Le gouvernement n’a pas l’intention d’acheter les vaccins Covid-19 excédentaires en dehors du processus de l’UE

Il n’est pas prévu d’acheter des vaccins Covid-19 en dehors du processus de l’UE, a confirmé le ministère de la Santé, alors qu’il reste difficile de savoir si les doses excédentaires du Royaume-Uni pourraient être importées dans l’État.

Bien que les autorités sanitaires ici administrent les vaccins aussi rapidement que les fournitures arrivent, le ministère de la Santé déclare qu’il n’a pas l’intention de rechercher des fournitures supplémentaires en dehors du cadre de l’UE. Le ministère a également confirmé que les règles de l’UE ne l’empêchent pas de rechercher des fournitures auprès d’entreprises extérieures au portefeuille de l’UE.

L’UE a été largement critiquée pour la rapidité de son déploiement de la vaccination, le Royaume-Uni et les États-Unis vaccinant les gens à un rythme plus rapide. Un ministre du gouvernement britannique a déclaré le week-end dernier que lorsque le pays avait des stocks excédentaires, il pourrait en transférer une partie vers l’Irlande.

« Vous ne pouvez pas dire pour le moment si ce serait légal ou illégal », a déclaré un porte-parole de la Commission européenne à propos de la proposition. « La question de la légalité dépend du cas à l’époque. »

Le porte-parole a déclaré qu’une telle décision pourrait impliquer l’envoi de «produits non autorisés» dans l’UE.

«La question de savoir si l’Irlande peut invoquer l’une des dérogations de la législation qui autorise l’utilisation de médicaments non autorisés dépendra de la situation à ce moment-là. [for example], une rareté en ce qui concerne le produit qui a été autorisé dans l’UE », a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé a également déclaré qu’un processus connu sous le nom de «bazar» de l’UE, où les pays soumissionnaient pour des allocations inutilisées de vaccins, ne fonctionnait plus car les membres de l’UE prenaient désormais leur complément complet de vaccins.

Auparavant, certains pays de l’UE ont refusé de prendre la totalité de leurs allocations de vaccins particuliers, en particulier le vaccin Moderna qui est le plus cher. L’Allemagne a cherché à acheter une partie de cet excédent, tandis que la France et le Danemark ont ​​également été actifs sur le marché.

La fourniture

Les ministres de Dublin ont répété à plusieurs reprises que la seule contrainte au programme de vaccination était le rythme de l’offre, mais aucun effort n’est actuellement en cours pour l’augmenter.

Un porte-parole du ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré: «Pour le moment, nous ne cherchons pas à s’approvisionner en vaccins en dehors du processus de l’UE.

«L’Irlande a bénéficié de son inclusion dans l’approche de solidarité d’approvisionnement de Team Europe en termes de pouvoir de négociation accru dans un environnement concurrentiel à l’échelle mondiale.

«Il est prévu que l’approche collective continuera d’évaluer les vaccins candidats pour leur potentiel d’inclusion dans les négociations futures.

«Le programme de vaccination de l’Irlande repose sur l’utilisation de vaccins sûrs et efficaces, autorisés après un examen approfondi et des recommandations de l’Agence européenne des médicaments.»

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu ‘«on savait toujours» que les approvisionnements seraient plus limités au premier trimestre de l’année avant d’augmenter à partir d’avril. «On s’attend à ce que l’Irlande finisse par avoir un excédent de vaccins», a-t-il déclaré.