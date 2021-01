L’Italie Conte appelle à son soutien avant le vote crucial sur l’avenir du gouvernement

ROME – Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a plaidé auprès des députés europhiles pour sauver son gouvernement avant un vote au parlement qui déterminera si sa coalition en difficulté peut s’accrocher au pouvoir.

Conte fait face à des votes à la Chambre des députés lundi et au Sénat mardi après que l’ancien Premier ministre Matteo Renzi a retiré son parti Italia Viva de la coalition au pouvoir en raison de désaccords sur le plan de relance économique du pays après le coronavirus.

Conte, qui n’est pas membre d’un parti politique mais dirige une coalition du mouvement anti-établissement 5Star et du Parti démocrate de centre-gauche, a lancé lundi un appel au parlement pour un «soutien clair et transparent» des «forces des plus hautes et des plus nobles». tradition politique: pro-européenne, libérale, du peuple, socialiste »et contre ceux« aux idées nationalistes ».

Leur soutien «enrichirait» le gouvernement, a-t-il dit.

Conte a affirmé que son gouvernement avait fait preuve d’une grande responsabilité face à «un défi historique». Tout en admettant qu’il avait commis des erreurs, il a déclaré que le Cabinet avait toujours agi de manière honorable, pour protéger le peuple, et que «nous pouvons garder la tête haute».

Il a déclaré qu’il n’avait «vu aucune base plausible pour la crise», qui, selon lui, était «incompréhensible pour les citoyens aux prises avec la peur de la maladie et des désavantages socio-économiques» et «risque de donner l’impression que les politiciens ont perdu le contact avec la réalité.

La crise a «ouvert une blessure profonde», a-t-il dit, et risquait d’augmenter le coût des emprunts de l’Italie et de nuire à sa réputation à l’étranger. «Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous pouvons tourner la page», a déclaré Conte.

Conte devrait obtenir au moins suffisamment de soutien à la Chambre des députés, la chambre basse du parlement, pour former un gouvernement minoritaire. Mais le succès à la chambre haute, le Sénat, est loin d’être certain après que les tentatives d’attirer les centristes des bancs de l’opposition semblent avoir échoué.

Selon des décomptes optimistes, il a quatre de moins qu’une majorité absolue de 161, bien que le timing puisse être tout. Comme l’a fait remarquer un ancien ministre, «les députés responsables… surgissent quand on s’y attend le moins». L’une des six sénateurs à vie, Liliana Segre, une survivante de l’Holocauste âgée de 90 ans, est revenue de sa retraite effective pour soutenir Conte avec son vote.

Le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio, chef de facto du plus grand parti de la coalition, les 5 étoiles, a déclaré que le gouvernement pourrait continuer en tant que gouvernement minoritaire, affirmant qu’une «majorité absolue n’est nécessaire que pour [votes on] modifications budgétaires et très peu d’autres lois. Et quand nous avons besoin [support], nous le trouverons », a-t-il déclaré au Corriere della Sera.

Le parti de Renzi a déjà accepté de soutenir la législation la plus urgente, un ajustement budgétaire permettant aux entreprises de recevoir une compensation pour les pertes pendant le verrouillage.

Mais un gouvernement sans majorité absolue serait faible et vulnérable à l’effondrement à tout moment.

Maria Elena Boschi, proche alliée de Renzi et députée d’Italia Viva, a déclaré lundi que le parti reviendrait dans la coalition si ses exigences politiques étaient satisfaites.

Italia Viva insiste pour que le gouvernement utilise une partie des 36 milliards d’euros de prêts proposés par le fonds de sauvetage de la zone euro, connu sous le nom de mécanisme européen de stabilité (MES), pour aider à améliorer le service de santé. «Nous soutiendrions un gouvernement qui serait clair sur ce qui doit être fait pour le pays», a déclaré Boschi.

Mais utiliser le fonds est une ligne rouge pour les 5Stars, pour qui le démantèlement du MES est une politique fondamentale depuis ses débuts, eurosceptiques.

Et 5Stars et les démocrates ont déclaré qu’ils ne pouvaient plus travailler avec Renzi, le qualifiant de «non digne de confiance».

Pourtant, les partenaires au pouvoir sont peu enclins à organiser des élections, car ils ont du mal dans les sondages et parce qu’un référendum l’année dernière a accepté de réduire d’un tiers le nombre de législateurs au parlement après le prochain scrutin national.

Si Conte ne parvient pas à obtenir la majorité dans les deux chambres, il doit démissionner. Le président Sergio Mattarella pourrait cependant demander à Conte d’essayer de former un nouveau gouvernement. Le président pourrait également demander à quelqu’un d’autre d’essayer de réunir la majorité au pouvoir, ou il pourrait donner le pouvoir à un leader technocratique pour guider le pays jusqu’à ce que des élections puissent avoir lieu.