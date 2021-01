L’UE s’apprête à se prononcer sur le vaccin AstraZeneca dans un contexte d’approvisionnement féroce

L’Agence européenne des médicaments (EMA) décidera vendredi d’approuver ou non le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca au milieu d’une vive dispute sur une réduction drastique des livraisons prévues par la société pharmaceutique anglo-suédoise.

Cette décision a incité l’UE à agir pour contrôler les exportations de vaccins du bloc.

Les autorités sanitaires allemandes ont recommandé jeudi que le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca ne soit pas administré aux personnes âgées de plus de 65 ans en raison d’un manque de données, ce qui pourrait porter un coup nouveau aux efforts de vaccination en Irlande et dans l’Union européenne.

«Les données actuellement disponibles sont insuffisantes pour déterminer l’efficacité de la vaccination au-delà de 65 ans», a déclaré le comité des vaccins de la principale agence de santé publique allemande, l’Institut Robert Koch, dans un communiqué. «Le vaccin AstraZeneca, contrairement aux vaccins à ARNm, ne devrait être proposé qu’aux personnes âgées de 18 à 64 ans à chaque étape.»

Seules 341 personnes âgées de plus de 65 ans dans l’essai d’AstraZeneca ont reçu le vaccin et 319 ont reçu un placebo, ce qui signifie que trop peu de données sont disponibles pour montrer avec certitude l’efficacité du vaccin dans ce groupe d’âge, a déclaré le comité.

Le Royaume-Uni a déjà déployé le vaccin et des milliers de personnes l’ont reçu en Irlande du Nord. Public Health England a déclaré que s’il y avait trop peu de cas chez les personnes âgées dans les essais d’AstraZeneca pour mesurer la protection avec certitude, les données sur les réponses immunitaires étaient «très rassurantes».

Les données d’essai d’AstraZeneca sont également contestées aux États-Unis, où un fonds de pension a lancé un procès au nom d’investisseurs reprochant à l’entreprise d’avoir inclus trop peu de personnes âgées, et pour une confusion dans le procès dans lequel certains participants étaient accidentellement seulement donné une demi-dose comme l’un de leurs injections.

L’EMA devrait prendre une décision sur l’autorisation du vaccin vendredi et n’a pas encore indiqué si les doses pourraient être approuvées uniquement pour les groupes d’âge plus jeunes.

AstraZeneca serait le troisième vaccin Covid-19 disponible dans l’UE s’il était approuvé, après BioNTech-Pfizer et Moderna, et est la clé des stratégies nationales de vaccination car il est plus facile à déployer car il n’a pas besoin d’être profondément congelé.

À Dublin, le gouvernement élabore des plans d’urgence s’il n’est pas en mesure d’administrer AstraZeneca aux plus de 65 ans. Cependant, des sources gouvernementales ont déclaré qu’il y avait confiance qu’il y aurait suffisamment de fournitures Pfizer à partir de la mi-février pour permettre la vaccination des personnes âgées, mais ont admis que les problèmes logistiques seraient plus difficiles si cela était nécessaire.

Des sources ont déclaré que la troisième cohorte de la liste des vaccins – les plus de 70 ans – pourrait encore être réalisée d’ici la fin du printemps, plutôt qu’en mars, si AstraZeneca n’était pas disponible.

Vaccin Novavax

Novavax Inc a déclaré jeudi que son vaccin contre le coronavirus était efficace à 89,3% pour prévenir Covid-19 dans un essai mené au Royaume-Uni, et était presque aussi efficace pour se protéger contre la variante plus contagieuse de Covid-19 découverte pour la première fois au Royaume-Uni, selon une analyse préliminaire.

Un essai à mi-parcours du vaccin en Afrique du Sud, où une variante puissante du virus est courante, a montré une efficacité de 60% chez les personnes qui n’avaient pas le VIH.

Novavax a déclaré que l’essai britannique, qui a recruté 15 000 personnes âgées de 18 à 84 ans, devrait être utilisé pour demander un examen réglementaire au Royaume-Uni, dans l’UE et dans d’autres pays. Environ 27% des personnes participant à l’essai ont plus de 65 ans.