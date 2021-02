Voyages et Covid-19: «  Notre industrie a été la plus durement touchée  »

Il est difficile de surestimer l’ampleur de la crise qui a mis l’industrie mondiale du voyage à genoux au cours de l’année dernière.

Toute lueur de lumière pour le secteur en Irlande semble avoir été éteinte ces derniers jours par les responsables de la santé publique et les ministres.

La semaine dernière, le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que les voyages internationaux n’étaient probablement pas à l’ordre du jour pour cette année et cette semaine, il a mis en doute la possibilité de séjours.

Alors que les gens peuvent «pouvoir boire des bières en plein air avec des amis cet été et se déplacer dans le pays», a-t-il dit, «on ne sait jamais parce que ce virus a déchiré nos plans tant de fois».

Sa morosité a été reprise par le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, qui a déclaré qu’il ne croyait pas «nous nous dirigeons vers un été où des millions de personnes de cette partie du monde, d’Europe, peuvent s’attendre à se diriger vers les plages» qui sont pas dans leurs «localités».

L’activité des compagnies aériennes au-dessus et à destination de l’Irlande brosse un tableau sombre. Jeudi midi, six avions survolaient ou se rendaient en Irlande, selon le site Web de suivi des vols Flight Radar 24. Mercredi, 19 vols ont atterri à l’aéroport de Dublin, dont quatre en provenance de Donegal et Kerry.

Le nombre de passagers a diminué de 94% la semaine dernière, avec une moyenne de 3 996 passagers qui vont et viennent chaque jour. Normalement, en février, Dublin aurait environ 63 500 passagers par jour.

Les choses sont encore pires à l’aéroport de Cork, où le nombre de passagers est en baisse de 99% sur un an. Une cinquantaine de passagers transitent quotidiennement par l’aéroport.

‘Se détériore rapidement’

Eurocontrol, l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, a déclaré que le trafic aérien dans toute l’Europe était en baisse de près des deux tiers en janvier et «se détériore rapidement».

«Il est clair que les mois de février et mars seront exceptionnellement bas sur l’ensemble du réseau, à l’exception du fret, de certains trafics commerciaux et des services d’horaires squelettes», a déclaré le directeur général d’Eurocontrol, Eamonn Brennan.

«Même le mois d’avril devrait être très mauvais avec seulement un ramassage limité pour la période de Pâques. Les vols en Europe ne représenteront probablement que 25 à 30% de la normale. C’est un désastre complet pour l’aviation européenne – une industrie déjà à genoux. «

«En tant qu’industrie, nous avons certainement été les plus durement touchés», déclare Linda Jones de la boutique de voyage à Bray, Co Wicklow. Photographie de dossier: Nick Bradshaw



Ce qui se passe après cela n’est pas clair, a-t-il déclaré. «Il est raisonnable de s’attendre à ce que la situation épidémiologique se soit améliorée dans de nombreux États européens d’ici le deuxième trimestre et que les citoyens les plus vulnérables d’Europe auront été vaccinés», a déclaré Brennan, ajoutant que cela pourrait «conduire à la possibilité d’un air non essentiel. voyager pour devenir plus accessible ».

Cependant, il est «raisonnable» de s’attendre à ce que même si la situation de Covid-19 s’améliore entre avril et juin, de nombreux États «pourraient choisir de ne pas assouplir leurs restrictions nationales de voyage», ce qui laisserait le secteur de l’aviation attendre «jusqu’à la période estivale. au plus tôt »pour décoller, a ajouté Brennan.

Le résultat sera probablement plus de chagrin pour une industrie du voyage irlandaise déjà proche du point de rupture.

‘Le pire’

«Au moins, les pubs ont pu appuyer sur pause, mais nous n’avons pas pu le faire», a déclaré Tanya Airey, directrice générale de Sunway Travel. «Nous travaillons tous très dur et n’obtenons rien. C’est aussi grave que possible, c’est juste le pire.

Elle a déclaré qu’il y avait eu «un filet de réservations» pour plus tard dans l’année et s’est demandé pourquoi les politiciens et les responsables de la santé étaient si sombres pour les mois à venir.

« Je ne sais pas comment ils peuvent dire ce qui va se passer dans six mois alors qu’ils ne peuvent pas dire avec certitude où nous allons être dans un mois », a déclaré Airey. «Je pense qu’exclure les voyages internationaux et les vacances jusqu’à l’année prochaine prend espoir des gens.»

Linda Jones de la Travel Boutique à Bray a déclaré qu’elle n’avait eu aucune réservation pour cet été, mais qu’une poignée de personnes avait fait des réservations provisoires pour les croisières de décembre.

«En tant qu’industrie, nous avons certainement été les plus durement touchés», a-t-elle déclaré. «Nous avons dû rembourser les gens pour les réservations effectuées en 2019, puis pour les réservations effectuées en 2020 et il semble maintenant que 2021 sera également une radiation.»

Paul Hackett, directeur général de Click and Go, pouvait à peine contenir sa fureur face aux développements de ces derniers jours. Il a déclaré que les annonces publiques de Holohan et de Varakdar ont paniqué les gens, ont altéré les humeurs et emporté l’espoir.

«Nous avons des gens qui nous appellent maintenant pour exiger que nous annulions leurs vacances pour septembre prochain et ils citent Tony Holohan. Mon personnel est victime de maltraitance de chiens. »