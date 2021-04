Arlene Foster démissionnera de son poste de première ministre du Nord et de chef du DUP

La chef du Parti unioniste démocratique (DUP), Arlene Foster, doit démissionner de ses fonctions de chef du parti le 28 mai et de première ministre d’Irlande du Nord à la fin du mois de juin.

Mme Foster avait fait face à une révolte contre son leadership sur la gestion du Brexit, en particulier le protocole d’Irlande du Nord, et à une décision de s’abstenir lors d’un vote sur la soi-disant thérapie de conversion gay.

Elle a dirigé le parti pendant près de cinq ans et demi.

Elle a fait son annonce dans une déclaration mercredi après-midi, affirmant qu’il était «important de laisser de l’espace au cours des prochaines semaines pour que les officiers du parti prennent des dispositions pour l’élection d’un nouveau chef.

«Une fois élu, je travaillerai avec le nouveau chef sur les arrangements de transition.

«En tant que Premier ministre, il est important que je termine le travail sur un certain nombre de questions importantes pour l’Irlande du Nord aux côtés d’autres collègues de l’exécutif. L’Irlande du Nord et sa population ont été lourdement touchées par la pandémie de Covid-19 et il reste encore du travail à faire pour nous aider à approfondir la pandémie et à réduire son impact sur la vie de tous. »

Elle a dit qu’elle avait appelé le président du DUP Lord Maurice Morrow pour l’informer de ses intentions.

«Cela a été le privilège de ma vie de servir le peuple d’Irlande du Nord en tant que premier ministre et de représenter ma circonscription d’origine de Fermanagh / Tyrone du Sud», a-t-elle déclaré.

Mme Foster a déclaré que son élection à la tête du DUP «a brisé un plafond de verre», ajoutant: «Je suis heureuse d’avoir inspiré d’autres femmes à entrer en politique et de les inciter à assumer des fonctions électives.

«Je comprends les critiques misogynes que les personnalités publiques féminines doivent prendre et malheureusement c’est la même chose pour toutes les femmes de la vie publique.

«Je veux vous encourager à continuer et à ne pas laisser les foules de lynchage en ligne vous abattre.»

Elle a remercié les «centaines» de partisans du DUP qui avaient été en contact avec elle ces derniers jours.

«J’ai cherché à conduire le Parti et l’Irlande du Nord loin de la division et vers une meilleure voie.

«Il y a des gens en Irlande du Nord avec une identité britannique, d’autres sont des Irlandais, d’autres sont des Irlandais du Nord, d’autres sont un mélange des trois et certains sont nouveaux et émergents. Nous devons tous apprendre à être généreux les uns envers les autres, à vivre ensemble et à partager ce merveilleux pays.

«L’avenir du syndicalisme et de l’Irlande du Nord ne se trouvera pas dans la division, il ne se trouvera que dans le partage de cet endroit que nous avons tous le privilège d’appeler chez nous.

Le président Michael D Higgins, dans une brève déclaration, a adressé ses vœux à Mme Foster.

«Servir dans la vie publique impose de grandes exigences aux individus, ce qu’il est important de reconnaître», a déclaré M. Higgins.

«Puis-je remercier Arlene Foster pour son service public pendant de nombreuses années et lui souhaiter la santé et le bonheur à l’avenir.»

Taoiseach Michéal Martin a déclaré qu’il savait à quel point Mme Foster était fière de sa ville natale de Co Fermanagh.

«Le leadership politique n’est souvent pas facile et demande du courage», a-t-il déclaré.

«En tant que première femme dirigeante du DUP et première femme Première ministre d’Irlande du Nord, travaillant aux côtés de la vice-première ministre, elle a envoyé un message fort aux femmes sur ce qui peut être réalisé dans et par la politique.»

Il a ajouté: «En tant que personne qui a une expérience personnelle des souffrances qu’apporte la violence, Arlene sait plus que quiconque à quel point il est difficile, mais aussi à quel point il est important de travailler ensemble pour la paix et la prospérité pour tous.

«Je suis sûr qu’elle continuera à apporter une contribution importante à la vie publique.

«Je lui adresse mes meilleurs vœux à elle et à sa famille pour l’avenir.»

Le leader du Tánaiste et du Fine Gael, Leo Varadkar, a déclaré qu’il était «très désolé» d’apprendre que Mme Foster avait démissionné de son poste de chef du DUP.

«C’est quelqu’un que je connais très bien. J’ai travaillé avec elle pendant 10 ans, d’abord lorsque nous étions tous les deux ministres du tourisme travaillant sur des projets Nord-Sud comme la Coupe du monde de rugby, puis dans des moments plus difficiles pendant le Brexit, en tant que Taoiseach et Leader du DUP.

«Je veux vraiment lui souhaiter le meilleur dans sa vie future et tout ce qu’elle décide de faire.

M. Varadkar a conclu: «Sa déclaration de clôture d’aujourd’hui a vraiment résonné en moi – cette compréhension que nous devons avoir que les gens en Irlande du Nord sont des Irlandais, des Britanniques, des Irlandais du Nord ou un mélange de tout cela, et que nous devons être généreux les uns envers les autres et se comprendre. »

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a tweeté: «Meilleurs voeux à la DUPleader Arlene Foster et sa famille ce soir. «Bien que nous apportions des perspectives différentes sur certaines questions, elle a travaillé avec sincérité, inlassablement et avec détermination pour son parti et pour NI en tant que Premier ministre.

La dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a reconnu le travail que Mme Foster avait accompli tout au long de la crise de Covid-19 et a déclaré que la journée d’aujourd’hui devait être difficile pour elle.

Cependant, Mme McDonald a déclaré que lorsque le DUP élirait son nouveau chef, cela signifierait qu’il devrait respecter la diversité et l’application de la loi sur la langue irlandaise.

«Le syndicalisme est à la croisée des chemins. La majorité syndicaliste intégrée appartient désormais au passé.

«Des changements sociaux progressifs tels que l’égalité du mariage se produisent. Le Brexit et Covid-19 sont également les moteurs de la politique du changement. Il n’y a pas de retour en arrière », a déclaré Mme McDonald.

La vice-première ministre du Nord, Michelle O’Neill, a déclaré qu’elle avait parlé à Mme Foster aujourd’hui, «et elle m’a informé de sa décision de démissionner. Je lui ai souhaité bonne chance ainsi qu’à sa famille.

«J’ai travaillé aux côtés d’Arlene Foster cette année, dans une période difficile et difficile pour tout le monde avec le début inattendu de la pandémie de Covid.

«Tout au long de la pandémie, je reconnais les efforts d’Arlene Foster en tant que première ministre et le service qu’elle a rendu en travaillant avec le reste de l’exécutif alors que nous avons lutté contre la plus grande crise sanitaire depuis une génération.

Mme O’Neill a déclaré qu’il appartenait désormais au DUP de choisir un remplaçant.

Le chef adjoint du DUP, Nigel Dodds, dont la démission a également été demandée par les conseillers du parti, a tweeté: «Arlene a consacré sa vie à défendre l’Union et à faire avancer l’Irlande du Nord. Elle a fait preuve d’un grand courage et est un exemple pour les femmes dans la vie publique.

«Merci Arlene. Ce fut un privilège de travailler à vos côtés.

La dirigeante du SDLP, Colum Eastwood, a tweeté: «Envoi de bons voeux personnels à Arlene Foster et à sa famille.

«Indépendamment des changements de personnel, les problèmes fondamentaux n’ont pas changé, pas plus que les solutions. Ceux qui veulent la remplacer doivent réfléchir à la manière dont nous travaillons ensemble pour unir nos communautés.

Le dirigeant unioniste de l’Ulster, Steve Aiken, a déclaré: «La politique est une arène difficile qui peut faire des ravages, tant sur vous personnellement que sur votre famille. «Je souhaite à Arlene tout le meilleur pour l’avenir.»

Le chef adjoint du Parti de l’Alliance, Stephen Farry, a décrit Mme Foster comme «très attachée au service public».

M. Farry a tweeté: «Je souhaite bonne chance à Arlene Foster. Je connais Arlene depuis 30 ans et j’ai travaillé avec elle pour atteindre des niveaux records d’investissements étrangers pour NI.

«Elle s’est fortement engagée dans le service public. Il y aura d’autres occasions de parler de son héritage en tant que leader du DUP et de ce qui se passera ensuite. »

Le leader du TUV, Jim Allister, a déclaré: «Je suis convaincu que cette journée a été très difficile pour Arlene Foster et que la rapidité de son envoi aura ajouté à la douleur.

«Je souhaite donc à Mme Foster et à sa famille le meilleur pour l’avenir. Dans toutes mes relations avec elle, je l’ai trouvée simple et honorable, quelles que soient nos différences politiques.

«À l’avenir, je suis convaincu que le nouveau chef du DUP sera pleinement déterminé à restaurer le syndicat et à réparer les graves dommages causés par le protocole inique.

«Seule l’abandon du protocole de démantèlement des syndicats peut restaurer notre place au Royaume-Uni et nous offrir l’égalité de citoyenneté dont nous avons besoin. Cela devrait être la priorité de tout syndicaliste. – Rapports supplémentaires PA