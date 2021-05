Biden fait ressembler l’UE aux méchants

Appuyez sur play pour écouter cet article

À première vue, les relations transatlantiques semblent plus roses depuis que Donald Trump a quitté la Maison Blanche. En public, il n’y a plus de président américain qui attaque les voitures allemandes et accuse Angela Merkel de ne pas payer ses factures de l’OTAN.

Mais regardez de plus près, et il s’avère que sur tout, du commerce et des taxes aux vaccins contre les coronavirus, le président américain Joe Biden se révèle être autant de douleur dans le dos bureaucratique de Bruxelles que son prédécesseur – frappant l’UE exactement là où ça fait mal. , tout en lui enlevant le haut niveau moral qu’il aime occuper.

La proposition explosive de Biden de renoncer aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre les coronavirus est un exemple parfait, car l’UE patauge maintenant dans la guerre des relations publiques, trop consciente qu’elle a soudainement été transformée en un méchant de bande dessinée, défendant les droits de Big Pharma contre nations pauvres.

« Le vrai changement est que l’administration Biden, à notre plus grand étonnement, y compris le mien, est en train de changer vraiment le discours général sur ces questions, ce que nous ne pensions pas qu’il ferait », a déclaré Kathleen Van Brempt, membre belge du Parlement européen. et la personne-ressource du groupe socialiste sur le commerce.

Le gambit de vaccins des États-Unis n’est pas unique. En quelques mois seulement, Biden a révélé à la fois la folie de la politique commerciale de l’UE à l’égard de la Chine et le manque d’ambition de l’Europe dans les projets de taxation des multinationales numériques.

De manière exaspérante pour les Européens, alors que l’optique politique superficielle s’est améliorée, Biden se révèle tout aussi dur que Trump sur les questions qui tiennent vraiment à l’UE, comme les projets de l’Allemagne d’acheter du gaz à la Russie via le gazoduc Nord Stream 2.

Alors que Biden a décidé de désamorcer un conflit tarifaire de longue date sur les subventions d’Airbus et de Boeing, le nouveau président a également laissé une grande partie de la politique commerciale de Trump intacte, y compris les droits de douane sur l’acier et le blocus du système judiciaire de l’Organisation mondiale du commerce. Sur certains fronts, il pousse l’Europe plus fort que Trump. La volonté de Biden pour une politique «Buy American», favorisant les entreprises américaines dans les grands appels d’offres publics, tire même des contre-mesures du camp de l’UE.

Cent jours après le début de la nouvelle administration, les Européens commencent à sentir qu’on leur offre un amour assez dur de la part de leur allié.

Vaccins méchants

La décision surprise de Biden de soutenir publiquement l’appel de l’Inde et de l’Afrique du Sud pour une dérogation sur la propriété intellectuelle des vaccins contre le coronavirus n’était que le dernier exemple d’une série de mouvements non-conformistes qui non seulement vont à l’encontre des intérêts économiques de l’UE, mais qui – contrairement à Trump – aussi appelé le bluff du leadership prétendument progressiste de Bruxelles.

Signe que même la France, qui a officiellement soutenu la dérogation à la propriété intellectuelle, n’a pas été amusée par la volte-face de l’administration Biden, le ministre junior de l’Europe, Clément Beaune, a déclaré à POLITICO qu’il s’agissait d’un « geste très politique, car jusqu’à présent, ils n’ont rien exporté » en termes des vaccins.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a également tenté jeudi de mettre l’accent sur les exportations de vaccins, où l’Europe a été un acteur mondial plus responsable. Alors que l’UE était « prête à évaluer comment la proposition américaine pourrait contribuer à atteindre » l’objectif de stimuler la production de vaccins « , à court terme, nous appelons cependant tous les pays producteurs de vaccins à autoriser l’exportation immédiatement et à éviter les mesures qui perturbent l’approvisionnement. chaînes, « elle tweeté. L’accusation contre la conduite des États-Unis était claire.

Mais Van Brempt, du Parlement européen, a souligné que Biden avait révélé l’inaction de Bruxelles. «Je me souviens que dans l’un de ses premiers discours après l’éclatement de la crise du COVID-19, Ursula von der Leyen a déclaré que personne n’était en sécurité à moins que tout le monde ne soit en sécurité. monde. Et puis nous ne l’avons pas fait. «

La Chine a été un autre domaine hautement stratégique où les États-Unis ont rendu l’UE hypocrite pour avoir pontifié les «valeurs européennes». Dirigée par l’Allemagne et son industrie automobile très importante, l’UE s’est précipitée dans un accord commercial avec Pékin à la fin de l’année dernière, balayant les préoccupations concernant les droits de l’homme et les demandes de la nouvelle administration Biden de se consulter sur l’accord.

Alors que c’est le secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, qui a qualifié pour la première fois les persécutions des Ouïghours par la Chine au Xinjiang de «génocide», l’administration Biden a doublé sa décision en officialisant la désignation dans un rapport – exerçant une pression morale sur les pays de l’UE pour qu’ils prennent également position, et les yeux du monde à l’usine du constructeur automobile allemand Volkswagen dans la région.

Maintenant que l’accord Bruxelles-Pékin est en train de s’effondrer – avec des membres clés du Parlement européen jurant de ne jamais le ratifier après que Pékin leur ait imposé des sanctions – la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a de nouveau suggéré avec ironie qu’il serait peut-être temps de parler. Elle était trop polie pour dire: « Nous vous l’avions dit » à cause de l’implosion de l’accord. Au lieu de cela, elle a simplement noté que l’accord de l’UE était « un sujet de grand intérêt ici au sein de l’administration … les termes de cet accord sont en cours de révision en Europe, et c’est quelque chose qui m’intéresse également et j’espère que nous aurons une chance d’explorer davantage dans nos conversations avec nos homologues européens. »

Aux prélèvements

De manière plus inattendue, les Américains viennent également de sortir l’Europe de l’équité fiscale, une pomme de discorde de longue date entre Bruxelles et Washington, où l’UE a insisté sur le fait qu’elle mène le bon combat.

Comme pour les tarifs sur l’acier et le blocage de l’OMC, Biden a gardé le bâton et a largement poursuivi la politique de Trump. Il a maintenu la menace de gifler les tarifs sur des milliards de produits de luxe français sur la taxe numérique d’Emmanuel Macron. L’USTR Tai poursuit également activement de nouvelles enquêtes. Lundi dernier seulement, Washington a entamé une procédure de représailles avec des tarifs contre l’Autriche, l’Italie et l’Espagne sur leurs taxes numériques.

Mais, contrairement à Trump, Biden gagne simultanément le terrain moral élevé. Dans un autre mouvement courbe le mois dernier, Biden a aveuglé les dirigeants de l’UE. Lors des négociations internationales sur la fiscalité mondiale, il a proposé un impôt minimum sur les sociétés à l’échelle mondiale de 21% – beaucoup plus ambitieux que la proposition de l’UE de 12,5%. Et c’est un problème qui crée toutes sortes de problèmes pour les pays de l’UE tels que l’Irlande – mais, à son grand embarras, également pour la France – qui considèrent leur faible taux d’imposition effectif des sociétés comme un argument de vente unique.

Le plan de Biden de taxer les 100 plus grandes entreprises du monde inclurait des sociétés comme Google et Facebook, mais aussi des géants non numériques tels que Volkswagen et le géant français du pétrole et du gaz Total.

Dans un tour de roue remarquable, Berlin et Paris sont maintenant sous pression pour expliquer pourquoi ils ne soutiendraient pas un impôt minimum plus élevé sur les multinationales, après avoir réclamé pendant des années l’équité fiscale.

Interrogé pour savoir s’il soutenait la taxe, le ministre allemand de l’Economie, Peter Altmaier, a déclaré la semaine dernière que Berlin devait encore « explorer l’efficacité et la portée » de la proposition américaine. « J’ai l’impression que nos amis français à Paris sont également très impressionnés [by Biden’s tax initiative] et lui donnera une chance », a déclaré Altmaier avec diplomatie.

Van Brempt, des socialistes, a déclaré que toutes ces initiatives de Biden ont intensifié la pression sur l’UE pour qu’elle devienne plus cohérente.

« Nous pensions qu’il annulerait toutes les mauvaises choses de Trump, commencerait à négocier sur des questions multilatérales, essayerait de résoudre la situation à l’OMC, serait plus diplomatique et ferait équipe avec l’Europe », a-t-elle déclaré. « Et il ne fait pas cela – il est absolument à part entière pour ce en quoi il croit. C’est merveilleux, parce que c’est ce en quoi je crois … Mais c’est bien sûr très confronté, que tout d’un coup, nous, les Européens, sommes à la traîne. derrière sur toutes ces questions progressistes sur lesquelles nous menons normalement. «

Vous voulez plus d’analyses de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. E-mail [email protected] pour demander un essai gratuit.