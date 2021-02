L’UE envisage un nouveau modèle de subvention Airbus pour apaiser Biden

Appuyez sur play pour écouter cet article

L’Allemagne, l’Espagne et la France se disputent avec Bruxelles pour savoir s’il faut supprimer leurs subventions traditionnelles au géant de l’aérospatiale Airbus dans le but de mettre fin à une guerre commerciale transatlantique avec Washington.

Depuis 2019, l’Europe et les États-Unis se sont imposés des tarifs élevés dans leur conflit sur le soutien de l’État à Boeing et à Airbus. Les entreprises frappées par des droits de rétorsion du côté de l’UE vont des vignobles aux fabricants de composants techniques.

La solution préférée de Bruxelles – à propos de laquelle plusieurs diplomates commerciaux étaient sceptiques – est de supprimer les subventions de longue date d’Airbus connues sous le nom d ‘«aide au lancement» et de déplacer plutôt le modèle européen de financement de l’innovation dans le secteur de l’aviation vers les dépenses militaires, dans le stratégie industrielle plus large.

Ironiquement, cette tactique consistant à augmenter les liquidités du gouvernement en achetant des avions de combat et d’autres équipements militaires à des prix excessivement gonflés est une ruse que Bruxelles a longtemps accusée d’exploiter les États-Unis.

Pour l’instant, l’UE subit une plus grande pression pour changer son modèle de subvention que les États-Unis, car l’Europe est sur le point de devenir un subvagant plus extravagant. En 2019, l’Organisation mondiale du commerce a autorisé les États-Unis à imposer des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d’exportations de l’UE pour répondre aux subventions d’Airbus – presque le double du montant que l’UE a remporté dans son affaire parallèle contre l’aide à Boeing (4 milliards de dollars).

Des responsables à Madrid, Paris et Berlin ont déclaré à POLITICO qu’ils étaient engagés dans des discussions tendues avec la Commission européenne – l’organe exécutif de l’UE – sur la manière de restructurer l’aide. Bruxelles, ont-ils déclaré, se préparait à faire une offre à l’administration du président américain Joe Biden.

Le modèle de subvention européen au cœur du litige s’appelle l’investissement de lancement remboursable. Dans le cadre de ce programme, les gouvernements allemand, français et espagnol ont accordé des prêts à Airbus pour le développement de nouveaux modèles d’avion que le constructeur ne rembourse que si le modèle devient un succès commercial.

L’OMC affirme que ce type d’aide n’est pas illégal en soi mais que les pays européens l’utilisent à des conditions excessivement généreuses. La France, l’Espagne et Airbus sont parvenus à un accord l’année dernière qui, selon eux, rendrait leurs conditions RLI compatibles avec l’OMC, mais les Américains insistent toujours sur le fait que l’Europe doit abandonner le mécanisme, ont déclaré des diplomates.

Deux responsables européens du commerce ont déclaré qu’une proposition en cours de discussion avec les capitales était en effet d’éliminer complètement le RLI, car cela plairait aux Américains.

Un autre diplomate de l’UE a confirmé que l’élimination progressive du RLI était l’une des options discutées, mais a déclaré que la question primordiale de savoir si la France le soutiendrait dépendait du «paquet» global – y compris ce que la partie américaine offrirait en échange. (Airbus est basé à Toulouse.)

Les deux responsables ont déclaré que Paris et Madrid craignaient que Bruxelles n’aille trop loin avec une telle proposition. Une personne informée sur le lancement des négociations d’aide a déclaré qu’il était également peu probable que l’Allemagne veuille abandonner le RLI, arguant qu’elle utilise le même régime pour d’autres industries.

Interrogé sur la question de savoir si l’UE proposait effectivement de mettre fin à tous les régimes RLI, un porte-parole de la Commission européenne a déclaré: « L’UE est prête à s’engager avec la nouvelle administration américaine … Notre objectif est de trouver des solutions à nos différends commerciaux en cours, y compris sur Airbus / Boeing. . «

Un porte-parole du ministère allemand de l’Economie a déclaré que « ce sont des consultations internes avec la Commission, l’objectif est d’engager des discussions avec la nouvelle administration américaine et de parvenir rapidement à une solution négociée avec les États-Unis »

La question d’un «paquet» plus large proposé est liée aux travaux que les pays de l’UE mènent en relation avec un «fonds de défense» commun. Au lieu de RLI, l’UE pourrait à l’avenir amortir Airbus avec de somptueux contrats de défense, tout comme les États-Unis l’ont fait avec la NASA et des contrats militaires pour Boeing, a déclaré un responsable de l’UE.

L’avantage de ce modèle de subvention est que les pays ont plus de latitude pour citer la défense comme une priorité absolue et comme motif de non-divulgation des données dans les différends commerciaux à Genève.

Mercredi, le commissaire chargé du marché intérieur, Thierry Breton, publiera un « plan sur les synergies entre les industries civile, de défense et spatiale », avec des idées sur la manière de lier les dépenses de défense et les objectifs de la politique industrielle.

Mais un responsable d’un pays Airbus a déclaré qu’il était difficile pour l’UE de reproduire les types de contrats militaires que les États-Unis ont parce que les budgets de défense de l’UE sont plus petits.

De plus, de nombreux pays de l’UE se procurent une grande partie de leurs équipements militaires auprès de fournisseurs américains et ont une vision sceptique des ambitions françaises de réserver un fonds de défense de l’UE aux industries de l’UE.

En général, les diplomates européens et une personne informée sur la pensée d’Airbus ont déclaré qu’il serait très peu probable que la partie européenne veuille abandonner entièrement le RLI éprouvé au profit d’un modèle de dépenses de défense plus théorique.

Airbus a refusé une demande de commentaire.

Stuart Lau et Thibault Larger ont contribué au reportage.

