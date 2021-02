Des problèmes de production devraient laisser l’UE à la traîne dans les vaccinations pendant des mois

Appuyez sur play pour écouter cet article

Plutôt que de tirer sur des citoyens dans le bras, les pays européens pourraient se tirer une balle dans le pied.

Un nombre croissant d’autorités de santé publique et de scientifiques européens affirment qu’ils limiteront l’utilisation du vaccin Oxford / AstraZeneca aux populations plus jeunes, citant le fait que les données actuelles ne montrent pas que le vaccin est efficace chez les personnes de plus de 55 ans.

Certains experts britanniques affirment que les pays de l’UE imposent des restrictions d’âge uniquement en raison de l’approvisionnement limité.

« Les Européens … n’ont pas autant Oxford / AstraZeneca que le vaccin Pfizer, ils adoptent donc une approche beaucoup plus prudente », a déclaré Anthony Harnden, vice-président du Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation. Radio britannique vendredi. « Mais … l’Agence européenne des médicaments … a en fait convenu qu’il existe suffisamment de données au sein du groupe des personnes âgées pour autoriser le produit. »

Les scientifiques de l’UE disent qu’ils ne font que des recommandations basées sur la science disponible. Mais restreindre l’utilisation d’un vaccin aussi bon marché et facile à utiliser – longtemps considéré comme la chose la plus proche une solution miracle – exacerbera le problème de la diffusion de coups à l’une des populations les plus vulnérables de l’UE, qui surveillent déjà leurs homologues du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Israël avancer. Jusqu’à présent, moins de 3 pour cent des personnes dans l’UE ont au moins reçu leur première dose.

Cette nouvelle arrive alors que l’UE est confrontée à des problèmes de production systémiques qui entraînent encore plus les pays membres en arrière – et face à la dure réalité qu’elle devra faire face à un déploiement lent des vaccins dans les mois à venir.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a confirmé dans une interview jeudi que l’UE avait sous-estimé à quel point il serait difficile de développer la fabrication à l’échelle mondiale et a averti que les problèmes d’approvisionnement « se produiraient certainement encore et encore ».

« Un début de vaccination ne signifie pas un flux continu de doses de vaccins provenant de l’industrie », a-t-elle déclaré à 10 organes de presse européens, dont POLITICO. « C’est une partie d’apprentissage amère, et nous l’avons certainement sous-estimée. »

Derrière le Royaume-Uni

L’UE a toujours adopté une approche plus prudente que le Royaume-Uni, le premier pays à autoriser un vaccin via un processus d’autorisation d’utilisation d’urgence et le premier à retarder les secondes doses de vaccins au-delà de leurs essais cliniques.

Ces mouvements controversés ont été largement soutenus par la science rétrospectivement. De nombreux pays en développement ont par la suite approuvé le vaccin BioNTech / Pfizer, et de nouvelles données préliminaires des essais d’Oxford / AstraZeneca montrent que retarder la deuxième dose de son vaccin pourrait en fait renforcer la protection immunitaire. Les politiques ont également permis au Royaume-Uni de passer 10 millions de vaccins cette semaine.

Cependant, les pays de l’UE, à commencer par l’Allemagne, ont décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour prouver que le vaccin était efficace chez les populations plus âgées.

L’Agence européenne des médicaments, dans sa recommandation de la semaine dernière, a confirmé qu’elle manquait de données suffisantes pour montrer l’efficacité du vaccin dans la prévention du COVID-19 chez les personnes âgées. Mais il a dit qu’il n’y avait aucune raison de croire que c’était moins efficace que dans la population générale.

Pourtant, les Pays-Bas, la Suède, l’Italie et la France ont rejoint l’Allemagne pour limiter le vaccin aux personnes de moins de 65 ans. La Grèce a fixé l’âge à 64 ans, la Pologne à 60 ans, tandis que le seuil en Belgique et à Malte est de 55 ans.

Les experts ne pensent pas que ce soit une mauvaise idée en tant que telle – mais seulement si un pays a de nombreuses doses de vaccins différents.

«Si vous avez effectivement des approvisionnements illimités de vaccin Pfizer et que vous souhaitez vacciner les personnes âgées, alors donner la priorité à ce vaccin pour [the] personnes âgées et réserver AstraZeneca aux plus jeunes est une décision parfaitement raisonnable », a déclaré Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie à la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Mais l’UE ne se lance pas dans les vaccins – et ce ne le sera pas non plus avant un certain temps. Ce mois-ci, Pfizer commencera à inverser une baisse de mi-janvier en augmentant les livraisons à partir de la semaine du 15 février, mais Moderna, un autre producteur d’ARNm, prévoit des pénuries tout au long du mois.

AstraZeneca, quant à lui, a déclaré que l’UE recevrait 9 millions de doses supplémentaires d’ici la fin du mois de mars, mais il reste au moins 65 millions de doses de moins que ce que la société avait prévu de fournir au premier trimestre.

Johnson & Johnson sera probablement la prochaine entreprise à proposer son vaccin aux régulateurs européens, peut-être d’ici quelques semaines. Mais il a déjà annoncé des obstacles de fabrication massifs, car par rapport aux vaccins à ARNm, il faut plus de temps pour cultiver des cellules pour produire le vaccin à base d’adénovirus. Les premières livraisons des 200 millions de doses marquées par l’UE pourraient commencer en avril.

Mais les diplomates se sont inquiétés lorsqu’ils ont réalisé que les livraisons du jab Johnson & Johnson devaient être envoyées aux États-Unis pour être remplies, et ils craignaient que les expéditions transatlantiques ajoutent des retards et d’éventuelles restrictions à l’exportation – un problème signalé pour la première fois par Bloomberg et confirmé par deux fonctionnaires de l’UE. Un autre responsable a déclaré que la Commission parlait à l’entreprise de faire effectuer son remplissage en Italie à la place.

Des diplomates inquiets, ayant dépassé leur colère de janvier à la négociation en février, ont exhorté la Commission mercredi lors d’une réunion des vice-ambassadeurs de l’UE à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les entreprises pharmaceutiques respectent leurs engagements en matière d’approvisionnement.

La Commission a déclaré qu’elle le ferait, selon un responsable de l’UE. Mais il ne peut pas faire grand-chose.

Et parfois, les pays de l’UE ne s’aident pas eux-mêmes. Le président français Emmanuel Macron a fait l’objet d’un examen minutieux par la communauté scientifique le week-end dernier lorsqu’il a affirmé que le vaccin Oxford / AstraZeneca n’était «quasi efficace» que chez les populations âgées – juste avant l’approbation positive de l’EMA.

John Bell, professeur de médecine à l’Université d’Oxford, a attribué à Macron la tentative de réduire la demande de vaccin face aux retards de livraison. Mais même au-delà de Macron, disent certains experts, des pays fixent des restrictions d’âge pour réduire la demande.

«Je trouve un peu étrange que [politicians] se plaindre de l’efficacité, mais ensuite faire une grande passe qu’ils n’ont pas les doses », a déclaré Evans. «Cela me fait penser qu’il y a d’autres raisons. Il se peut que la Commission européenne souhaite détourner l’attention de sa propre perception possible de l’échec. »

La Commission travaille d’arrache-pied pour changer cette perception, en chargeant à nouveau le commissaire chargé du marché intérieur, Thierry Breton, d’amener les entreprises à accélérer leur production. Mais au lieu de désinfectant pour les mains et de masques pour le visage, comme au début de la pandémie, Breton essaie de trouver plus de fabricants pour créer des produits pharmaceutiques incroyablement complexes qui diffèrent tous grandement selon la technologie.

Derek Lowe, écrivant dans Science, a qualifié de «tout simplement faux» de prétendre que de nombreuses autres sociétés pharmaceutiques peuvent commencer à produire les vaccins. Se référant principalement aux jabs d’ARNm comme BioNTech / Pfizer et Moderna, Lowe a écrit qu’il y a en fait très peu d’entreprises qui disposent du bon équipement pour fabriquer ces vaccins – en particulier des machines qui transforment l’ARNm et les lipides en un produit cohérent.

Il n’y a pas non plus beaucoup de sites de production vacants qui traînent, a déclaré Adrian van den Hoven, directeur général du groupe de pression sur les génériques Medicines for Europe. Ils «n’existent tout simplement pas», a-t-il noté.

Un représentant de Vaccines Europe et de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA) a expliqué qu’il en coûte des millions d’euros pour avoir un site de fabrication de médicaments, les entreprises doivent donc les faire fonctionner pour retourner sur cet investissement. Au-delà de cela, les fabricants doivent être dotés de travailleurs hautement qualifiés « pour garantir la production de vaccins de qualité qui sont parmi les produits biologiques les plus complexes à fabriquer ».

Les entreprises qui fabriquent d’autres types de vaccins pourraient éventuellement déplacer leur production vers la fabrication de vaccins contre les coronavirus, mais cela signifierait abandonner – au moins pour une durée déterminée – les produits qui sont en demande mondiale, comme les vaccins contre la grippe.

« Les fabricants de vaccins ont l’obligation, du point de vue de la santé publique, de continuer la production de vaccins non COVID-19, qui sont très nécessaires pour éviter les flambées d’autres maladies, telles que la rougeole ou la coqueluche », ont écrit les groupes de pression des pharma et des vaccins dans un email. « Arrêter la production de la grippe n’est donc pas une option. »

Et comme l’a souligné van den Hoven, cela coûterait également cher, car il faudrait qu’il y ait un retour sur investissement pour ces entreprises: «Quelqu’un doit payer à la fin.»

James Love, directeur de Knowledge Ecology International (KEI), a déclaré qu’il était temps pour les gouvernements de commencer à injecter de l’argent sur les entreprises pour envoyer à la fois leur propriété intellectuelle et leur savoir-faire à des tiers capables de développer les vaccins: «Tout ce qu’il faut pour indemniser les gens d’une manière jugée équitable… et de le faire généreusement. «

Ce sont « des outils politiques dont les gouvernements disposent », a-t-il dit, suggérant même des idées plus radicales comme forcer les entreprises à transférer la technologie à des tiers ou, plus dramatiquement, faire reprendre les usines par les gouvernements. « Et s’ils ne les utilisent pas outils pour faire évoluer la fabrication, ils protègent l’industrie plus que la population. »

Mais il y a aussi des signes positifs. BioNTech a acheté une usine à Marburg et l’a mise en service en moins de cinq mois. D’autres espoirs de vaccins qui ont soit abandonné la course au vaccin contre les coronavirus, soit retournés à la table de dessin aident des concurrents, notamment Sanofi, GSK et IDT Biologika.

L’amour ne pense pas que le problème soit aussi complexe que d’autres le prétendent. Plutôt que d’avoir le bon équipement ou de réorganiser les usines inactives, Love pense qu’un plus gros problème est de partager le «savoir-faire», y compris la formation des employés pour faire les vaccins et tester correctement les lots.

Il est optimiste que cela peut et devrait être fait. Avec une équipe de chercheurs de KEI, il amasse une feuille de calcul des sites de fabrication qui pourraient être utilisés pour aider à fabriquer plus de vaccins.

Mais malgré son optimisme, Love se demande pourquoi lui et son équipe de chercheurs font cela maintenant, alors que les gouvernements auraient dû le faire il y a des mois.

« Pourquoi avons-nous cette conversation en février 2021? » »a-t-il demandé.« N’est-ce pas un échec politique massif que les gens qui travaillent dans les gouvernements et les agences des Nations Unies ne l’aient pas compris?

Jacopo Barigazzi, David M. Herszenhorn, Helen Collis et Paola Tamma ont contribué au reportage.

