L’ASTI décide de reprendre les pourparlers sur Leaving Cert de cette année

L’Association des enseignants du secondaire d’Irlande (ASTI) a annoncé qu’elle reprendrait les pourparlers avec le ministère de l’Éducation sur la sortie du certificat de cette année après que le syndicat des enseignants se soit retiré des discussions plus tôt cette semaine.

Dans un communiqué de samedi, l’ASTI a déclaré qu’il reprendrait les discussions et «s’engagerait de manière constructive» dans le processus pour trouver une solution pour les étudiants qui quittent le Cert cette année.

Le ministère avait déclaré qu’il était prêt à procéder sans le syndicat dans sa tentative de trouver une solution.

Le syndicat des enseignants a déclaré qu’il s’était retiré des pourparlers en raison des doutes quant à la tenue d’examens oraux et pratiques et de la «relégation conséquente du certificat de fin d’études à un poste secondaire».

Les ministres avaient critiqué la décision de l’ASTI de se retirer des pourparlers, le ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris, la décrivant comme «au-delà de rien».

Suite à un engagement «sans équivoque» de la ministre de l’Éducation, Norma Foley, d’organiser le traditionnel examen Leaving Cert, le syndicat a déclaré samedi que ses inquiétudes avaient été «considérablement atténuées».

Dans la déclaration, l’ASTI a déclaré avoir soulevé des problèmes concernant le «manque de données» disponibles pour les écoles sur lesquelles baser les notes calculées proposées dans le cadre d’une alternative aux examens écrits.

«Le ministre s’est engagé à travailler avec les parties prenantes pour renforcer la position à cet égard», indique le communiqué.

«L’ASTI a reçu l’assurance que l’obligation pour les enseignants de fournir une liste de leurs élèves par ordre de mérite, comme ils l’ont fait l’année dernière, ne figurera dans aucune mesure correspondante / parallèle qui pourrait être mise en œuvre cette année», a-t-il déclaré.

«L’ASTI va maintenant reprendre le processus de discussions bilatérales. Nous continuerons de nous engager de manière constructive pour chercher à trouver des moyens pour aider les étudiants du certificat de fin d’études de cette année à vivre leur vie », a-t-il déclaré.

Mme Foley a salué le retour de l’ASTI aux pourparlers, déclarant que «un engagement intensif se poursuit avec les parties prenantes de l’éducation pour faire progresser les progrès et apporter certitude et clarté le plus tôt possible».

Selon les sources, les 60 000 étudiants sortant du certificat auraient la possibilité de bénéficier de notes calculées et de passer des examens écrits en juin s’ils le souhaitaient.

Aucun accord n’avait été conclu sur la manière dont les examens oraux et pratiques pourraient alimenter ce processus.

Des sources gouvernementales indiquent qu’une note sur le Leaving Cert, ainsi que les plans de réouverture des écoles, est en cours de préparation pour discussion au Cabinet mardi prochain.

Il est susceptible de refléter le point de vue de la Coalition selon lequel la certitude doit être fournie aux étudiants.

Les discussions sur la réouverture progressive des écoles primaires et secondaires devraient également commencer la semaine prochaine.

Des sources gouvernementales et syndicales affirment que le 1er mars est à l’étude comme une date potentielle pour la réouverture progressive des écoles primaires, sous réserve de conseils de santé publique.

Au deuxième niveau, l’ambition est d’un retour progressif à partir de fin février ou début mars, en commençant par les étudiants de sixième année.