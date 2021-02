Borrell se tient debout alors que Lavrov qualifie l’UE de «  partenaire peu fiable  »

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a effectué une rare visite à Moscou vendredi et s’est tenu à côté de lui alors que son hôte, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a qualifié l’UE de «partenaire peu fiable» et a accusé les dirigeants européens d’avoir menti sur l’empoisonnement d’Alexei Navalny.

Borrell a insisté pour faire le voyage, qu’il a décrit comme acceptant une invitation de longue date de Lavrov, quelques jours après que la Russie a attiré la condamnation internationale pour avoir emprisonné le chef de l’opposition Navalny, et a déclaré qu’il était important de poursuivre le dialogue. Mais alors que Borrell a déclaré aux ministres des Affaires étrangères de l’UE qu’il ne voulait pas être un «facteur» en livrant simplement des messages, il n’a identifié aucun objectif clair pour sa visite, à part «mettre de côté la rhétorique négative».

Les dangers d’une apparition conjointe avec Lavrov sont rapidement devenus évidents lors d’une conférence de presse vendredi matin lorsque Borrell a été pris en embuscade par l’agence de presse russe contrôlée par le gouvernement Spoutnik avec une question sur Cuba, dans laquelle il était incité à condamner l’embargo américain sur La Havane.

Injectant ce qui semblait être un soupçon de pêche à la traîne, mais qui n’était apparemment qu’une erreur, l’interprète officiel fournissant une traduction en anglais en direct à Borrell – et pour la diffusion en direct de l’événement – a déclaré que la question du journaliste Spoutnik sur Cuba avait été suggérée par des «collègues américains». En fait, le journaliste a déclaré que la question avait été demandée par le bureau «Amérique latine» de Spoutnik. Le même journaliste avait utilisé sa question principale pour renverser la situation sur Borrell en posant des questions sur les violations présumées des droits de l’homme en Lettonie.

Borrell n’était clairement pas préparé à l’attaque.

« A propos de Cuba, je suis un peu surpris, je ne m’attendais pas à parler de Cuba ici à Moscou », a-t-il déclaré avant de répondre avec désinvolture. « Vous savez que l’Union européenne rejette l’embargo américain sur Cuba et nous continuons de l’exprimer également vis-à-vis de la nouvelle administration américaine », a-t-il déclaré. «Nous attendons de l’administration américaine qu’elle réexamine sa position à l’égard de Cuba.»

Lavrov bondit rapidement. Il a saisi l’occasion à la fois pour mettre en évidence un désaccord flagrant entre Bruxelles et Washington, mais aussi pour attaquer violemment la politique de sanctions et pour accuser l’UE d’hypocrisie en poursuivant le multilatéralisme comme couverture de l’exceptionnalisme occidental. À plusieurs autres moments de la conférence de presse, Lavrov a dénoncé les sanctions de l’UE contre la Russie pour l’annexion de la Crimée, les qualifiant de «restrictions unilatérales et illégitimes… imposées sous de faux prétextes».

«En ce qui me concerne, comment évaluons-nous la politique de l’UE à l’égard de Cuba», a déclaré Lavrov. «Je ne vois pas de surprise ici, Josep, parce que quand je visite différents pays, ils me posent souvent des questions sur l’Ukraine et maintenant ils vous ont posé des questions sur Cuba, parce que vous avez des relations assez importantes et intenses avec Cuba et je pense que c’est un exemple assez positif. nous devons faire preuve de bon sens, éviter les pressions unilatérales illégitimes [and] utiliser des embargos, des blocus. »

«Ici, nous avons des points de vue convergents avec l’Union européenne», a poursuivi M. Lavrov avec sa marque impasse masquant une auto-satisfaction évidente, «que nous ne pourrions travailler avec nos partenaires que par le dialogue, sans utiliser d’ultimatums, de punitions et d’actions unilatérales punissant ceux qui veulent. développer des relations normales en imposant des restrictions extraterritoriales – ce sont des méthodes et des outils du passé colonial. Je dois dire que l’Union européenne commence à utiliser ces instruments qui ont été inventés par les États-Unis, ce qui est une mauvaise chose. »

Lavrov a ajouté qu’il espérait que ces questions seraient abordées lors d’un sommet des dirigeants des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, une idée proposée par le président russe Vladimir Poutine qui, selon Lavrov, a été approuvée par le président français Emmanuel Macron.

«Lors de cet événement, il serait important de comprendre, de déterminer quel monde essayons-nous de construire, un monde multipolaire qui garantira véritablement l’égalité de tous les acteurs clés, y compris l’Union européenne, ou un monde multilatéral multipolaire de nom uniquement. », A déclaré Lavrov.

Borrell a déclaré qu’il avait exprimé le mécontentement de l’UE concernant l’emprisonnement de Navalny. «J’ai fait part au ministre Lavrov de notre profonde préoccupation et réitéré notre appel pour sa libération et le lancement d’une enquête impartiale sur son empoisonnement», a-t-il déclaré.

Mais ses remarques ont été éclipsées par la réprimande énergique de Lavrov, dans laquelle il a répété ses doutes quant à la conclusion de l’Occident selon laquelle Navalny avait été empoisonné avec un agent neurotoxique de qualité militaire – une conclusion que la chancelière allemande Angela Merkel a personnellement annoncée à Berlin, où Navalny a été traité. Les laboratoires en France et en Suède, ainsi que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont confirmé les conclusions allemandes.

Dans l’ensemble, ce fut une performance désastreuse de Borrell, qui a reconnu que l’UE n’avait pris aucune mesure pour imposer de nouvelles sanctions à la Russie dans l’affaire Navalny. Borrell, un ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, est ensuite resté silencieux et semi-souriant alors que Lavrov a pris le dernier mot pour qualifier l’UE de «peu fiable» et dire qu’il espérait que les chefs d’État et de gouvernement de l’UE utiliseraient une discussion prévue sur la Russie lors de leur Sommet du Conseil européen de mars pour adopter une nouvelle voie.

«Nous nous habituons au fait que l’Union européenne tente d’imposer des restrictions unilatérales, des restrictions illégitimes et nous partons de l’hypothèse à ce stade que l’Union européenne est un partenaire peu fiable», a déclaré Lavrov. «J’espère que l’examen stratégique qui aura lieu prochainement se concentrera sur les intérêts clés de l’Union européenne et que ces discussions aideront à rendre nos contacts plus constructifs.»

Ajoutant un point d’exclamation à la visite troublée de Borrell, la Russie a expulsé trois diplomates de l’UE – d’Allemagne, de Pologne et de Suède – pour avoir assisté à des manifestations de soutien à Navalny, a déclaré un diplomate de l’UE.

Quelques minutes après la fin de la conférence de presse, la Commission européenne a été confrontée à un barrage de questions sur le voyage de Borrell lors de sa conférence de presse quotidienne, mais le service du porte-parole a offert peu de clarté et a plutôt répété l’insistance de Borrell sur le fait qu’il souhaitait favoriser le dialogue avec Moscou, tout en réitérant la position de l’UE appelant à la libération de Navalny.

Ailleurs à Bruxelles, les diplomates ont exprimé leur consternation. « Comme prévu, Lavrov a surpassé Borrell », a déclaré un haut diplomate européen. «En termes de football, Lavrov marquait but après but… et Borrell les manquait tous. Pas de défense et pas d’attaque.

Un deuxième diplomate de l’UE a déclaré: «Le presseur a montré son manque d’expérience», ajoutant que Borrell «n’était pas préparé à de nombreuses questions. Malheureusement, Lavrov l’a joué selon ses propres règles.

MISE À JOUR: Cet article a été mis à jour pour clarifier que l’interprète a mal traduit une partie de la question du journaliste Spoutnik sur Cuba.