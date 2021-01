Sandwichs Brexit, vin de l’espace et nourriture de prison bio

Bienvenue dans Declassified, une chronique hebdomadaire consacrée au côté plus léger de la politique.

Il est passé des hautes terres ensoleillées à: «Tout sera confisqué. Bienvenue au Brexit, monsieur, »assez rapidement, n’est-ce pas.

Oui, les Britanniques arrivant aux Pays-Bas se sont fait enlever leurs sandwichs au jambon par les gardes-frontières car, selon les règles de l’UE, les voyageurs ne peuvent pas apporter de viande et de produits laitiers dans le bloc.

Une séquence vidéo de la télévision néerlandaise montrait un Britannique malheureux demandant à un douanier du Hook of Holland (qui sera bientôt rebaptisé Ham Hock of Holland) «Puis-je enlever la viande et me laisser le pain?» et se faire dire «Non» Oh, et ne pense même pas à, euh, poster un sandwich au jambon en Europe et le manger à l’arrivée comme tu seras frappé de droits d’importation.

Malheureusement, l’ancien ministre belge de l’Intérieur Jan Jambon n’était pas disponible pour commenter.

Heureusement, il existe une autre option pour les Britanniques qui ne veulent pas être séparés de leur déjeuner à base de viande réformé: partez aussi vite que vous le pouvez et ne vous faites pas prendre.

Selon des responsables français, les contraventions pour excès de vitesse et autres amendes pour infractions routières délivrées aux conducteurs britanniques dans l’UE ne peuvent plus être appliquées. Les conducteurs britanniques peuvent toujours se voir infliger des sanctions sur place s’ils sont arrêtés par les flics, mais en réalité, ils ne se verront plus envoyer d’amendes après leur retour chez eux. Cependant, il en va de même pour les conducteurs européens au Royaume-Uni

Outre les excès de vitesse dans les Cotswolds, les Français attendent aussi avec impatience le retour de l’espace d’une dizaine de bouteilles de Bordeaux. Le vin a passé un an dans l’espace pour a) approfondir les sciences agricoles et b) voir si les astronautes de la Station spatiale internationale pourraient résister à la tentation de se perdre et se diriger vers la lune pour voir s’il est vraiment fait de fromage, idéalement un comté .

Quelqu’un qui ne conduit plus, ne boit plus de vin ou ne mange plus de sandwichs au jambon est notre vieil ami Jake Angeli – qui s’appelle également Jacob Chansley et que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Bison Man. Après avoir été arrêté à la suite de son rôle de premier plan dans l’assaut du Capitole américain, Angeli a refusé de manger la nourriture de la prison parce qu’elle n’était pas biologique.

Sa mère a déclaré aux médias locaux devant le palais de justice de Phoenix que son fils de 33 ans «tombe très malade s’il ne mange pas d’aliments biologiques». Il ressemble à la personne qui mène un coup d’État et la guerre civile sanglante qui en résulte.

COMPÉTITION DE CAPTION

«J’ai bien peur que le bonhomme de neige fasse maintenant partie de votre bulle de coronavirus et soit la seule personne avec qui vous pouvez avoir des contacts jusqu’en août.»

La semaine dernière, nous vous avons donné cette photo:

Merci pour toutes les entrées. Voici le meilleur de notre sac postal (il n’y a pas de prix à part le cadeau du rire, qui, je pense que nous pouvons tous convenir, est bien plus précieux que l’argent ou l’alcool).

«Les écoles primaires rouvrent après une longue pause», par Charles Kingsmill.

