Des corps d’homme et de femme retrouvés dans la maison de Co Cavan

Les corps d’un homme et d’une femme ont été découverts dans une maison de Co Cavan par gardaí dimanche soir.

On pensait que le couple avait tous les deux dans la quarantaine et gardaí enquêtait sur les circonstances de la mort.

Les deux corps ont été découverts dans une maison à Cloverhill, Belturbet, Co Cavan. Gardaí a été appelé à la maison vers 20 heures le dimanche soir.

La maison a été bouclée par gardaí avant un examen technique.

Une source de Garda a déclaré qu’il n’y avait «aucun signe évident» indiquant un meurtre, ou des blessures qui suggéreraient immédiatement que le couple a subi une mort violente.

Une mort subite à la suite d’une fuite de gaz ou d’une cause similaire est actuellement considérée comme une possibilité probable, tandis que les gardes attendent les résultats de l’examen post-mortem, a déclaré la source.

L’autopsie est prévue pour plus tard lundi, dont les résultats détermineront le déroulement des enquêtes de la Garda.

Un porte-parole de la Garda a déclaré que les gardaí «enquêtaient sur toutes les circonstances entourant la mort inexpliquée d’un homme et d’une femme dans une maison de la région de Cloverhill à Belturbet, dans le comté de Cavan».

Le porte-parole a déclaré que la gardaí et les services d’urgence se sont rendus sur les lieux dimanche soir et que «l’homme et la femme, tous deux âgés d’une quarantaine d’années, ont été découverts décédés dans la maison», a-t-il déclaré.