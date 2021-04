Edwin Poots nourrit depuis longtemps le désir de diriger le DUP

Jeudi a été une journée chargée pour Edwin Poots. Selon les communiqués de presse envoyés par son département, le ministre de l’Agriculture du Nord a annoncé un programme de soutien de 3,45 millions de livres pour les fermes touchées par les inondations dans la vallée de Glenelly dans le Co Tyrone; il y avait aussi un programme de soutien de 336 000 livres pour les pêcheurs du Lough Neagh et un montage financier pour les producteurs de pommes de terre.

On pourrait même penser que le ministre était en campagne électorale; ce qu’il était bien sûr, bien que l’annonce officielle ne soit venue que plus tard dans l’après-midi.

Premier candidat à déclarer officiellement son intérêt à se présenter à la direction du DUP, Poots est considéré comme le favori dans la course pour succéder à Arlene Foster et est actuellement le favori du bookmaker, bien qu’au moins deux bookmakers l’aient à la fois lui et Jeffrey Donaldson à 6 4.

Dans le message vidéo annonçant sa candidature sur les réseaux sociaux, le ministre de l’Agriculture a déclaré qu’il était «un fier homme d’Irlande du Nord. J’adore ce peuple et cet endroit, et il fait face à de nombreuses périodes difficiles.

«C’est dans cet esprit que je propose mon nom à la direction du Parti unioniste démocratique. «

Pas de surprise

Le déménagement n’a pas été une surprise; Poots nourrit depuis longtemps le désir de diriger le parti, et il a été rapporté qu’il a passé jeudi – autres engagements mis à part – à solliciter le soutien des collègues du parti.

C’est là que la bataille sera gagnée. Que le concours soit voté ou non, ce sera le parti qui décidera. Dans le cas d’une élection à la direction, la décision sera prise par les députés et députés du DUP, ce qui, compte tenu de la présence de longue date de Poots à l’Assemblée, est certainement à son avantage.

Une source du DUP a décrit Poots comme clairement en avance sur les autres candidats potentiels, mais a également déclaré qu’il y avait un large soutien au sein du parti pour séparer les rôles de chef du parti et de premier ministre.

La source était «sans aucun doute» que le parti préférerait parvenir à un consensus interne sur le prochain chef – et chef adjoint – plutôt que d’avoir une course à la direction potentiellement dommageable.

Poots est livré avec beaucoup d’expérience et des références impeccables. D’origine agricole, son père était l’un des membres fondateurs du DUP; il est député de Lagan Valley depuis 1998 et a occupé plusieurs portefeuilles ministériels, notamment la culture, la santé et, actuellement, l’agriculture.

Du côté religieux et Paisleyite du parti, il s’oppose à la dépénalisation de l’avortement dans le Nord et a courtisé la controverse sur ses vues sur l’évolution – c’est un créationniste qui croit que la terre a été créée il y a environ 4000 ans – et l’homosexualité.

Adversaire fort

En tant que ministre de la Santé, il a tenté de maintenir l’interdiction des homosexuels de donner du sang qui avait été levée ailleurs au Royaume-Uni, une interdiction jugée plus tard par la Haute Cour comme «irrationnelle», et s’est également opposée à l’autorisation des couples homosexuels d’adopter des enfants. .

Il est également un farouche opposant au protocole d’Irlande du Nord et à la frontière de la mer d’Irlande, et a tenté d’empêcher la construction d’infrastructures pour effectuer des contrôles physiques post-Brexit dans les ports du Nord en sa qualité de ministre.

Ses références traditionalistes pourraient bien jouer parmi ceux qui se sont opposés à la ligne plus douce adoptée par Foster, bien que le chef de la voix unioniste traditionnelle, Jim Allister, ait émis l’hypothèse que sa facilitation des contrôles portuaires pourrait saper cela.

Pourtant, comme le démontre son acceptation éventuelle de l’obligation légale de faciliter les contrôles, il est aussi un pragmatiste; en tant que ministre de la Santé, il est parvenu à un accord transfrontalier sur la chirurgie cardiaque des enfants, qui a conduit des enfants malades du Nord à être traités à Dublin.