Laboratoire du Haut Ségala Gel Douche - Shampoing à l'extrait de Mandarine

Évadez-vous le temps d'une douche parfumée aux extraits d'agrumes avec ce gel douche-shampoing 2 en 1 pour le plus grand plaisir de vos sens. Votre peau devient plus souple et elle est délicatement parfumée. Base lavante entièrement végétale.