La réunion de Vienne signale une nouvelle impulsion pour relancer l’accord nucléaire iranien

Les parties à l’accord sur le nucléaire iranien se réuniront à Vienne mardi alors que les efforts s’intensifient pour ramener les États-Unis dans l’accord.

Les responsables américains seront également à Vienne pour des consultations mais, jusqu’à présent, ne devraient pas faire partie de la réunion plus large.

Les responsables ont annoncé le rassemblement en personne dans la capitale autrichienne après une vidéoconférence vendredi dirigée par l’UE, qui est l’administrateur de l’accord, connu sous le nom de plan d’action global conjoint (JCPOA).

«Conformément à la déclaration ministérielle conjointe du 21 décembre, les participants ont reconnu la perspective d’un retour complet des États-Unis dans le JCPOA et ont souligné leur volonté d’y répondre positivement dans le cadre d’un effort conjoint», a déclaré le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans une déclaration. «Les participants ont également souligné leur engagement à préserver le JCPOA et ont discuté des modalités pour assurer le retour à sa mise en œuvre pleine et effective.»

La déclaration se poursuit: «Les participants sont convenus de reprendre cette session de la Commission mixte à Vienne la semaine prochaine, afin d’identifier clairement la levée des sanctions et les mesures de mise en œuvre nucléaire, notamment en convoquant des réunions des groupes d’experts compétents. Dans ce contexte, le coordinateur intensifiera également des contacts séparés à Vienne avec tous les participants de JCPOA et aux États-Unis « .

Les médias iraniens ont rapporté que le vice-ministre des Affaires étrangères Seyed Abbas Araghchi avait confirmé la participation de Téhéran à la réunion de mardi à Vienne.

L’ambassadeur de Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov, tweeté cette session de vendredi s’est bien déroulée et les parties étaient prêtes à en parler davantage.

Alors que les responsables américains seront présents à Vienne, l’Iran ne semble pas encore disposé à s’engager directement avec Washington. Les Iraniens ont appelé les États-Unis à lever les sanctions économiques, qui ont été réimposées par l’ancien président Donald Trump après qu’il a unilatéralement abandonné l’accord nucléaire en mai 2018.

Téhéran a déclaré qu’il reprendrait sa propre conformité avec le JCPOA une fois la levée des sanctions vérifiée. Les États-Unis, à leur tour, ont exigé que l’Iran revienne au plein respect de ses obligations en vertu de l’accord.

La réunion de vendredi était présidée par le secrétaire général adjoint du SEAE, Enrique Mora. Chine, la France, l’Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni a signé l’accord initial avec l’Iran et les Etats-Unis