Facebook étend l’interdiction de la désinformation anti-Vax

Facebook élargit la liste des fausses allégations sur le COVID-19 et les vaccins interdits de sa plateforme et de sa filiale Instagram, a annoncé la société lundi soir.

La liste élargie des allégations interdites comprend l’idée que «le COVID-19 est artificiel ou fabriqué», que «les vaccins ne sont pas efficaces pour prévenir la maladie contre laquelle ils sont censés protéger», qu’il «est plus sûr de contracter la maladie que de se faire vacciner »et que« les vaccins sont toxiques, dangereux ou provoquent l’autisme ».

Le changement de politique fait partie d’une annonce plus large de Facebook de mesures visant à promouvoir la vaccination. La société « accorde 120 millions de dollars en crédits publicitaires pour aider les ministères de la santé, les ONG et les agences des Nations Unies à atteindre des milliards de personnes dans le monde avec le vaccin COVID-19 et des informations préventives sur la santé », a déclaré le responsable de la santé de Facebook, Kang-Xing Jin, dans un communiqué.

Facebook commencera également à fournir des informations sur les centres de vaccination cette semaine aux États-Unis, affirmant qu’il étendra la fonctionnalité «dans les semaines à venir» dans d’autres pays.

La nouvelle intervient alors qu’une enquête publiée lundi par Media Matters for America a montré que Facebook avait encore du mal à mettre fin aux canulars sur les vaccins. Deux téléchargements différents sur YouTube de la même vidéo remplie de mensonges intitulée « La vérité compte » ont gagné plus de 16 millions d’engagements sur Facebook depuis fin décembre, a constaté l’ONG.

