Le troisième verrouillage met fin à Noël alors que la situation de Covid s’aggrave rapidement

L’État entrera dans son troisième verrouillage jeudi, la veille de Noël, alors qu’une série de restrictions entreront en vigueur entre cette date et la nouvelle année dans le but de contrôler la montée en flèche des infections à Covid-19.

Le Taoiseach Micheál Martin a annoncé les restrictions hier dans un discours télévisé depuis les marches des bâtiments gouvernementaux après que le Cabinet a approuvé les mesures.

Plus tard, le Tánaiste Leo Varadkar a déclaré que bien que les décisions seraient revues à la mi-janvier, les gens pouvaient s’attendre à ce que le verrouillage dure jusqu’au début du mois de mars.

Il y a eu 970 nouveaux cas de virus enregistrés mercredi, et 13 autres décès.

Comme prévu, les bars et restaurants fermeront à partir de jeudi, tout comme les coiffeurs et les salons de beauté. Le gouvernement a promis que les écoles et les crèches rouvriraient comme prévu après Noël, et que les points de vente au détail seront autorisés à rester ouverts, mais on lui dira de ne pas organiser de soldes après Noël ou janvier. Les gymnases, les centres de loisirs et les piscines resteront ouverts et les entraînements en plein air pourront se poursuivre. Mais aucun match sportif ne peut avoir lieu en dehors de ceux de niveau élite.

Les déplacements entre les comtés seront interdits à partir de la Saint-Étienne, mais les personnes qui ont déjà voyagé pour Noël ne seront pas invitées à rentrer chez elles. Cependant, une fois rentrés chez eux après leur visite, aucun nouveau voyage inter-comté ne peut avoir lieu. Les visites à domicile des membres de deux ménages peuvent se poursuivre jusqu’au 26 décembre, mais seront alors réduites à un seul ménage. Après le 1er janvier, les visites à domicile seront totalement interdites.

Services religieux

Les services religieux de Noël peuvent avoir lieu, mais les services seront mis en ligne après le 25 décembre. Les églises resteront ouvertes à la prière privée. Les restrictions de voyage en provenance de Grande-Bretagne resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre au moins.

En privé, les hauts responsables du gouvernement s’attendent à une augmentation spectaculaire des cas de virus au cours des prochains jours.

M. Varadkar a déclaré qu’il y avait une «croissance exponentielle» du nombre de personnes infectées par le virus, qui «sur sa trajectoire actuelle» verrait le nombre de cas à 1 000 par jour avant Noël et «peut-être 2 000 par jour avant le réveillon du Nouvel An».

Annonçant les chiffres d’hier soir sur les nouvelles infections, le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, a appelé les gens à repenser leurs projets de Noël suite à la «croissance extraordinaire» de la propagation du virus Covid-19 au cours des cinq derniers jours.

Mardi également, le gouvernement a annoncé qu’il avait mis à jour ses conseils pour les personnes qui ont voyagé de la Grande-Bretagne vers l’Irlande depuis le 8 décembre. Le nouveau conseil appelle les gens à s’isoler dans leur chambre plutôt que de restreindre leurs mouvements à partir de la date d’arrivée en Irlande pendant 14 jours.

Cela inclut les personnes qui ont eu un test négatif, a déclaré le HSE, car ces personnes pourraient encore développer des symptômes et présenter un risque potentiel pour les autres.

Programme de vaccination

Quelque 10 000 doses de vaccin Covid-19 arriveront dans l’État dans les prochains jours, les premières vaccinations devant avoir lieu le 30 décembre.

Le Taoiseach a déclaré que le programme de vaccination de l’État contre Covid-19 pourrait être «substantiellement» achevé d’ici l’automne, permettant à l’économie de commencer à revenir à la normale.

En Irlande du Nord, 439 personnes supplémentaires ont été testées positives pour le virus, a déclaré le ministère de la Santé, avec 16 décès supplémentaires.

L’exécutif a publié des directives déconseillant tout voyage, sauf essentiel, entre le Nord et la République, et entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, au milieu des préoccupations concernant la nouvelle souche de Covid-19 en Angleterre qui a conduit des dizaines de pays à fermer leurs frontières aux arrivées en provenance du ROYAUME-UNI.