Vaccin anti-coronavirus à injection unique approuvé aux États-Unis

Dans un communiqué, le président Joe Biden a qualifié l’autorisation de «nouvelle excitante pour tous les Américains», mais a averti que la plupart des pays continuent de suivre les mesures de santé publique de base, telles que le masquage et le maintien à distance – d’autant plus que de nouvelles variantes de virus plus contagieuses se propagent.

« Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais nous ne pouvons pas baisser la garde maintenant ou supposer que la victoire est inévitable », a déclaré Biden. «Nous devons continuer à rester vigilants, agir rapidement et agressivement, et veiller les uns sur les autres – c’est ainsi que nous allons atteindre cette lumière ensemble.

Le vaccin est efficace à 66% contre une large infection à coronavirus, mais particulièrement efficace pour freiner les maladies graves, les hospitalisations et les décès, ce que les dirigeants de J&J considèrent comme le plus important pour les consommateurs.

Un groupe d’experts conseillant la FDA a accepté, votant à l’unanimité vendredi soir pour recommander le vaccin aux personnes de 18 ans et plus.

«Nous avons besoin de vaccins efficaces et bien tolérés. Et surtout, ceux qui sont simples à déployer », a déclaré vendredi Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic, lors d’une présentation J&J devant le Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes.

Les responsables de la santé des États et locaux ont également exprimé leur optimisme quant à l’arrivée du vaccin.