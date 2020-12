Fintan O’Toole: Trump a des travaux en suspens. Une république qu’il veut détruire tient toujours

«À mes débuts», écrivait TS Eliot dans Four Quartets, «est ma fin». Cela, du moins, peut être dit de Donald Trump: il quittera la Maison Blanche comme il y est entré, étrangement inchangé par quatre ans en tant que président.

Sa coiffure a été atténuée. Son comportement – malin, obsédé par lui-même, imprudent de la vérité et de la décence, se délectant du mal qu’il a fait et peut encore faire aux normes et aux institutions de la démocratie – ne l’a pas été.

Cette continuité est inquiétante. Trump a pu bouleverser la politique américaine avant d’être en fonction. Il y a toutes les raisons de penser qu’il sera toujours en mesure de le faire après son remplacement par Joe Biden le 20 janvier.

Il est utile de remonter à la période de 2016 où Trump était là où se trouve son successeur: le vainqueur de l’élection mais toujours pas le président. Car c’est dans cet interrègne que Trump a pris une seule action à peine remarquée à l’époque mais qui, plus que toute autre, a défini sa présidence.

Cette action avait à la fois la destructivité politique et la brutalité personnelle qui deviendraient familières en tant qu’armes principales de l’arsenal de Trump. Il consistait simplement à ordonner à une charge de classeurs à anneaux remplis de documents soigneusement compilés d’être jetés.

C’était le lendemain de la fête de la victoire de Trump, qui se tenait bien sûr dans le criard Trump Tower à Manhattan. Chris Christie, qui était toujours gouverneur du New Jersey, un républicain prospère dans un État fortement démocrate, était l’homme aux 30 classeurs bombés.

Ils contenaient le plan de transition, les détails cruciaux du fonctionnement d’une administration Trump, y compris des listes restreintes de candidats présélectionnés pour tous les postes de haut niveau de l’administration, ainsi que des calendriers d’action sur les politiques clés et les projets de loi. décrets exécutifs nécessaires.

Il avait fallu près de six mois à une équipe de 140 personnes réunies sous la présidence de Christie pour créer le plan.

Tiré avec effet immédiat

Lorsque Christie est arrivé à Trump Tower, il a été accueilli par le consiglier de Trump, Steve Bannon. Bannon a dit à Christie qu’il était renvoyé avec effet immédiat «et nous ne voulons plus que vous soyez dans le bâtiment». Son travail minutieux a été littéralement saccagé: « Les trente classeurs », comme Christie l’a rappelé dans un mémoire apitoyé, « ont été jetés dans une benne à ordures de la Trump Tower, pour ne plus jamais être revus ».

Avec Trump, le personnel et le politique ne pourraient jamais être séparés et les deux étaient également à l’œuvre ici. Le personnel était un truc de gorille au dos argenté, humilier Christie était un plaisir sadique et une déclaration aux républicains établis que Trump était le patron de tous maintenant.

Le message politique était un message qui mettait plus de temps à pénétrer. Un plan de transition impliquait une sorte de continuité institutionnelle de base, un certain respect des normes de gouvernance.

Au début comme à la fin, l’idée d’une transition ordonnée du pouvoir était un anathème pour Trump.

Pourquoi? Parce qu’un calendrier d’action et un engagement à nommer, aux milliers de postes occupés par le nouveau président, des gens avec expertise et expérience, le contraindraient. Il n’allait pas être contraint.

Trop de gens n’ont pas compris. Il est difficile, après un barrage aussi implacable d’indignation et de bizarrerie au cours des quatre dernières années, de se rappeler quel était le large consensus sur Trump au début de 2016.

C’était qu’il ne serait pas aussi mauvais qu’il en avait l’air. Pour adapter le vieux vu sur la campagne en poésie mais gouverner en prose, il avait fait campagne dans l’horreur gothique mais il gouvernerait sûrement dans le roman réaliste.

Les grands projets de construction et les engagements militaires valident l’idée de gouvernement elle-même. L’instinct écrasant de Trump était de détruire cette idée

Le poids du bureau le changerait. Les «adultes dans la pièce» le garderaient sous contrôle. Il pourrait être laissé sortir de temps en temps pour hurler à la lune, mais à l’intérieur de la Maison Blanche, il serait cambriolé en tant que conservateur formé à la maison. Le surmoi institutionnel mettrait en cage son Id rampant.

Au pire, Trump ne ferait rien. Il restait assis à manger des cheeseburgers et à téléphoner à Fox News, tandis que les gens sérieux s’entendaient avec des choses sérieuses.

Tout cela était de sous-estimer grossièrement Trump. Il a peut-être fait beaucoup de cheeseburgers et de trucs de Fox News. Mais il a également gardé l’œil sur le grand prix stratégique: la création aux États-Unis d’une base vaste et passionnée de politique anti-démocratique.

La grande question à laquelle il faut répondre à propos de Trump est de savoir pourquoi il n’a pas fait deux choses qui auraient pu sembler évidentes: l’infrastructure et la guerre.

L’une des choses qui était vraiment attrayante à propos de Trump en 2015 était qu’il a dit quelque chose que tout le monde sait mais que les politiciens américains évitent de reconnaître parce que c’est trop pessimiste.

Cette vérité est que l’infrastructure du pays le plus riche du monde – les routes, les voies ferrées, les ponts, les barrages, les tunnels – est terriblement inférieure aux normes. Trump a dit cela et a promis de le réparer. Les sondages ont montré que les deux tiers des électeurs ont approuvé.

N’a pas commencé une guerre

Mais il ne l’a pas réparé. Il a présenté un plan en 2018 pour un investissement relativement minime de 200 milliards de dollars (censé être complété par 1,5 billion de dollars d’argent privé). Cela n’allait pratiquement nulle part.

L’autre chose qu’il n’a pas fait, c’est la guerre. Malgré toute sa belligérance et sa rhétorique violemment nationaliste et xénophobe, Trump n’a pas déclenché une nouvelle guerre ni intensifié une guerre existante, ce qui le rend inhabituel parmi les présidents modernes.

On peut soutenir que ces deux choses – construire des infrastructures et déclencher un conflit militaire – auraient pu faire réélire Trump. Alors pourquoi n’a-t-il pas fait l’un ou l’autre?

Sa paresse personnelle est certainement une explication: galvaniser et diriger des efforts aussi énormes est un travail difficile.

Mais il y a une raison plus profonde. De grands projets de construction et des engagements militaires valident l’idée de gouvernement elle-même. L’instinct écrasant de Trump était de détruire cette idée.

Ce n’est pas seulement que Trump n’était pas vraiment intéressé à gouverner. C’est qu’il était profondément intéressé par le mauvais gouvernement.

Il a laissé des postes de direction importants dans les départements gouvernementaux vacants sur une base permanente, ou les a remplis de copains scandaleusement non qualifiés. Il a nommé des personnes à la tête d’agences auxquelles elles avaient été publiquement hostiles.

Sous le psychodrame des explosions horaires de Trump, il y avait un ordre du jour plus terne mais souvent plus significatif: porter un flambeau à la réglementation, en particulier, mais pas exclusivement, en ce qui concerne l’environnement.

Cet anarchisme de droite s’est étendu, bien sûr, à la gouvernance mondiale: le saccage des accords internationaux, le retrait de l’accord de Paris sur le climat, l’aspiration aux dirigeants des États mafieux et le mépris ouvert pour les femmes leaders comme Angela Merkel et Theresa May.

Avec ce discrédit de la gouvernance démocratique, ce n’est pas seulement que nous ne pouvons pas dissocier les motivations personnelles des motivations politiques. C’est que le remplacement des institutions politiques par la règle personnelle était précisément le point.

L’objectif de Trump, à la présidence comme dans sa vie antérieure, était toujours simple: pouvoir faire tout ce qu’il voulait. Cela exigeait la transformation de la fonction élective en relation d’un dirigeant capricieux avec ses courtisans sycophantiques.

Dans ce lien, plus c’est fou, mieux c’est. Le pouvoir est prouvé, non pas lorsque les sycophantes doivent obéir à des ordres raisonnables, mais lorsqu’ils doivent suivre et justifier les ordres les plus fous.

Changements de position sauvages

Il n’y a pas de plaisir à convaincre vos serviteurs que le noir est noir. Le plaisir du sadique est de leur faire attester que le noir est blanc. Les «faits alternatifs» que la facilitatrice de Trump, Kellyanne Conway, ont exposés au tout début de son administration ne concernent pas seulement la permission de mentir. Il s’agit de la gratification érotique de faire mentir les autres de façon absurde, stupide, à plusieurs reprises.

Les changements de position sauvages de Trump étaient tout au sujet de ce plaisir dans la performance de commandement de l’obéissance totale.

Pour ne prendre que l’exemple le plus farfelu, Kim Jong-un pourrait être transformé du Little Rocket Man sur lequel Trump déchaînerait «le feu et la fureur comme le monde n’en a jamais vu» au «président Kim» avec qui, selon ses propres mots, il « tomber amoureux ».

Au lieu de faire signe à Trump, ceux qui veulent reconstruire la démocratie américaine devront mettre un enjeu dans son cœur

Ses partisans, comme les vieux staliniens qui s’attaquent désespérément aux vents changeants de la ligne de Moscou, ont convenu que les opposés de Trump étaient tout aussi brillants.

Le prix de cette forme de pouvoir est de saper toute forme de délibération démocratique. La démocratie n’est pas seulement une question de vote – c’est un système pour l’articulation rationnelle des idées sur le bien public. Trump a entrepris de gaspiller tout ce système, de bas en haut, empoisonnant les eaux souterraines du respect des preuves, des arguments et de la rationalité qui le maintiennent en vie.

Le pouvoir de son instinct était qu’il savait comment puiser dans une haine du gouvernement qui était à peine sous la surface de la culture américaine depuis avant la fondation des États-Unis.

Votes pour l’autocratie

Cet instinct s’est avéré suffisamment bien adapté pour qu’il obtienne près de 75 millions de voix en novembre, alors même que son incompétence maligne tuait son propre peuple. De plus, il a obtenu ces votes, après avoir clairement indiqué qu’il n’accepterait jamais le résultat des élections s’il ne gagnait pas. C’étaient des votes pour une autocratie ouverte.

C’est son héritage: il a réussi à conduire un grand nombre d’électeurs sur le chemin de la haine du gouvernement au mépris de la délibération rationnelle jusqu’au point final inévitable: le mépris du processus électoral lui-même.

Dans cette fin est son nouveau départ. Dépouillé de tout pouvoir direct, il sera confronté à d’énormes risques juridiques et financiers. Il aura toutes les raisons de continuer à puiser dans son plus grand atout: sa capacité à déchaîner les démons qui ont toujours hanté l’expérience américaine – racisme, nativisme, peur du «gouvernement».

Trump a des affaires inachevées. Une république qu’il veut détruire existe toujours. Ce n’est, pour lui, pas au revoir mais hasta la vista. Au lieu de lui faire signe, ceux qui veulent reconstruire la démocratie américaine devront mettre un enjeu dans son cœur.