Les Français font plus confiance à l’UE qu’à leur gouvernement sur le vaccin contre le coronavirus: sondage

Moins de la moitié des citoyens français estiment que leur gouvernement sera à la hauteur de la tâche en matière de vaccination contre les coronavirus, mais davantage font confiance à l’UE, selon une enquête.

Dans un sondage Harris Interactive / Euros Agency, obtenu exclusivement par POLITICO, seuls 45% des personnes interrogées ont déclaré faire confiance à l’État français pour gérer la vaccination, tandis que 52% ont déclaré faire confiance à l’UE à ce sujet.

Le gouvernement français a été critiqué pour le démarrage lent de sa campagne de vaccination, le pays étant toujours en retard par rapport à la plupart des pays de l’UE.

Les répondants avaient une confiance beaucoup plus élevée dans les professionnels de la santé, 80 pour cent déclarant leur faire confiance pour gérer les questions de vaccination. Dans l’ensemble, les répondants avaient également un niveau de confiance relativement élevé dans les autorités locales, à 69 pour cent, et dans l’Organisation mondiale de la santé, à 63 pour cent. Les sociétés pharmaceutiques ont également obtenu de meilleurs résultats que le gouvernement, à 50%.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient des inquiétudes concernant la campagne de vaccination, 77% des répondants ont répondu oui, avec peu de variations entre les différents groupes d’âge ou les tendances politiques.

Le niveau de confiance dans les institutions variait cependant considérablement en fonction de l’orientation politique. Les répondants favorables au parti La République en marche de Macron et à d’autres partis traditionnels ont exprimé un niveau de confiance beaucoup plus élevé que les électeurs d’extrême gauche et d’extrême droite. Seuls 19% des électeurs penchés vers l’extrême droite ont déclaré qu’ils faisaient confiance au gouvernement pour gérer la campagne de vaccination.

Le sondage en ligne a été mené du 26 au 28 janvier auprès d’un échantillon représentatif de 1 017 répondants.

