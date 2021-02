La Roumanie fait don de vaccins COVID-19 à la Moldavie

La Commission européenne a déclaré aujourd’hui qu’elle avait coordonné une expédition de 21 600 doses de vaccins contre le coronavirus de la Roumanie vers la Moldavie, qui a du mal à faire face à l’impact de la pandémie.

L’envoi de vaccins, offert par la Roumanie à son voisin, intervient après que la Moldavie a demandé l’accès aux vaccins via le mécanisme de protection civile de l’UE.

Janez Lenarčič, le commissaire chargé de la gestion des crises, a déclaré dans un communiqué que le soutien à la livraison mondiale de vaccins était essentiel pour «contenir la pandémie de COVID-19: aucun pays au monde ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité.» L’UE coordonne l’aide, et finance également jusqu’à 75 pour cent des frais de transport.

L’annonce d’aujourd’hui intervient la veille du jour où le président du Conseil européen, Charles Michel, se rendra dimanche à Chișinău, la capitale de la Moldavie, pour rencontrer la présidente Maia Sandu avant de s’envoler pour la Géorgie et l’Ukraine.

Sandu, qui a pris ses fonctions de présidente en décembre, a déclaré aux médias à l’époque que: «Pour un petit pays comme la Moldavie, il est très difficile d’attirer l’attention de la [vaccine] producteurs. Mais ils sont généralement intéressés par des contrats plus importants et parlent donc généralement à de plus grands pays. C’est pourquoi nous avons besoin du soutien des pays de l’UE. »

Le mécanisme de protection civile de l’UE a déjà fourni au pays d’Europe orientale des masques chirurgicaux, des ventilateurs, du liquide désinfectant et des gants, fournis par des alliés régionaux dont la Roumanie, la République tchèque, la Pologne et l’Autriche.

Le soutien de l’UE fait partie d’un programme plus large conçu pour aider la Moldavie à faire face à la pandémie. Plus tôt ce mois-ci, Sandu a signé un accord de financement avec la Commission européenne pour une subvention de 15 millions d’euros.

