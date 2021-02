Deux avertissements météorologiques jaunes d’état pour la neige et la glace au cours des 48 prochaines heures

Met Éireann a émis de nouveaux avertissements météorologiques jaunes pour plusieurs comtés au cours des 48 prochaines heures, informant qu’il pourrait y avoir jusqu’à 5 cm de neige jeudi.

Le premier avertissement, en place jusqu’à 21 h mercredi soir, met en garde contre des averses de grêle et de neige éparses «avec quelques accumulations par endroits et des étendues glacées sur des surfaces non traitées».

L’avertissement est en place pour Dublin, Kildare, Louth, Wexford, Wicklow, Westmeath, Meath, Cavan, Monaghan et Waterford. En Irlande du Nord, Antrim, Armagh et Down ont également mis en place un avertissement jaune.

Pour jeudi, un deuxième avertissement météorologique jaune de statut a été émis, étendu à presque tous les comtés de la République, à l’exception de Cavan.

L’alerte, qui est en place de 8h le jeudi à 8h le vendredi, met en garde contre une bande de grésil et de neige se propageant vers le nord-est et donnant des accumulations de neige allant jusqu’à 5 cm dans certaines zones, en particulier plus haut sur les montagnes.

Une réunion d’intervention en cas d’intempéries a eu lieu mardi en préparation des conditions de gel attendues au cours des 48 prochaines heures.

La réunion de coordination de mardi a examiné les prévisions météorologiques pour les jours à venir, y compris l’impact potentiel de la neige, «pour permettre les préparatifs pertinents», a déclaré l’équipe de gestion des crises de la Direction nationale de la gestion des incendies et des urgences (NDFEM).

Les prévisions du Met Éireann indiquent que mercredi aura des épisodes ensoleillés et des averses éparses de grésil ou de neige, les plus fréquentes sur la moitié est du pays avec des accumulations de neige possibles.

Les températures les plus élevées de 1 à 3 degrés dans des vents d’est légers à modérés et il y aura probablement des conditions dangereuses sur les routes et les sentiers

Le temps froid se poursuivra mercredi soir, avec des gelées «généralisées» et des étendues glacées ».

De la pluie, du grésil et de la neige se formeront dans le sud-ouest vers le matin et deviendront venteux, avec des vents du sud-est frais à forts et en rafales, les plus forts au sud-ouest. Les températures les plus basses seront comprises entre -4 et 1 degrés.

Jeudi, le grésil et la neige s’étendront progressivement vers le nord-est à travers Munster, Connacht et le sud de Leinster tout au long de la journée, avec des accumulations de neige conduisant à des conditions dangereuses.

Il sera venteux et très froid avec des températures maximales de 1 à 3 degrés, avec un facteur de refroidissement éolien supplémentaire dû aux vents du sud-est frais à forts et en rafales. Les vents seront les plus forts à l’ouest et au sud-ouest.

Cependant, le prévisionniste national a déclaré que ce temps neigeux se transformera en pluie dans l’ouest et le sud jeudi soir.

Il y aura quelques chutes de grésil ou de neige persistantes à Leinster vendredi matin, tandis que la pluie continue dans les comtés côtiers du sud.

Au cours de l’après-midi, une bande de pluie se déplacera dans la moitié ouest du pays, se transformant peut-être en grésil ou en neige dans le nord-ouest.

AA Roadwatch a averti les automobilistes de nombreuses régions de l’État de faire face à des conditions de neige et de glace sur les routes, en particulier à travers Cavan et dans certaines parties de Westmeath, Meath, Kildare, Wicklow, Longford et Leitrim.