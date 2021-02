Le corps d’une femme retrouvé dans une voiture en feu dans le nord de Cork

Gardaí a sollicité les services du bureau du pathologiste d’État à la suite de la découverte du corps d’une femme dans une voiture incendiée dans le nord de Cork cet après-midi.

L’alarme a été déclenchée vers 15h30 lorsque le corps de la femme de 72 ans a été découvert dans une voiture en feu dans une zone boisée entre Doneraile, Castletownroche et Shanballymore à North Cork.

Les services d’incendie se sont rendus sur les lieux et ont éteint l’incendie mais le corps de la femme reste dans la voiture en attendant l’arrivée d’un pathologiste.

Il est entendu que la femme avait vécu localement.

Un homme (62 ans), qui était connu de la femme, a par la suite été arraché de la rivière Awbeg à Castletownroche par gardaí.

L’homme, d’Ardpatrick à Co Limerick, a été transporté en ambulance à l’hôpital universitaire de Cork et on ne sait pas combien de temps il est resté dans l’eau, mais on pense qu’il est conscient mais qu’il souffre peut-être d’hypothermie.

Plus à venir…