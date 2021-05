Un homme reconnu coupable du meurtre de David Douglas lors d’une «  exécution méticuleusement planifiée  »

La Cour pénale spéciale a déclaré l’homme de Dublin Lee Canavan coupable du meurtre de David ‘Daithí’ Douglas, qui a été «exécuté» dans un magasin de chaussures de la ville de Dublin il y a cinq ans.

Le tribunal non juré, cependant, n’a pas souscrit à l’affirmation de l’État selon laquelle Canavan était «la personne qui avait littéralement appuyé sur la détente», faute de preuves.

Dans son jugement jeudi, le tribunal a statué que Canavan (31 ans) faisait partie d’une entreprise commune ou avait une intention commune d’assassiner M. Douglas dans ce qui a été décrit comme une «exécution méticuleusement planifiée».

Canavan, avec une adresse à Edenbrook, Rathfarnham, Dublin 14, avait plaidé non coupable du meurtre de M. Douglas (55 ans), qui avait été abattu six fois – des blessures à la poitrine, au cou, au dos, au torse, au coude et à la mâchoire – à Shoestown, Bridgefoot Street, Dublin 8, le 1er juillet 2016.

Un pistolet semi-automatique chargé a été trouvé à côté de la tête du gérant du magasin sur les lieux du meurtre.

Au cours du procès, un témoin oculaire a décrit comment le tireur a «souri» et s’est éloigné après avoir tiré des coups de feu dans le magasin où travaillait M. Douglas.

‘A attiré mon attention’

Shane Egan a déclaré au tribunal qu’il était assis dans la circulation dans sa camionnette sur Bridgefoot Street vers 16 heures le 1er juillet lorsqu’il a vu un homme monter la colline depuis Oliver Bond Street.

«Il y avait quelque chose d’étrange chez lui qui a attiré mon attention», dit-il.

Le témoin a déclaré que l’homme est passé devant «Busy Bees», un service après l’école sur Bridgefoot Street, et est entré dans l’entrée de Shoestown.

«Il s’est arrêté à l’entrée et puis j’ai entendu des coups, je pensais que c’était des feux d’artifice au début», a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il avait entendu cinq ou six coups au total.

M. Egan a déclaré avoir vu l’homme sauter en arrière hors du magasin et redescendre la rue.

«Il ne courait pas, il marchait simplement. Il a souri à ce stade et est allé au coin de la rue en direction d’Oliver Bond Street, »dit-il.

Un travailleur de Busy Bees a également raconté au tribunal comment il avait demandé à ses collègues de verrouiller la porte et de mettre les enfants «à l’écart» après avoir entendu les coups de feu.

Canavan, qui a comparu devant le tribunal par liaison vidéo, est le deuxième homme à être reconnu coupable du meurtre et le quatrième à être condamné pour la fusillade. Il a été identifié par gardaí comme étant un conducteur et un passager de voitures utilisées dans le meurtre.

«Réduire les liens»

Le juge président Michael MacGrath a déclaré qu’il était convaincu que Canavan faisait également partie d’une tentative de détruire une voiture de fuite trois jours plus tard pour «minimiser les liens» entre l’accusé et le meurtre.

En 2018, Frederick « Fat Freddie » Thompson (41 ans) a été emprisonné à vie par le tribunal pour le meurtre de M. Douglas.

En 2019, Nathan Foley (22 ans) du Maryland, Dublin 8, a été emprisonné pendant six ans après avoir plaidé coupable d’avoir aidé une organisation criminelle en conduisant l’une des quatre voitures impliquées et en achetant des téléphones portables utilisés pour commettre l’infraction.

Gareth Brophy (26 ans) a été emprisonné en février de l’année dernière pendant 10 ans pour son rôle de chauffeur d’escapade.

L’accusation a soutenu que le meurtre était un «assassinat méticuleusement et soigneusement planifié» et que Canavan était «la personne qui a littéralement appuyé sur la gâchette» après être entrée dans la boutique de M. Douglas peu après 16 heures le jour de la fusillade.

Cependant, le juge McGrath a déclaré que le tribunal ne pouvait pas être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que Canavan avait appuyé sur la détente, en raison du manque de preuves d’identification ou d’ADN. Il a déclaré que le tribunal avait convenu que le meurtre avait été «méticuleusement planifié».

N’a pas pu être réanimé

Le professeur Patrick Plunkett, spécialiste en médecine d’urgence à l’hôpital St James, a déclaré que M. Douglas avait des plaies pénétrantes sur le côté droit de sa poitrine, à l’arrière du cou et sous la mâchoire. Il a déclaré que M. Douglas ne pouvait pas être réanimé et qu’il avait été déclaré mort à 16 h 55.

Le détective Garda Alan Curry a déclaré qu’il avait récupéré un pistolet semi-automatique chargé dont le numéro de série avait été retiré de la tête de la victime. Le détective a déclaré qu’il avait sécurisé l’arme à feu sur les lieux en retirant le chargeur, qui contenait cinq cartouches de munitions.

Trois douilles de cartouches trouvées sur le sol à l’extérieur du magasin ont indiqué que les coups de feu avaient été tirés de la chaussée, a-t-il déclaré, ajoutant que le marteau de l’arme était toujours armé et qu’il avait la capacité de contenir 15 cartouches.

Canavan a également été reconnu coupable d’une deuxième accusation de dommages criminels à un véhicule Suzuki Swift à Strand Road, Sandymount, le 4 juillet 2016, propriété de Teresa Devoy.

Le tribunal sans jury avait précédemment appris que Canavan avait été arrêté pour des raisons criminelles après avoir été retrouvé voyageant à grande vitesse dans un véhicule volé qui s’était écrasé à plusieurs reprises dans une autre voiture dans le sud de Dublin trois jours après la fusillade.

Canavan avait 1065 € en espèces et ses vêtements sentaient l’essence lorsque gardaí l’a arrêté, lui et Foley à Crumlin, dans l’une des quatre voitures qui auraient été utilisées dans le meurtre de M. Douglas.