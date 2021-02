Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a demandé au HSE de mettre en place des tests de coronavirus «sans rendez-vous» qui ne nécessitaient pas de référence d’un médecin généraliste pendant la période de Noël.

Il a demandé au directeur général de HSE, Paul Reid, d’introduire une auto-référence temporaire pour les tests au milieu des préoccupations concernant la vitesse d’accès aux tests pendant la période des vacances.

Les lettres publiées en vertu de la loi sur la liberté d’information montrent que M. Reid a rejeté la suggestion car elle n’était «pas testée» et comportait un «risque excessif» pour la capacité du programme de test et de traçage.

Le système de test du HSE a subi une énorme pression dans les jours qui ont suivi Noël en raison d’une augmentation du nombre de cas de Covid-19.

Le test des contacts étroits asymptomatiques de personnes atteintes de Covid-19 confirmé a été suspendu pendant près d’un mois à partir de la fin décembre.

M. Donnelly a écrit à M. Reid le 21 décembre 2020 au sujet des préparatifs et des ressources pour les tests et le traçage de Covid-19 à Noël.

Il a dit qu’il y aurait une «réduction inévitable» de la disponibilité normale des généralistes et une dépendance accrue aux services en dehors des heures de bureau (OOH).

Préoccuper

M. Donnelly s’est dit préoccupé par le fait que le nombre de personnes référées pour des tests le week-end et les jours fériés était inférieur à celui des jours de semaine et a déclaré qu’il pensait que cela était en partie attribuable à une réticence à rechercher une référence immédiate via la voie OOH.

Il a écrit: «Par conséquent, je demande que, sur une base temporaire et pour une période de deux à trois semaines, le HSE mette en place des dispositions pour permettre aux personnes qui craignent d’avoir des symptômes de Covid, si elles le souhaitent, de se -référer pour un test – jusqu’à et y compris une option sans rendez-vous. «

Il a ajouté: «Cela ne signifierait pas nécessairement que tout le monde devrait emprunter cette voie, mais ce serait une alternative claire pour ceux qui pourraient être réticents à demander un test si cela implique de passer par les services OOH.»

M. Reid a répondu le 23 décembre en rejetant la suggestion.

Il a déclaré que les week-ends et les soirs, le service de médecine générale en dehors des heures d’ouverture serait ouvert dans tout le pays pendant les vacances de Noël et évaluerait et référerait les personnes présentant des symptômes de Covid-19 si nécessaire.

Il a déclaré que le HSE pensait que l’arrangement existant pour obtenir des références pour des tests par le biais des médecins généralistes était «le modèle optimal» et l’introduction d’une alternative «ne serait pas cohérente avec nos conseils de santé publique actuels».

M. Reid a également déclaré: «Il n’est pas non plus testé et comporte donc ce que nous considérons comme un risque démesuré pour la capacité du programme de dépistage et de dépistage, en particulier compte tenu de la résurgence actuelle des infections.

«Le parcours de test a été mis en place pour traiter 15 000 tests par semaine sur la base des recommandations de Nphet.

«Nous avons amélioré cela à des niveaux plus élevés qui sont actuellement étirés alors que nous entrons dans la période de Noël.

«L’établissement d’un système d’auto-référence exigerait des ressources supplémentaires importantes ou, à défaut, le déploiement de certaines de nos ressources existantes au moment où elles sont le plus nécessaires.

À l’étude

«Ce n’est pas faisable dans les délais suggérés», a-t-il déclaré.

Interrogée sur la proposition de M. Donnelly, une porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que le ministère est régulièrement en contact avec le HSE en ce qui concerne la réponse à la pandémie.

«Sur une base continue, le ministre et le ministère de la Santé examinent et examinent, sur la base des évaluations des risques pour la santé publique, la meilleure façon de cibler les tests pour détecter et atténuer l’impact du virus dans la population», a-t-elle déclaré.

«Cela comprend le maintien de la politique nationale de test de l’Irlande sous examen continu et l’examen de toutes les options pertinentes qui pourraient être évaluées pour garantir qu’un service de test robuste est en place.»

Le ministère n’a pas répondu à une question ultérieure sur la question de savoir si la demande de M. Donnelly visant à autoriser temporairement les tests Covid-19 lui avait été recommandée par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) ou par quelqu’un d’autre.