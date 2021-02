Le point de vue de l’europe-infos.fr sur l’effort mondial de vaccination: un échec moral au coût élevé

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, il y a eu des raisons irréfutables de concevoir un programme mondial de vaccination qui fait passer les besoins avant la géographie. L’argument le plus fort était bien sûr d’ordre moral. Un système véritablement équitable placerait les groupes les plus vulnérables, y compris les travailleurs de la santé et les plus de 70 ans, en tête de liste, quel que soit le pays dans lequel ils vivent. Il n’y a aucune bonne raison de vacciner un jeune de 25 ans en bonne santé en Europe avant une infirmière de soins intensifs en Afrique. Mais l’argument de l’équité est aussi un argument pratique. Avec une maladie aussi mortelle et transmissible que Covid-19, personne n’est protégé tant que tout le monde n’est pas protégé.

Au niveau intellectuel, cela est largement compris. Des efforts remarquables ont été faits pour atténuer l’effet du nationalisme vaccinal, notamment par le biais de Covax – un effort public / privé mondial pour encourager une distribution plus rationnelle. Cependant, près de deux mois après l’approbation des premiers vaccins, les preuves suggèrent jusqu’à présent que nous sommes en train de somnambuler dans ce que le chef de l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde comme un «échec moral catastrophique».

Fin janvier, 39 millions de doses de vaccin avaient été administrées dans au moins 49 pays riches. Dans les États aux revenus les plus faibles, le chiffre était de 25. Pas 25 millions; pas 25 000; à peine 25. Ce chiffre a augmenté ces dernières semaines, mais pas de beaucoup. Covax manque de 2 milliards de dollars pour payer les doses dues cette année seulement. Même s’il atteint son objectif de délivrer 2,3 milliards de doses cette année, cela ne couvrira qu’un cinquième du groupe cible, ce qui signifie que la plupart devront attendre 2022 ou 2023. Dans l’Ouest, pendant ce temps, les gouvernements ont commandé beaucoup plus de vaccins qu’ils devront vacciner l’ensemble de leur population, mais sans faire de plan de répartition du surplus. Et là où les gouvernements ont partagé leurs allocations avec leurs voisins, cela a souvent fait partie d’un jeu de puissance douce dans lequel les vaccins sont utilisés comme outils diplomatiques pour faire progresser des objectifs géopolitiques plus larges. L’Inde et la Chine ont distribué des millions de doses à des États stratégiquement situés qu’ils souhaitent rapprocher de leurs sphères d’influence respectives, comme le Népal et le Sri Lanka. Les Émirats arabes unis ont acheté des vaccins pour leurs voisins.

Le monde se trompe complètement, en d’autres termes. Et le coût de cette erreur devient de plus en plus clair de jour en jour. Avec la propagation rapide de la maladie, des mutations importantes se produisent qui pourraient rendre les vaccins moins efficaces. L’Afrique du Sud a déjà fait part de ses inquiétudes quant à la capacité d’une variante locale à résister au vaccin AstraZeneca. En accumulant des fournitures et en laissant les pays les plus pauvres essayer frénétiquement de s’approvisionner, les pays les plus riches du monde n’agissent pas seulement de manière immorale. Ils prolongent activement la pandémie.