retraite. L’Irlande est sur le point de recevoir un million de doses supplémentaires après que l’UE a répondu à la flambée du nombre de cas en augmentant les commandes pour le traitement qu’elle a jusqu’à présent autorisé. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’UE allait désormais prendre 100 millions de doses supplémentaires de vaccin, en plus des 200 millions déjà commandés.

Et les mauvaises nouvelles?

Il y a eu des retards dans l’approbation d’autres vaccins que l’Irlande doit obtenir. Il est peu probable que le déploiement du vaccin Université d’Oxford-AstraZeneca se déroule comme espéré en janvier après qu’un haut responsable de l’Agence européenne des médicaments ait déclaré que les régulateurs n’avaient pas suffisamment d’informations à ce sujet. L’Irlande a commandé 3,3 millions de doses de ce vaccin. Il a également commandé 3,3 millions de doses du vaccin Sanofi / GSK, mais cela est retardé jusqu’à fin 2021.

Et qu’en est-il de la nouvelle variante de Covid-19?

Au moment de la rédaction de cet article, sept cas de la nouvelle variante plus transmissible de Covid-19, identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, ont été séquencés en République, ainsi qu’un en Irlande du Nord, selon une nouvelle évaluation des risques du Centre européen de Prévention et contrôle des maladies. Il a ajouté que bien qu’il n’y ait aucune information suggérant que les infections par la nouvelle souche sont plus graves, en raison d’une transmissibilité accrue, l’impact du virus est évalué comme élevé en termes d’hospitalisations et de décès.