Donald Trump acquitté d’incitation à l’insurrection dans le cadre d’un procès en destitution

L’ancien président américain Donald Trump a été acquitté lors de son deuxième procès en destitution, le Sénat américain n’ayant pas réussi à recueillir suffisamment de voix pour le condamner pour incitation à l’insurrection.

Le Sénat a voté samedi soir par 57 voix contre 43 pour le condamner – bien en dessous des 67 voix nécessaires pour une condamnation. Sept républicains ont traversé l’allée et ont voté avec les 50 démocrates contre le président.

Les républicains qui ont voté pour condamner M. Trump étaient Richard Burr, Susan Collins, Mitt Romney, Ben Sasse, Lisa Murkowski, Pat Toomey et Ben Cassidy.

M. Trump est devenu le premier président de l’histoire à être destitué à deux reprises, après que la Chambre des représentants a voté pour le destituer le mois dernier pour son rôle dans les émeutes du 6 janvier au Capitole. Cependant, obtenir une majorité des deux tiers au Sénat de 100 membres pour le condamner était toujours une tâche ardue étant donné la répartition à 50 contre 50 entre démocrates et républicains au Sénat.

Le vote de samedi a fait suite à une matinée chaotique lorsque les responsables de la mise en accusation de la Chambre – les démocrates qui ont été nommés par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi pour poursuivre l’affaire – sont revenus de leur intention d’appeler des témoins. Alors que la procédure commençait samedi matin, le membre du Congrès Jamie Raskin a surpris les républicains et ses collègues en annonçant que le parquet voulait assigner à comparaître la députée républicaine Jaime Herrera Beutler.

Il faisait suite à une déclaration publiée par Mme Herrera Beutler au sujet d’un appel téléphonique qui a eu lieu entre M. Trump et le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy pendant l’émeute au cours de laquelle M. McCarthy a exhorté l’ancien président à annuler l’attaque.

Menace d’assignation

La demande surprise de M. Raskin a exaspéré les républicains, qui ont menacé d’assigner des centaines de témoins en réponse, dont Mme Pelosi.

Une capture d’écran d’une émission en direct de la télévision du Sénat montrant le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s’adressant au Sénat après l’acquittement de Donald Trump. Capture d’écran: Sénat TV / EPA



Un vote a ensuite eu lieu, avec cinq républicains se joignant aux 50 démocrates pour appeler des témoins et des documents à comparaître.

Cependant, à la suite de négociations en coulisse, les démocrates ont plutôt accepté de lire la déclaration de Mme Herrera Beutler dans le compte rendu.

Les sénateurs ont ensuite entamé un après-midi de plaidoiries et un vote final a eu lieu.

Même avant le début de la procédure de samedi, il est devenu clair que les républicains acquitteraient M. Trump. Peu de temps avant la convocation de la chambre, le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell a déclaré à ses collègues qu’il voterait pour acquitter l’ancien président. Le républicain du Kentucky s’était distancé de M. Trump juste avant l’attaque du 6 janvier et n’avait pas confirmé de quelle manière il voterait. Mais sa décision d’acquitter était considérée comme significative étant donné sa position de chef de facto des républicains au Sénat.

Comme prévu, M. McConnell a déclaré que sa décision reposait sur un argument sur la légalité du procès plutôt que sur le fond de l’accusation elle-même, le chef de la minorité déclarant qu’il pensait que le Sénat n’avait pas compétence sur les procédures parce que M. Trump n’était plus en séance. Président.

Une capture d’écran d’une émission en direct montrant le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, s’adressant au Sénat, après l’acquittement de Donald Trump. Capture d’écran: Sénat TV / EPA



S’exprimant après avoir voté pour l’acquittement de l’ancien président, M. McConnell a réprimandé M. Trump, affirmant qu’il était «pratiquement et moralement responsable» d’avoir provoqué les événements du 6 janvier.

Les émeutiers, a-t-il dit, avaient attaqué le Capitole «parce qu’ils avaient été nourris de mensonges sauvages par l’homme le plus puissant du monde parce qu’il était en colère d’avoir perdu une élection. Les actions de l’ancien président Trump avant l’émeute étaient un manquement honteux au devoir.

Il a défendu son vote d’acquittement en affirmant que M. Trump n’était «constitutionnellement pas éligible à la destitution». Il a également laissé entendre que M. Trump pourrait faire face à la justice pénale en tant que simple citoyen.

«Le président Trump est toujours responsable de tout ce qu’il a fait pendant son mandat de citoyen ordinaire. Il n’a rien fait. Encore. Nous avons un système de justice pénale dans ce pays.

Dans une déclaration après l’annonce du verdict, M. Trump a remercié son équipe «d’avocats dévoués et autres pour leur travail inlassable pour faire respecter la justice et défendre la vérité».

« Cela a été une autre phase de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire de notre pays », a-t-il déclaré. «Aucun président n’a jamais vécu quelque chose de semblable.»

Il a également fait allusion à de futurs projets politiques.

«Notre mouvement historique, patriotique et magnifique pour Make America Great Again ne fait que commencer. Dans les mois à venir, j’ai beaucoup à partager avec vous et j’ai hâte de poursuivre notre incroyable voyage ensemble pour réaliser la grandeur américaine pour tous nos peuples. Il n’y a jamais rien eu de tel!

Le deuxième procès de destitution de M. Trump – et le seul procès d’un ancien président – a été le plus court de l’histoire. Le procès de cinq jours se compare à la durée de 21 jours de son premier procès en destitution, tandis que le procès de Bill Clinton, qui s’est également soldé par un acquittement, a duré 36 jours.

Le procès s’est ouvert mardi, les responsables de la mise en accusation de la Chambre – effectivement le parquet – exposant le dossier de l’accusation sur deux jours.

Images invisibles

Utilisant des images inédites de l’émeute, ils ont exhorté les sénateurs républicains à ne pas laisser M. Trump impuni pour son rôle dans l’attaque du 6 janvier, arguant que les politiciens n’auront «personne d’autre à blâmer que nous-mêmes» si l’ancien président devait être renvoyé. élus et incitent à la violence.

Le directeur principal de la Chambre de mise en accusation, le représentant Jamie Raskin, arrive au Capitole américain pour le cinquième jour du deuxième procès en destitution de l’ancien président américain Donald Trump. Photographie: Getty



«Mes chers collègues, y a-t-il un dirigeant politique dans cette salle qui pense que si le Sénat lui permettait de retourner dans le bureau ovale, Donald Trump cesserait d’inciter à la violence pour arriver à ses fins?» M. Raskin a déclaré mercredi.

L’équipe juridique de M. Trump, à qui on a alloué 16 heures sur deux jours pour exposer la défense, a plutôt bouclé ses arguments en moins de trois heures vendredi.

L’avocat de M. Trump, Michael Van Der Veen, a déclaré que le dossier de l’accusation était «absurde».

«Aucune personne pensante ne pouvait sérieusement croire que le discours du président du 6 janvier sur l’Ellipse était en quelque sorte une incitation à la violence ou à l’insurrection. La suggestion est manifestement absurde », a-t-il déclaré.

«Affirmer que le président a souhaité, souhaité ou encouragé l’anarchie ou un comportement violent est un mensonge absurde et monstrueux.

Ils ont affirmé que M. Trump s’était toujours opposé à la violence dans sa carrière, bien que les démocrates aient souligné plusieurs cas où M. Trump avait encouragé un comportement violent dans ses commentaires publics ou ses tweets.