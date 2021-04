Les syndicats d’enseignants conviennent d’une campagne conjointe sur la liste des vaccins prioritaires

Les trois syndicats d’enseignants ont convenu d’une motion commune soutenant des mesures allant jusqu’à une action revendicative si le gouvernement ne donne pas la priorité à leurs membres pour la vaccination.

Dans une déclaration commune mardi matin, l’Organisation nationale irlandaise des enseignants (INTO), le Syndicat des enseignants d’Irlande (TUI) et l’Association des enseignants du secondaire d’Irlande (ASTI) ont confirmé que la motion d’urgence serait déposée avant leurs conférences de mercredi.

«La motion cherchera à engager les syndicats à travailler ensemble pour exiger la priorisation des vaccins pour les enseignants. En cas d’échec, la motion obligera les syndicats à explorer toutes les options, y compris les actions revendicatives », ont déclaré les trois syndicats dans un communiqué conjoint.

Toute action revendicative n’affectera pas la réouverture prévue des écoles le 12 avril, selon les syndicats.

Cependant, cela pourrait perturber l’année scolaire en cours au niveau primaire ou la nouvelle année scolaire en septembre au niveau secondaire.

La dispute fait suite à la décision du gouvernement la semaine dernière d’introduire un système basé sur l’âge pour vacciner la population au lieu d’un système qui donne la priorité aux professions de première ligne.

Cependant, le gouvernement résiste à la pression pour augmenter le calendrier de vaccination des enseignants face aux mesures prises par les syndicats cette semaine pour soutenir les bulletins de vote pour une action de grève.

Les syndicats affirment qu’il existe une colère et une frustration généralisées face au «déclassement» de la profession enseignante sur la liste de vaccination.

Les syndicats, ainsi que les organes représentatifs de la gardaí, souhaitent que le gouvernement mette en place un processus parallèle qui verrait les personnes en première ligne recevoir leurs vaccins dans des filières séparées dans les centres de masse. Cela fonctionnerait parallèlement au système en place pour le grand public.

L’Organisation nationale irlandaise des enseignants (INTO) fait pression pour une éventuelle action revendicative en mai ou juin. Les syndicats d’enseignants du secondaire sont réticents à perturber le Leaving Cert et disent que toute action serait probablement au début de la nouvelle année scolaire.

Cependant, le gouvernement et les sources des services de santé estiment qu’une telle décision entraînerait des pressions en faveur d’arrangements similaires pour des dizaines de milliers de travailleurs du commerce de détail et des transports, entre autres.

Conseil médical

Un porte-parole du gouvernement a déclaré lundi que le dernier séquençage de la vaccination est «basé sur des conseils médicaux pour protéger les plus vulnérables sur le plan médical de la société».

«Les preuves ont montré que l’âge est de loin le principal facteur de maladie grave, d’hospitalisation et de mortalité due à Covid-19», a déclaré le porte-parole.

«De nombreux travailleurs essentiels ont joué un rôle important depuis le début de la pandémie. Le Comité consultatif national de l’immunisation a expliqué la justification à divers intervenants et, sur la base des avis médicaux, il s’agit du moyen le plus sûr et le plus rapide de déployer le programme de vaccination.

Des sources gouvernementales de haut niveau ont indiqué lundi qu’un renversement de la nouvelle liste des priorités en matière de vaccins n’était pas probable. Plusieurs sources ont déclaré que la nouvelle liste était le «moyen le plus rapide et le plus équitable» de déployer les vaccins et avait été recommandée par des experts en santé publique.

Des sources de haut niveau de la Coalition ont déclaré que de nombreux travailleurs essentiels avaient travaillé tout au long de la pandémie et ont soutenu que d’autres groupes pourraient réclamer une vaccination précoce s’ils se pliaient aux demandes des enseignants.

Une source a déclaré qu’il n’y avait «aucun sens au sein du gouvernement que quiconque veuille faire demi-tour à ce sujet».

Une porte-parole de la ministre de l’Éducation Norma Foley – qui doit s’adresser à l’INTO mardi après-midi – a déclaré qu’elle restait d’avis que le programme de vaccination devrait être guidé par des experts en santé publique.

Son porte-parole a également confirmé que la secrétaire générale de son département avait assisté à une réunion de hauts fonctionnaires le 24 mars, au cours de laquelle des changements à la stratégie d’attribution des vaccins étaient envisagés par le comité consultatif.

Mme Foley a ensuite été informée de cela, mais son porte-parole a déclaré qu’elle «n’a pris connaissance du résultat de ce processus que lorsque le ministre de la Santé a présenté une note au Cabinet» la semaine dernière.