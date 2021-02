David McWilliams: L’Irlande construit des maisons au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais prix

La planification du logement basée sur la dynamique démographique nationale est l’une des fonctions les plus fondamentales de la politique économique dans tout pays. Plus de personnes signifie plus de maisons livrées à des prix stables, construites par une industrie de la construction saine et innovante, utilisant les techniques les plus modernes pour répondre aux normes communautaires et sociétales attendues sans nécessiter de longs trajets.

C’est ce que font les pays appropriés. Sur ce point, l’Irlande est le cancre de l’Europe. Nous construisons aux mauvais endroits, au mauvais prix, au mauvais moment, motivés par les intérêts des propriétaires fonciers et des banques, ce qui conduit à des booms et des crises, des faillites, des domaines fantômes et maintenant des centaines de milliers de citoyens à un prix dérisoire d’un marché pathétiquement dysfonctionnel . Cela doit cesser.