Le Premier ministre géorgien démissionne suite à son projet d’arrestation du chef de l’opposition

Le Premier ministre géorgien Giorgi Gakharia a annoncé sa démission jeudi, après que les plans d’arrestation du chef de l’opposition Nikanor Melia aient provoqué une rupture au sein de son parti.

Un tribunal de Tbilissi a ordonné la détention provisoire de Melia mercredi soir pour des allégations selon lesquelles il aurait organisé des «violences de masse» lors de manifestations anti-gouvernementales en 2019.

« Malheureusement, je n’ai pas pu parvenir à un consensus avec mon équipe sur cette question, j’ai donc décidé de démissionner », a déclaré Gakharia, selon DW. Il a ajouté que la crise gouvernementale posait «un risque pour la santé et la vie de nos citoyens et augmentait la polarisation politique dans le pays».

Après l’annonce, le ministère géorgien des affaires intérieures a annoncé qu’il avait «temporairement reporté la détention prévue» de Melia.

L’ambassade des États-Unis en Géorgie a publié jeudi un communiqué appelant au calme au milieu de «la situation dangereuse actuelle», qui, selon elle, découlait de «problèmes de plusieurs décennies avec le système électoral et le système judiciaire».

L’ambassade a ajouté qu’il «est impératif que les autorités et l’opposition fassent preuve de la plus grande retenue ce matin. La manière d’aborder les questions importantes en jeu passe par des négociations pacifiques. Nous exhortons toutes les parties concernées à rester calmes et à éviter la violence. »