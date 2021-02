Trump est de retour et Kim Jong-un aime les protestants d’Irlande du Nord

Bienvenue dans Declassified, une chronique hebdomadaire consacrée au côté plus léger de la politique.

Au risque d’être facturé pour des traitements massifs… vous vous souvenez de Donald Trump?

Il semble qu’il y a longtemps que chaque jour qui passait avait l’impression d’être giflé par un sac poubelle géant et déformé rempli de ragoût d’orange, mais maintenant il y a Impeachment Trial II: Insurrection et bientôt vous pourrez revivre l’un de ses plus beaux moments grâce à un documentaire sur Four Seasons Total Landscaping.

L’entreprise de Philadelphie a gagné en notoriété en novembre après qu’un tweet de Trump a promu une conférence de presse mettant en vedette son avocat et passionné de sueur colorée Rudy Giuliani contestant les résultats de l’élection présidentielle. Hélas, l’événement n’a pas eu lieu à l’hôtel Four Seasons mais dans une entreprise d’aménagement paysager du même nom située à proximité d’un sex-shop, d’un crématorium et d’une prison.

Selon les cinéastes, le document a un «ton apolitique et bien-être» et comprend des entretiens avec le propriétaire et les employés de l’entreprise qui «répondent aux questions que nous nous posions tous et qui ont conduit à la course folle qui a conduit à la tristement célèbre presse. conférence. » Il n’y a qu’une seule question: WTF?

La même question pourrait être posée au parti politique le moins amusant du Royaume-Uni, les unionistes démocrates, qui a fait de son mieux pour se débarrasser du protocole de l’Irlande du Nord dans l’accord sur le Brexit (comme l’ont fait, de différentes manières, la Commission européenne et le Gouvernement britannique). Le DUP a lancé une pétition qui a été signée par 130000 personnes de 89 pays dont, euh, la Corée du Nord (célèbre pour le large bande à haut débit largement répandu nécessaire pour signer une pétition en ligne), le Kazakhstan et ce partisan bien connu de la cause protestante , Le Vatican.

Peut-être que la pétition aurait reçu encore plus de soutien si, au lieu de viser une partie litigieuse de l’accord sur le Brexit, elle s’était opposée à une série de photographies du chien du Premier ministre britannique, Dilyn, gambadant dans la neige qui a été payée. par le contribuable et publié sur la page officielle Flickr du gouvernement britannique (et oui, Flickr existe apparemment toujours).

Dilyn a déclaré à POLITICO que son patron n’était pas disponible pour commenter en guise de punition pour avoir grimpé sur les meubles.

COMPÉTITION DE CAPTION

«Si vous pouviez simplement vous changer en costume de clown, Josep, alors nous pouvons continuer avec la conférence de presse. «

